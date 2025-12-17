Caputo dijo que con el precio del dólar “no pasará nada” y descartó un impacto inflacionario de las nuevas medidas

El ministro de Economía, Luis Caputo, insistió esta noche en que la readaptación del ajuste por inflación del esquema de bandas cambiarias anunciada este lunes por el Banco Central -y que regirá desde enero- es parte de una “secuencia” de medidas que busca facilitar que esa entidad tenga la posibilidad de pasar a acumular reservas.

Y descartó que lo decidido impacte sobre la cotización del dólar. “Con el precio del dólar no pasará nada. Seguirá flotando dentro de la banda”, insistió, antes de señalar que tampoco tendrá consecuencias en la inflación.

Caputo dijo que si se plantea esta adaptación ahora “es porque el Tesoro tendrá acceso a refinanciamiento y no necesitará ir comprando dólares en el mercado, como veníamos haciendo, para hacer pagos de deuda, por lo que ese espacio queda para que el BCRA compre reservas”.

“Y el acceso al financiamiento será posible porque cuando el mercado vea que el BCRA compra reservas [algo que podrá hacer desde enero cuando el billete cotice dentro de la banda, una posibilidad ahora vedada] se acelerará la baja del riesgo país”, afirmó el viceministro, José Luis Daza quien admitió haber recibido una oferta para hacerse cargo del ministerio de Economía en Chile cuando asuma la gestión José Kast, aunque adelantó que le será “muy difícil” dejar su cargo actual, al tiempo que otros funcionarios, todos participantes de un programa de streaming, le cantaban: “Daza no se va y Daza no se va”...

El ministro y otros integrantes del equipo económico sumaron una nueva presencia en el programa “Las Tres Anclas” del streaming Carajo, conducido por algunos de sus colaboradores junto a influencers libertarios. Más temprano, Caputo ya había tomado a su cargo la defensa y explicación de las medidas, haciendo en la jornada un verdadero raid mediático. Incluso, se encargó personalmente de promocionar por la red X esa visita, en la que lo acompañaron Daza y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. En la promoción, invitó incluso a los “oyentes” a enviar preguntas.

Caputo no se presentaba en el programa desde los meses de elevada zozobra financiera por la volatilidad en las tasas y la presión que había sobre el dólar, es decir, desde el período en que fue “invitado” casi semanalmente, en busca de transmitir calma. Esta vez se lo notó mucho más relajado y optimista, valorando la recepción que el anuncio tuvo en el mercado.

El influencer libertario Daniel Parisini, también conocido como "El Gordo Dan"

En ese marco, negó que la modificación en el reajuste de la banda cambiaria haya sido una imposición del Fondo Monetario Internacional (FMI). “Lo conversamos y lo recibieron muy bien, como fue público”, apuntó.

Los funcionarios descartaron además que la modificación pueda suponer un relajamiento que ralentice el proceso de desinflación, ni porque el dólar suba, ni porque el Banco Central emita pesos para comprar reservas. “Eso no pasará, porque la compra de reservas se hará en el marco de un proceso de remonetización de la economía. Pero, además, porque vamos a ir abasteciendo pesos al mercado a un ritmo un poco más lento al que esté subiendo la demanda de pesos”, explicó en este caso Bausili.

Daza sostuvo que “la gente no percibe la magnitud del cambio que se está dando” afirmó que “terminó la etapa de estabilización y empezó la de crecimiento”.

La tarea de comunicación de Caputo había comenzado ayer con una participación matutina en el streaming La Casa, en la que negó que lo decidido sea una "microdevaluación".

“El esquema de bandas se mantiene. El cambio es menor, pero es una mejora de lo que teníamos, porque el ajuste pasa a ser variable, acompañando la inflación", explicó.

El funcionario reconoció que la actualización mensual puede ser de índices más altos en el corto plazo, pero relativizó su posible impacto en la inflación, al apoyarse en un pronóstico del presidente Javier Milei. "Este mes puede ser más alta, pero si el Presidente tiene razón y en 9 meses la inflación empieza con 0, el ritmo de crawl va a ser menor“, dijo, antes de afirmar que confía en que el proceso de desinflación seguirá ”mientras el BCRA mantenga una política monetaria contractiva".

Además, admitió que esta adaptación del esquema cambiario está vinculada con la necesidad de comenzar a acumular reservas. Fue al decir que esto le dará la chance al Banco Central (BCRA) de permitir que “el precio del dólar corra, sin tener que salir a vender reservas“. Por lo pronto, el día después del anuncio el dólar minorista subió $15 (+1%) y cerró a $1480 en Banco Nación, su precio más alto en dos semanas, al replicar el avance que tuvo el mayorista que, tras llegar a tocar un máximo de $1455, quedó ofrecido a $1451, para recortar al 4,7% su distancia con el techo de la banda superior, fijado para el día en $1519,02.