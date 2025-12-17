Los “minions” salvadores: una histórica empresa pública ahora gana plata por los robots

Nunca antes unos robotitos amarillos fueron tan importantes para una empresa pública. Los “minions” del Correo Argentino, además de funcionar como máquinas que se mueven como si fueran autos para distribuir paquetes, también actúan como el punto de quiebre entre la etapa de “transformación” -o ajuste- y la de “crecimiento”.

El presidente y CEO de Correo Argentino, Camilo Baldini, dijo, en diálogo con LA NACION: “Ahora viene la etapa de crecimiento”. La bisectriz a la que aludió está compuesta por dos datos millonarios y una flamante incorporación.

Los millones hacen referencia a los números de Correo Argentino. “Desde noviembre de 2024 operamos sin fondos del Estado”, sostuvo Baldini. Según la compañía, en 2023 tuvo un déficit de $113.000 millones. Un informe del Ministerio de Economía muestra que en 2024 no tuvo números negativos, pero para ello necesito recibir el auxilio del Tesoro, dado que su operación todavía registró pérdida. Eso cambió en 2025.

El CEO de Correo Argentino, Camilo Baldini

Durante el primer semestre del año, la operación de Correo Argentino generó ganancias, dado que el gasto llegó a $257.000 millones y sus ingresos, sin recibir fondos del Tesoro, ascendieron a $316.000 millones.

Antes de alcanzar estos números, la empresa pública adelgazó. Redujo un 28% el tamaño de su planta. Terminó 2023 con 16.829 empleados. Para el segundo semestre de 2025 tiene 11.981 (4848 menos), según un informe del Ministerio de Economía.

Esa etapa de “transformación”, tal como ha sido catalogada por las autoridades, concluyó. “Correo Argentino alcanzó un superávit de $48.000 millones a junio de 2025″, celebró Baldini. Pero además, destacó que la compañía ya no recibe la ayuda del Ministerio de Economía dirigido por Luis Caputo, sino al revés: “Aportó $34.000 millones al Tesoro”.

Los robots autónomos que incorporó Correo Argentino

Con el dinero restante compraron “los minions”. Así fueron apodados los sorters presentados en el centro de logística en Monte Grande. Se trata de 240 robots autónomos, que se encargan de leer el código QR y organizarlos según su lugar de destino.

Funcionan como pequeños autos en una “Panamericana” sin semáforos, pero con sensores. Se mueven sobre una superficie de 1.180 metros cuadrados. Parece que van a chocar entre sí, pero justo a tiempo uno de ellos siempre se frena y le da paso al otro.

Su GPS depende del escaneo que realicen del código QR en el paquete. Allí detectan el destino de la entrega final del paquete. Por ejemplo: si fuera en Córdoba, entonces una persona carga sobre estos robots amarillos el paquete en cuestión y “el minion” lo lleva hasta el lugar donde se depositan los envíos dirigidos a Córdoba.

Correo Argentino incorporó 240 robots autónomos

En Correo Argentino hablan de esto como un “hito de mordernización”, dado que es la primera vez que se utilizará un sistema de clasificación robotizado en un operador postal latinoamericano. Los 240 robots autónomos funcionan con inteligencia artificial, algoritmos de direccionamiento y clasificación inteligente. Pueden procesar hasta 9.000 paquetes por hora. “Triplica la capacidad operativa”, destacaron.

Los primeros ejemplares de estos robots autónomos pueden cargar paquetes de hasta 5 kilos. La compañía proyecta incorporar nueva tecnología en una segunda etapa que les permita trasladar productos de hasta 30 kilos.

“Agregamos valor”, repitió varias veces el presidente de la compañía. En diálogo con LA NACION, agregó: “Hoy tenemos una empresa que es valiosa, va más allá de si se decide privatizar”.

Correo Argentino es una de las empresas privatizables del listado aprobado en la Ley Bases. “Cuando el Gobierno decida la privatización vamos a estar preparados, pero nosotros no trabajamos pensando en la privatización”, afirmó su CEO.