Caputo envió un mensaje “para todos los tarados que hablan de la industria” y defendió el modelo

A pesar de las críticas que recibe el Gobierno con respecto a la crisis que atraviesan algunos sectores de la economía, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el programa económico. De la mano de los dólares que generan la energía, la minería, el agro y la industria del conocimiento, el funcionario afirmó que esa dinámica terminará por derramarse con el tiempo sobre el resto de la economía.

“Que crezcan cuatro sectores es fundamental porque son los generadores de dólares que hacen a la estabilidad macroeconómica. Que a estos sectores les vaya bien ayuda al resto; no los perjudica. Solo mirando el agro y la minería, con las inversiones que fueron aprobadas [en el marco del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones], el flujo de dólares va a ser cada vez mayor. Esto es imprescindible en este país, porque recuerden que venimos de un esquema que le hizo creer a la gente que en la Argentina no había dólares. Y no es que no haya, es que no generaste los incentivos para los que lo generaban”, afirmó.

En esa misma línea recordó que si los argentinos querían ahorrar en dólares, tenían que ir al mercado del dólar blue y “pagar tres veces más”; mientras que las compañías no podían repartir dividendos y había restricciones y, además, se tenían que “pagar coimas” para importar. A pesar de las críticas de que ahora la apertura comercial es en perjuicio de la industria, el ministro señaló que ese sector cayó 10% durante las gestiones anteriores de gobierno.

“La caída fue a pesar de estar subsidiados en tarifas y subsidiados por todos los argentinos . Porque todos los boludos [sic] como nosotros pagamos las cosas dos, tres, cuatro, cinco, 10 veces lo que valía. Una prenda valía 10 veces más, un celular valía tres veces más, si pinchabas una goma, cuatro; si comprabas un auto, eran dos veces. A pesar de la gente que pagaba el doble, un cuádruple de lo que valía, a pesar de que se les subsidiaba la energía y todo, la industria cayó 10%. Para todos los tarados que hablan de la industria. El comercio también cayó, la construcción también cayó en estos 12 años y eso que se gastaron 15 puntos de producto en obra pública que ya sabemos a dónde fue”, sumó Caputo durante un evento organizado por la Cámara de Agentes de Bolsa.

El ministro también aprovechó el espacio para hablar del dólar, que actualmente cotiza en términos reales en su nivel más bajo desde 2017. “Lo expliqué hasta el hartazgo: si la competitividad dependiera de una devaluación, seríamos la economía más competitiva de la galaxia”, acotó. Por esa razón, señaló que la competitividad depende de la baja de impuestos, de que haya desregulaciones, de la baja del costo financiero y de que el riesgo país descomprima.

“Si tuviéramos el riesgo país como el gobierno anterior, donde los productores de Vaca Muerta para financiar los proyectos billonarios tendrían que fondearse a una tasa del 14% anual en dólares en vez del 7%, seguramente las inversiones no serían rentables y no estarían sucediendo. Para que se entienda por qué es importante la baja del riesgo país, es más inversión en energía o minería, los sectores que generan los dólares para que haya estabilidad cambiaria y se puedan disponer de los dólares para comprar, importar, hacer lo que quieran sin que eso genere una disrupción”, acotó.

Parado en el escenario ante un salón pequeño, donde se reunieron otros funcionarios y dueños de sociedades de bolsa, Caputo indicó que el RIGI generó un flujo significativo de dólares para los próximos años. Con más de US$150.000 millones en proyectos aprobados, entrarán al país US$5598 millones este año, US$5542 millones el año entrante, US$5531 millones en 2028, US$4252 millones en 2029 y US$3486 millones en 2030.

“Así como digo que hay diversidad de recursos, también hay diversidad de respuesta por parte de agentes económicos y por las personas. Dado todo lo que pasó la Argentina en las últimas décadas, no nos engañamos: el escepticismo está en el ADN de los argentinos. Es el daño de largo plazo, producto de violentar tantas veces la propiedad privada, que generó que en la gente, independientemente de lo que muestran los datos macroeconómicos, haya escepticismo”, se lamentó.

El ministro adelantó que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central será “la reforma más importante de los últimos 100 años” y espera que el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal —que entró en el Congreso— genere que los argentinos saquen los US$170.000 millones que están guardados debajo del colchón y los vuelquen en la economía. “No es gratis tener la plata debajo del colchón, es costosísimo y, como país, no sirve de nada. Necesitamos que el ahorro se canalice a la inversión, que haya mercado de capitales para que tengan acceso no solo las grandes empresas, sino que también las pymes puedan tener financiamiento más razonable”, acotó.

Por último, las elecciones presidenciales del año que viene fueron otro eje de conversación, durante una entrevista con el periodista Pablo Wende. Para el ministro de Economía, La Libertad Avanza será reelegido en los comicios y el plan económico que pusieron en marcha podrá seguir cuatro años más porque “la gente está mejor” y salieron 14 millones de argentinos de la pobreza. “Va a ser un año electoral atípico”, aseguró.