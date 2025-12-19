Emergencia agropecuaria: Carbap reclamará la exención en más impuestos provinciales

En medio de la emergencia agropecuaria que viven los productores de la provincia de Buenos Aires, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) adelantó que presentará una nota formal a la Comisión de Emergencia Provincial solicitando que se consideren y se alivien otros impuestos además del Inmobiliario Rural.

El presidente de la entidad, Ignacio Kovarsky, advirtió en un encuentro con periodistas sobre la situación crítica de los productores bonaerenses: profundizó en la necesidad de reformular el esquema de ayuda ante emergencias climáticas. Según Kovarsky, la interpretación de la ley 10.390 de Emergencia y Desastre Agropecuario, por parte del gobierno provincial, es “estricta” y “no contempla la capacidad real de pago” de un productor afectado.

En rigor, señaló que dicha ley no exime impuestos de manera total, sino en proporción al daño que tenga el productor por el desastre. Aclaró que la ley habla de “impuestos provinciales” en general, pero no aclara explícitamente que el impuesto inmobiliario rural deba quedar totalmente exento. Resaltó que la provincia se agarra de esa ambigüedad y aplica una interpretación restrictiva.

Ignacio Kovarsky, presidente de Carbap

Kovarsky indicó que, si bien la provincia cumple con la ley al eximir solo el porcentaje de superficie afectada, la realidad productiva hoy por hoy es distinta. “Si tenés el 60% del campo inundado, pagar el 40% es imposible. Estás sobreviviendo”, sentenció. El dirigente explicó que el área no afectada suele ser la de menor productividad, lo que impide generar los recursos necesarios para afrontar las obligaciones fiscales. “La afectación no se explica linealmente cuando se habla del 40%, probablemente te puede quedar en superficie, pero no es la mejor parte del campo que puede servir para pagar el impuesto”, detalló.

El presidente de Carbap detalló que al revisar la ley consideraron que la excepción de impuestos provinciales no se limita solo al Impuesto Inmobiliario, sino que podría incluir otros como Ingresos Brutos.

De acuerdo con Kovarsky, se solicitará una ampliación del alcance, en la que se considerará que “la exención se extienda a otros impuestos provinciales, como Ingresos Brutos, dado que la ley habla de impuestos provinciales en general y no exclusivamente del Inmobiliario”.

Decenas de productores están en una situación crítica por las inundaciones

El dirigente también agregó que llevarán adelante una acción que consistirá en fomentar a que entidades rurales locales presenten proyectos en los Concejos Deliberantes para lograr la exención de tasas municipales, como la vial, en la misma proporción que la emergencia provincial.

“Las ideas no tienen que salir solo de los concejales: los productores y la ciudadanía en general tienen que acostumbrarse a hacer proyectos y presentarlos, así como se hacía antes, que la sociedad era la que presenta e impulsaba proyectos. Es necesario sentarse con un legislador para hacer proyectos o ponerse a escribir un esbozo de proyecto para comenzar a trabajar en él. La educación cívica se ha ido deteriorando”, dijo.

Campos inundados en la zona de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires Marcelo Manera - LA NACION

Respecto a la polémica en 9 de Julio, donde la Rural local mostró cierta apertura a un aumento de tasas, que según se conoció sería del 50%, Kovarsky respaldó la postura y aclaró que no se trata de un “cheque en blanco”. La condición es la transparencia total y dijo que si el municipio demuestra en qué invertirá el dinero, por ejemplo, compra de maquinaria y arreglo de caminos, los productores están dispuestos a acompañar para evitar el deterioro de los servicios básicos.