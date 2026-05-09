Ya está en ocho escuelas: un programa acerca el agro a los estudiantes secundarios

Una multinacional del agro lanzó un programa educativo en escuelas secundarias con el objetivo de acercar a los jóvenes al mundo de la producción de alimentos, promover una mirada actual sobre la agricultura y generar mayor conocimiento sobre el rol estratégico del sector en la vida cotidiana y en el desarrollo económico y social del país.

“El agro en tu vida”, impulsado por BASF Soluciones para la Agricultura, fue presentado como una iniciativa orientada a estudiantes de distintos puntos del país y comenzó a implementarse en ocho escuelas públicas y privadas de Ciudad de Buenos Aires, Rojas, Santa Fe, Tandil y Chaco. En ese sentido, el agro fue planteado como un sector estratégico para el futuro y como una actividad clave para el país. El lanzamiento se da en un contexto en el que la producción de alimentos enfrenta desafíos crecientes desde el cambio climático hasta el aumento de la población mundial.

Según estudios realizados por la Universidad Nacional de La Plata, casi el 90% de los estudiantes secundarios carecen de una conexión significativa con la producción de alimentos y presentan dificultades para identificar sus orígenes agrícolas. Frente a este escenario, BASF desarrolló “El agro en tu vida”, un programa educativo destinado a acercar a los jóvenes al mundo de la agricultura desde una mirada actual, tecnológica y sustentable.

La iniciativa forma parte de la campaña global Agricultura, un trabajo valioso, orientada a reconocer el rol de los productores agropecuarios en la producción de alimentos y destacar la importancia de las buenas prácticas agrícolas y de la incorporación de tecnologías innovadoras.

La iniciativa de BASF busca conectar a estudiantes con la producción agroalimentaria y promover una mirada actual sobre el sector y sus desafíos

Según Mariana Dorado, gerente senior de Marketing para Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia de BASF, la compañía buscó acompañar al productor en su tarea diaria y, al mismo tiempo, acercar el agro a las nuevas generaciones para que conozcan el origen de los alimentos y el trabajo que existe detrás de cada cultivo.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), hacia 2050 será necesario incrementar la producción de alimentos en un 50% para abastecer a la población mundial. En ese marco, El agro en tu vida se propuso transmitir una visión integral de la agricultura, visibilizando el rol de quienes trabajan la tierra y destacando aspectos como la innovación, la tecnología, la sustentabilidad y el compromiso productivo.

La propuesta incluye capacitaciones y encuentros presenciales destinados a estudiantes, docentes y aliados estratégicos, con foco en el detrás de escena de la producción agroalimentaria y su impacto en la sociedad.

El programa aborda temas vinculados a la innovación, la digitalización y la sustentabilidad en el agro Basf

Además, el programa aborda temas vinculados a la innovación, la digitalización y la sustentabilidad en el agro, así como el uso de herramientas como inteligencia artificial, biotecnología y sistemas de gestión de datos para optimizar recursos, mejorar la productividad y reducir el impacto ambiental.

Los encuentros se integran al calendario escolar y tratan ejes como vocación y futuro profesional, buenas prácticas agrícolas, sustentabilidad, mitos sobre el campo y el recorrido de los alimentos desde su origen hasta el consumo. También se incluyen contenidos vinculados al rol y la evolución de las mujeres dentro del sector agropecuario.

La iniciativa cuenta, además, con la participación de aliados estratégicos como Casafe y Las Chicas del Agro, que aportaron una mirada vinculada a diversidad, inclusión y buenas prácticas.

“Programas como El agro en tu vida son fundamentales para que los jóvenes y la sociedad conozcan el rol estratégico que tiene el campo en la vida de los argentinos”, señaló Pablo Méndez, coordinador de Casafe Buenos Aires y La Pampa.

Por su parte, Nicolle Samyn, cofundadora de Las Chicas del Agro, afirmó que este tipo de iniciativas permiten acercar a los jóvenes a la agroindustria desde la diversidad de roles y profesiones que hoy integran el sector y destacó la importancia de seguir fortaleciendo la participación y el liderazgo femenino en la actividad.

Desde BASF indicaron que el objetivo del programa es generar redes y colaboraciones con instituciones educativas para formar nuevos embajadores de la agricultura, promoviendo una visión basada en la innovación y la sustentabilidad.