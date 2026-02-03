El Gobierno oficializó el traslado del Sable Corvo de San Martín al cuartel de Granaderos

El Gobierno oficializó el traslado del Sable Corvo del general José de San Martín a la sede principal del Regimiento de Granaderos a Caballo, ubicado en Palermo. La medida quedó establecida a través del Decreto 81/2026, publicado en el Boletín Oficial, que además derogó la normativa vigente desde 2015 que disponía su exhibición permanente en el Museo Histórico Nacional. La decisión establece que el arma histórica quedará bajo guarda y custodia directa del cuerpo militar fundado por el propio Libertador, con el objetivo de reforzar su preservación y seguridad.

La norma, firmada por el presidente de la Nación, Javier Milei, y el jefe del Ejército, Carlos Alberto Presti, señala que el sable constituye uno de los símbolos más representativos de la soberanía nacional y forma parte del patrimonio histórico del Estado desde su donación en 1897. El texto oficial detalla que el traslado responde a criterios de resguardo y continuidad institucional, y menciona antecedentes normativos y hechos ocurridos durante el siglo XX que motivaron cambios previos en su custodia.

Previamente, LA NACION había informado que el 7 de febrero, en un acto oficial en la localidad de San Lorenzo, se llevará a cabo el traspaso del sable histórico al Regimiento de Granaderos a Caballo, que conduce actualmente el teniente coronel Cristian Castellanos. A continuación, habrá un desfile cívico militar. El Presidente confirmó su presencia en la ceremonia.

El decreto recuerda que el sable fue sustraído en dos oportunidades, en 1963 y 1965, cuando se encontraba bajo guarda del Museo Histórico Nacional. Esos episodios derivaron en la decisión adoptada en 1967 de encomendar su custodia definitiva al Regimiento de Granaderos a Caballo. Décadas más tarde, se dispuso su traslado al museo para su exhibición pública, aunque mantuvo la custodia a cargo del mismo regimiento. Esa disposición es la que ahora queda sin efecto.

El decreto que determina el traslado del sable histórico fue firmado por el presidente Javier Milei y el jefe del Ejército, Carlos Alberto Presti DANTE COSENZA�

Entre los fundamentos de la medida, el Poder Ejecutivo sostiene que el cuartel de Palermo, declarado Monumento Histórico Nacional en 1997, posee una vinculación directa con la figura de San Martín y con la tradición republicana argentina. El texto considera que la permanencia del sable en ese ámbito restituye su contexto histórico propio y garantiza condiciones adecuadas de conservación, seguridad y jerarquía institucional.

La normativa también subraya que el Regimiento de Granaderos, desde su creación, tiene a su cargo “la custodia del Jefe Supremo de la Nación y de los símbolos más relevantes de la historia argentina”.

El artículo primero del decreto fija como destino del sable la sede ubicada en la avenida Luis María Campos 554, en la ciudad de Buenos Aires. El segundo artículo establece que el regimiento será responsable de su preservación, seguridad e integridad conforme a los protocolos aplicables.