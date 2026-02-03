Caputo desmintió que el nuevo índice de inflación iba a dar más de 3% en enero

En medio del ruido político por la renuncia del titular del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), Marco Lavagna, el ministro de Economía, Luis Caputo, desmintió este martes que el nuevo índice de inflación iba a dar más de 3% en enero.

Sus declaraciones surgen luego de que el Gobierno diera marcha atrás con la aplicación de un nuevo método para calcular el índice de precios, que presuntamente era un número mayor al que esperaba la administración de Javier Milei.

El funcionario utilizó su cuenta de X para apuntar a declaraciones de Eduardo Feinmann, quien afirmó en radio Mitre que “el nuevo índice iba a dar entre 3,1 y 3,5% de inflación” y que eso “para el Gobierno era una pésima noticia”.

“Eso es falso. De hecho daba una décima menos que el índice actual. Al menos eso me dijo Marco y también Pedro Lines (el reemplazante de Lavagna). Podes chequearlo con ellos mismos”, sostuvo Caputo, sin brindar datos concretos ni evidencia al respecto.

Lavagna dejó el Indec luego de que el Gobierno postergara la puesta en marcha de una medición actualizada de la inflación mensual, que podría haber generado un ​índice superior al que rige actualmente con base en 2004.

El propio Caputo ​defendió la medida con el argumento en que primero se debe estabilizar la subida mensual de precios. Desde el oficialismo se espera que la inflación de enero -que se publicará el 10 de febrero- ronde el 2,5%, contra el 2,8% de diciembre.

El Poder Ejecutivo dispuso que Pedro Lines asuma la conducción de forma definitiva. Hasta ayer, Lines se desempeñaba como director técnico del organismo.

La Casa Rosada descartó motivos políticos detrás de la decisión del ahora exdirector. Voceros de la Presidencia explicaron: “No estamos dispuestos a generar interferencias en las comparativas”. Esta frase alude a las sospechas sobre posibles cambios en los resultados del índice de precios al consumidor con la nueva metodología.

Cómo era el nuevo esquema

Lavagna había puesto en marcha en enero la actualización del índice de precios al consumidor. Este sistema incorporaba la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-18 para definir la canasta de bienes.

El esquema renovado utilizaba 13 divisiones de consumo en lugar de las 12 que rigieron hasta diciembre pasado. El cambio sumó el rubro de seguros y servicios financieros como categoría independiente para ajustarse a las recomendaciones internacionales.

El relevamiento estadístico nuevo utiliza herramientas digitales y recolecta 500.000 precios por mes en todo el territorio nacional. La muestra incluye más de 24.500 puntos de venta en 39 aglomerados urbanos.

Los analistas críticos acusaron a Lavagna durante el último año de demorar esta actualización para proteger los números oficiales antes de las elecciones de 2025.