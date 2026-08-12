Caputo: “Si alguno cree que vamos a ser Suiza mañana está muy equivocado”

CÓRDOBA.- “Esto es un programa de estabilización. Si alguno cree que vamos a ser Suiza mañana, está muy equivocado”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, en esta ciudad y agregó: “Este programa rankea arriba de muchos que se consideran exitosos. Estamos poniendo las cuentas en orden y sentando las bases de un cambio sostenido y de largo plazo”.

El funcionario ratificó su confianza en que el presidente Javier Milei será reelegido y que debe serlo “porque es irreemplazable” y porque el proceso de cambio debe completarse. Incluso dijo que “levantan” a Axel Kicillof porque intentan generar paralización, generar miedo. “El objetivo es aumentar el riesgo kuka porque saben que eso congela a todos”, resumió.

El ministro expuso en un almuerzo organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba en esta ciudad. Antes expusieron Guido Sandleris, expresidente del Banco Central (BCRA) y titular de Ecosur consultora asociada a la entidad. Manuel Tagle, presidente de la Bolsa, fue quien dialogó con Caputo después de su exposición.

“Nosotros le impusimos un programa al Fondo Monetario Internacional (FMI)”, enfatizó. “Creemos que vamos a ser más competitivos haciendo lo que estamos haciendo. Me junto con todos los sectores y todos están a favor de lo que estamos haciendo. Nos piden que sigamos bajando impuestos, mejorando la infraestructura, que permitamos a los bancos prestar en dólares”, dijo.

Caputo ingresa a la reunión acompañado de Manuel Tagle, presidente de la Bolsa.

“Venimos muy bien”, subrayó el ministro de Economía y mencionó que a Chile le llevó una década bajar la inflación a un dígito, que la balanza comercial es superavitaria y que “que le vaya bien a la minería y a la energía es lo que permite que haya suficientes dólares” para que puedan acceder los importadores, puedan repatriar dividendos las empresas y comprar divisas los ciudadanos. “Lo que cambió es el modelo; dejamos de castigar a estos sectores para darles los incentivos a que produzcan”, añadió.

Caputo advirtió que es falsa la idea de que el modelo va en detrimento de la industria. En ese punto volvió a su ejemplo de que los argentinos “pagaban más” productos fabricados localmente cuando los sectores tenían energía subsidiada y dólar barato. “De ese modelo, en el que creció la inflación y la pobreza, es del que queremos salir”, acentuó y aclaró: “No es que estamos bien, vamos bien”.

El Ministro —quien saludó efusivamente al exsecretario de Transporte, Franco Moguetta, y al titular de Finanzas de Córdoba, Guillermo Acosta— elogió la actitud de acompañamiento de los gobernadores. El oficialismo nacional requiere de esos aliados para avanzar con proyectos de ley que considera clave.

“Trabajo bárbaro con los gobernadores y son todos de la oposición”, añadió y sostuvo que están en sintonía con la baja de la presión tributaria que impulsa Nación y con la necesidad de seguir reduciendo el riesgo país.

En ese apartado de elogios, también mencionó la tarea del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien en los últimos días quedó en la mira de la mesa política por el fracaso de algunos de sus megaproyectos en el Congreso.

Caputo refirió también a las obras en rutas que se llevarán adelante a partir de la Red Federal de Concesiones; no hizo ningún comentario sobre el uso que se ha hecho del porcentaje del impuesto a los combustibles que debe destinarse al mantenimiento de vías nacionales.

Repasos

En el comienzo de su exposición, Caputo planteó que, sin ninguna guerra, la Argentina “ha sido arrasada y necesitamos reconstruir este país”. Afirmó que el país nunca evitó una crisis y que detrás de esa actitud siempre hubo una “decisión política”. A partir de ahí repasó varios hechos desde que él mismo empezó a trabajar, en 1989, año en el que se lanzó el plan Bonex. Sí hizo una pausa cuando habló de la Convertibilidad, cuando hizo la salvedad de “que estuvo bien diseñada”, pero que, después, no se cumplieron las reglas.

Caputo dijo confiar en la gente más que en las encuestas respecto a la percepción que hay de lo realizado.

Insistió en que esas crisis son lo que provoca que aun hoy la gente “tenga miedo” y agregó: “Pierde plata con dólares abajo del colchón por miedo de llevarla a los bancos. Nos han estado haciendo bullying por años. Hay muchos que, por más que hagamos lo que hagamos, no van a poder sacarse de encima todo lo que vivieron”.

En esa línea, como en otras oportunidades, planteó que Milei tiene la decisión política de resolver los problemas, no de atacar las consecuencias en vez de ir a la raíz. En ese contexto, citó la entrevista a Rafael Di Tella publicada en LA NACION en la que el economista “elogió” los resultados de la actual gestión.

“El futuro está en manos de la gente -planteó-. No en manos de políticos que creemos que podemos hacer con su plata lo que tengamos ganas”.