“Tengo vacas”: la sorpresiva confesión del ministro Luis Caputo en una premiación en la Rural

Después de compartir un almuerzo con el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, y parte de la conducción de la entidad, el ministro de Economía, Luis Caputo, tuvo una extensa visita en la 138a. Exposición Rural de Palermo que se prolongó durante más de tres horas. Saludó a expositores, conversó con productores, siguió de cerca las juras y dejó una de las principales definiciones políticas de la semana para el sector: el presidente Javier Milei no anunciará nuevas medidas para el campo durante el acto inaugural del próximo domingo porque, según sostuvo, las decisiones más importantes ya fueron comunicadas meses atrás.

La visita comenzó al mediodía. En sus primeros minutos en el predio, Caputo hizo pocas declaraciones y se mostró más bien parco. Sin embargo, con el correr de las horas el clima se fue distendiendo. Tras dejar el restaurante El Central, a paso firme caminó hacia la pista central, donde lo esperaba la entrega del premio al Gran Campeón Macho Hereford, que quedó en manos de la cabaña San Marón. En ese lugar el ministro contó que hace producción ganadera.

Junto a Pino y a dirigentes de la raza, el ministro entregó la tradicional cucarda al establecimiento ganador. Luego, Caputo permaneció un largo rato en pista, observando los animales, y respondió preguntas de la prensa.

Caputo junto a Pino, Iraeta y Alejandro de la Tour d’Auvergne, presidente de la Asociación Argentina de Criadores de Hereford Santiago Filipuzzi

Mientras tanto, otros integrantes del equipo económico también participaron de la premiación. José Luis Daza, secretario de Política Económica, fue el encargado de entregar la distinción al Tercer Mejor Macho.

“Veo una gran motivación que hay en el campo y mucho optimismo. Es el mismo optimismo que compartimos con el Presidente y con todo el equipo de ministros y con el equipo económico. Así que nos encanta ver que tanta gente también comparte la misma visión”, afirmó.

El ministro reconoció que era una experiencia inédita para él participar de una premiación ganadera de esa magnitud: “Honestamente, es la primera vez que vengo a entregar un premio y mucho menos un gran premio; me pareció muy emocionante”.

“Honestamente, es la primera vez que vengo a entregar un premio y mucho menos un gran premio; me pareció muy emocionante”, dijo Caputo Santiago Filipuzzi

En ese contexto, volvió a destacar el rol que, a su entender, tiene el agro para la economía argentina. “Para el Gobierno, el campo siempre fue el verdadero motor que puede sacar al país adelante”, sostuvo. No obstante, consideró que durante las últimas décadas el sector fue perjudicado por distintas políticas públicas. “Particularmente, en los últimos 25 años se le aplicaron políticas que iban en contra de lo que es el desarrollo del campo, como así de otros sectores que son naturalmente generadores de dólares y de empleo en la Argentina”, expresó.

Según Caputo, el actual modelo económico busca revertir esa situación. “Nosotros buscamos darle al campo lo que el campo se merece y devolverle lo que les han quitado durante tantos años”, aseguró.

También afirmó que esa visión es comprendida por los productores. “El sector así lo percibe. Siempre fue así con el campo porque ellos valoraron desde el día uno y entendieron que nosotros siempre vamos a hacer el esfuerzo máximo posible para realmente hacer de sus empresas, de su negocio, lo que realmente debiera ser y no lo que padecieron los últimos años”, indicó.

En esa línea, volvió a cuestionar el esquema de retenciones vigente desde principios del 2000. “Desde que arrancó este proceso de retenciones en 2002 fue un martirio entre retenciones, brecha y, como todo en la Argentina, al final se estaba convirtiendo más en un negocio financiero que en un negocio de cada rubro en particular”, sostuvo.

Caputo reiteró que la intención oficial sigue siendo eliminar esos derechos de exportación, aunque evitó fijar plazos. “Nuestro objetivo es terminar en algún momento con todas las retenciones, pero contentos de todo lo que hemos podido aportarles en estos dos años y medio y contentos de que el campo lo valora”, dijo.

Luego llegó una de las definiciones más esperadas de la jornada. Consultado sobre la posibilidad de que Javier Milei anuncie nuevas medidas para el agro durante la inauguración oficial de la exposición, el próximo domingo, el ministro fue categórico. “Los anuncios para el campo se hicieron hace dos meses, así que el Presidente no va a anunciar nada el domingo en el acto inaugural”, respondió.

Según explicó, el objetivo del Gobierno ahora es transmitir previsibilidad al sector. “Lo que buscamos es darles certidumbre; es mostrarles que el camino va a continuar”, afirmó. De todos modos, dejó abierta la puerta a futuras reducciones de las retenciones si mejora la situación fiscal. “Ojalá, porque en la medida que el país crezca más y nosotros tengamos más superávit, el campo sabe que sigue estando al tope de la lista para lo que es baja de retenciones”, señaló.

Incluso aclaró que todavía no existen condiciones para avanzar con una reducción adicional en la carne vacuna. “No dan los números para bajar ese 5% de retenciones para el novillo; cuando nos den lo bajaremos”, aseguró.

Durante buena parte de la tarde, Caputo permaneció junto a la pista central siguiendo atentamente el desfile de los reproductores. Entre una consulta periodística y otra, dejó una confesión que sorprendió a más de uno. “Yo hago ganadería, tengo vacas, me dedico a esto, pero claramente no con este nivel de excelencia”, cerró, mientras contemplaba los ejemplares en la arena de Palermo. No se precisó el lugar donde realiza la producción.