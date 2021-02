Carlos Melconian apuntó contra Martín Guzmán: "Esto es berretalandia"

Para Carlos Melconian, el ministro de Economía debería "pararse en frente" de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y explicarle cuán importante es tener una dirección concreta, dar señales y tener reglas claras Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Cichero/AFV

Para Carlos Melconian, la Argentina es "berretalandia", aunque ironizó: "Berretalandia contra la explosión no es malo". Para él, el ministro de Economía, Martín Guzmán, debería "pararse en frente" de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y explicarles la importancia de que el Gobierno tenga una dirección y que dé determinadas señales. Además, dijo que tendría que preguntarles a cuál de los dos debería "darle bola". "Hay que tener un ministro con peso propio que tome decisiones", remarcó.

En diálogo con TN, el especialista contó que ya no conversa con Fernández "ni en chat ni en diálogo", aunque destacó que -para él- "siempre es un gesto de honor" conversar con cualquier presidente sobre cuestiones profesionales. Sumado a esto, dijo que se está "comprometiendo enormemente el futuro" del país, que "la política tributaria es un mamarracho". Disparó que el gobierno que venga después no podrá "hacer magia".

Durante la entrevista, Melconian fue muy crítico de la gestión del actual ministro, sostuvo que "el manejo económico es titubeante" y tildó su accionar de "mediocre". "No están las condiciones básicas: un modelo de adónde se quiere ir, una política exterior y, en conjunción con eso, un programa macroeconómico que busque estabilidad. Es un programa económico del día a día que quiere evitar el costo político sin pena ni gloria", comenzó analizando y, luego, puntualizó que esta incertidumbre genera un problema en quienes deben tomar decisiones en el país.

Además, el expresidente del Banco Nación cuestionó: "Tardó un año y pico el ministro en darse cuenta que la inflación es un problema macroeconómico, ¿cómo un tipo estudiado en una universidad americana, graduado, al lado de un Nobel, tarda un año en darse cuenta que es un problema macroeconómico?".

Sin embargo, Melconian marcó que coincide con Guzmán en que "la ley de presupuesto es la ley madre" y aclaró que "los presupuestos de los últimos 10 años no cierran, son una proyección. Pese a esto, y en línea con su crítica de que en la administración actual hay "un efecto contradicción", destacó: "Tiene que ser consistente, no 'sanatero'". Y añadió: "La gente está muy cansada de la sanata, se aviva y después el día de la elección tiene que votar a alguno".

En otro tramo de la entrevista, el economista dijo se devaluó un 40% y que "el presidente del Banco Central (Miguel Ángel Pesce) se avivó de berretalandia". De esta manera, proyectó que va a llegar un momento en el que el Gobierno deberá "blanquear" que no llegaron a las expectativos de baja de inflación. "Con esta política monetaria y fiscal el presupuesto es incumplible".

El economista tildó, entonces, de "show" al hecho de que el Gobierno haya imputado a grandes empresas de alimentos por "generar desabastecimiento". Y explicó: "Si tenés reglas de juego concretas, con señales de precios y libertad de trabajo, y mostrás adónde querés ir y procesos de inversión en marcha, yo al que saca del pie del plato le caigo con toda la ley. Pero en el medio de este día a día, que de lo único que se habla es de la Justicia y de la elección, caes en el supermercado, ¿a controlar qué, que no suba la yerba?".

Sobre esto, profundizó: "Son instrumentos formidables del capitalismo en el que creo, cuando tenés reglas. Yo en esos instrumentos punitorios del capitalismo, pegando el palazo, creo, pero no en este show. Un fenómeno casi criminal [del Gobierno] es que tiene una política tributaria atentatoria contra el crecimiento y la inversión, y que tiene leyes laborales atentatorias contra la toma de empleo. ¿Cómo podés amenazar sin ninguna autoridad?".

Melconian aclaró que "no pierde ni un minuto" en esa "milonga" de quién tiene la culpa, e insistió: "Este programa no cambia la Argentina, no genera euforia, demanda de inversión, crecimiento ni empleo". Además, lanzó que se está "discutiendo si la inflación es del 30, 40 o del 50%" y dijo que "en ningún lugar del mundo se llama a eso contener los precios". Sobre esto, más adelante, señaló: "No me opongo al deber ciudadano, pero de ninguna manera van a bajar o a estar estables por eso".

De todos modos, opinó: "Frente al que cree que explota, yo creo que no explota; y frente al que cree que esto es algo, es nada. Yo lo he definido como berretalandia porque es 'berreta', pero no para uno que nació cajetilla y ve todo berreta. Yo no nací cajetilla, pero el progreso es una cosa linda del mundo y eso va para atrás". Y siguió: "No rompan más con que fue Macri, de la misma manera que los primeros dos años de Macri, [decían que era por] lo anterior".

