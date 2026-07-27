Caputo defendió el plan económico, vaticinó años de crecimiento y cruzó a quienes criticaron al país tras el Mundial

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió este domingo al plan del Gobierno respecto de su cartera y reafirmó que se vienen los “18 mejores meses” de la actual gestión. Además, habló sobre las críticas que recibió la Argentina tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026 y las acusaciones de racismo y discriminación contra el país. “Cualquier extranjero que esté acá te va a decir lo contrario”, sostuvo.

“Me parece que España jugó mucho mejor y no hay duda. No creo que haya ningún argentino que no lo reconozca, no hay ningún debate. Pero todo lo que se intentó instalar después es cómico. La Argentina es de los países menos racistas, lo saben los extranjeros que viven acá. Sin embargo, lo que pasó está bueno para que la gente vea cómo se mueve la izquierda, que está mucho más organizada de lo que se cree“, expresó en diálogo con Crónica.

El ministro de Economía Luis Caputo EMILIANO LASALVIA - AFP

Luego, el ministro apuntó contra artistas que cuestionaron al país, como Javier Bardem y Rosalía, y dijo que los comentarios le parecieron “poco responsables y serios”. "En algún punto me pongo a pensar si no son parte de la organización en contra de los argentinos. Será su opinión o su operación. Pero la Argentina no solo no es racista, sino que es lo contrario. Cualquiera que viene acá se da cuenta de la calidez nuestra“, siguió.

En cuanto al presente económico, Caputo aseguró que la sociedad “subestima” la baja de la inflación que está llevando adelante el Gobierno y apuntó contra la administración anterior, sobre la cual dijo que dejó “la peor herencia de la historia”. "Todo era un desastre. Lo que hicimos nosotros, a diferencia del pasado, fue atacar el problema de raíz: que el país gastaba más de lo que ganaba. Los políticos estaban intentando hacerle creer a la gente que el problema era otro, como la deuda o el dólar, y buscaban respuestas para eso y defaulteaban la deuda. Pero seguían teniendo déficit“, marcó.

El presidente y líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei LUIS ROBAYO - AFP

“Los políticos optaron por caer en crisis. Por situaciones menores vimos atropellos hacia la propiedad privada, como la confiscación de jubilaciones. Eso generaba consecuencias inmediatas, como la crisis, y a largo plazo, como la desconfianza de la gente, que se va al sector informal. Eso se cambia sincerando el verdadero problema, resolviéndolo con un programa económico y haciéndolo sin atropellar la propiedad privada por primera vez. Es un cambio de 180 grados; la Argentina nunca lo había hecho“, agregó.

En ese sentido, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que el programa económico pudo ponerse en marcha gracias al respaldo del presidente Javier Milei y sostuvo que ese fue el motivo por el que decidió regresar a la función pública. “Siempre creí que esto era posible porque habíamos trabajado muchísimo con Bausili y Furiase en este programa. Lo que más confianza me dio fue conocer al Presidente, porque tuvo el convencimiento para llevarlo a cabo. Eso fue lo que me hizo volver al sector público. Si no tenés un presidente con esa personalidad, no lo podés hacer”, afirmó.

El presidente Javier Milei junto al ministro de Economía Luis Caputo LUIS ROBAYO - AFP

Caputo también proyectó un escenario de crecimiento sostenido y aseguró que la mejora económica irá más allá del corto plazo. “Se vienen muchos años de Argentina mejorando, no solo 18 meses. Las exportaciones netas van a seguir creciendo y no solo por el empuje del agro o la minería, sino también por la industria del conocimiento. Los proyectos del RIGI están recién empezando a entrar. Vamos a ver el peso de esos proyectos en tres o cuatro años y eso cambia notablemente la raíz productiva”, señaló. Además, destacó la caída del riesgo país y sostuvo que permitirá impulsar las inversiones y el financiamiento para las empresas.

Por último, el ministro reconoció las dificultades económicas que todavía atraviesan muchos hogares, aunque sostuvo que la tendencia comenzó a revertirse. “Es correcto que la gente no llega a fin de mes, pero es injusto, porque pareciera como que antes llegaban. Yo lo que tengo que tratar es que los que no llegan sean cada vez menos, y veníamos de una época en la que cada vez eran más. Hoy la pobreza cayó a la mitad. Siempre va a haber gente que no llega a fin de mes; el punto es que sean cada vez menos”, concluyó.