Los gobernadores buscan unirse para presionar por cambios en el proyecto de reforma laboral

CÓRDOBA.- Los gobernadores mantienen por ahora el plan de reunirse este miércoles en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la Ciudad de Buenos Aires. Desde mediados del año pasado, cuando los unieron los proyectos de ley para cambiar la distribución de los ATN y del impuesto a los combustibles que no realizan una cumbre de estas características. Esta vez buscan consenso para modificar los artículos del proyecto de reforma laboral que impactan en la coparticipación, como el que baja la carga de Ganancias a las empresas.

Todavía no hay una lista confirmada de participantes presenciales o de manera virtual. El ministro del Interior, Diego Santilli, el interlocutor de la Casa Rosada con las provincias, busca desactivar ese encuentro y seguir con las negociaciones individuales que viene manteniendo. Tuvo ya dos ruedas de contactos, una en la que abordó el Presupuesto 2026, y otra centrada en la iniciativa de reformar la legislación laboral.

Ya hay tres gobernadores que decidieron no asistir: Ignacio Torrres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Marcelo Orrego (San Juan). Los tres conservan buen diálogo y llegada con la Casa Rosada.

Las respuestas de los mandatarios coinciden en que acompañan la necesidad de actualizar las normas laborales, pero le piden a Santilli que la Nación acepte dejar afuera el capítulo tributario para discutirlo con la reforma impositiva y que, si quiere mantenerlo, los compense por las pérdidas que tendrán en 2027, cuando estén operativas esas modificaciones.

El sábado pasado, cuando ya circulaba la propuesta del encuentro en el CFI, Santilli apuntó al bonaerense Axel Kicillof en lo que, algunos mandatarios leyeron como un intento de evitar una onda de contagios. “Kicillof y el kirchnerismo se oponen a bajar Ganancias en la reforma laboral porque quieren que las empresas paguen cada vez más impuestos y se fundan. Para ellos recaudar siempre es más importante que generar trabajo”, posteó el titular de Interior.

Si bien el salteño Gustavo Sáenz planteó que se podría coparticipar el impuesto al cheque como compensación, esa propuesta nació golpeada porque ya había sido discutida y rechazada hace unos años.

Otras posibilidades que barajan las provincias son cubrir con Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de manera automática el impacto o coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos (ICL). Es decir, retoman dos ítems que los unieron hace un año, cuando lograron leyes que el presidente Javier Milei vetó.

Toda la discusión coincide con la difusión de los datos de las transferencias de Nación a las provincias en el 2025. La coparticipación cayó 6,7% real en enero y, en el caso de los giros no automáticos, registraron un descenso del 65,4% en términos reales. Las Cajas Previsionales no transferidas ($32.000 millones) y ATN ($7000 millones) concentraron el 99% de los envíos.

Un análisis de Politikon Chaco señala que cinco provincias concentraron el 98,8% del total de los fondos distribuidos: Entre Ríos lideró con $ 12.000 millones, seguida de Córdoba y La Pampa, con $10.000 millones. Todas reciben, por acuerdos con Nación, recursos para sus cajas de jubilaciones.

El cuarto lugar lo ocupó Chubut por los $7000 millones de ATN que se le enviaron por la emergencia por los incendios y el quinto fue para Corrientes, con $3000 millones también por ATN enviados por la crisis de las inundaciones.

Santilli ya llevó a la mesa política y al titular de Economía, Luis Caputo, las dificultades que implica el capítulo fiscal para lograr el apoyo de los gobernadores y lograr un “consenso claro” en torno al proyecto de reforma. La respuesta final vendrá desde allí.