Carlos Melconian habló de la “potencialidad” de la economía argentina y desafió: “Que alguien salga a la cancha y lo haga”

En medio de los apuros que signan la coyuntura económica argentina, el actual presidente de Ieral, Carlos Melconian, enfatizó este sábado en la necesidad de alcanzar acuerdos para solucionar los problemas que tiene el país y así demostrar “la potencialidad argentina” de la que “todo el mundo habla”. “Que alguien salga a la cancha y lo haga” , desafió el economista en declaraciones a Radio Mitre.

“Lo que está trabado en la Argentina es el proceso de crecimiento, por eso están vacíos los discursos políticos”, evaluó Melconian, quien también se lamentó porque “hoy la mayoría de las discusiones económicas son estériles”. Sin embargo, sostuvo que el crecimiento futuro del país “puede ser explosivo” , siempre y cuando se logre “estabilidad macroeconómica” y un “cambio organizacional”.

El economista Carlos Melconian

En ese sentido, el economista se refirió al “espíritu del trabajo” que, según precisó, está logrando crear en el Instituto que pertenece a la Fundación Mediterránea, cuyo desembarco en diciembre pasado no estuvo exento de polémica. “En el Ieral se trabaja de manera apartidaria para poner el trabajo a disposición del futuro del Presidente”, señaló Melconian al referirse a su responsabilidad al frente del think thank fundado por Domingo Cavallo en 1977.

“Hay que formar un conjunto de cosas desideologizadas entre todos y meterse en el ‘barro’ de la política, en términos de entender a sus interlocutores y los acuerdos necesarios. Eso es parte del éxito de la implementación de una política económica”, explicó.

Y agregó, en tono conciliador: “ El quilombo que tiene Argentina es de tal magnitud que hay que juntar a todos , separar la racionalidad económica de la política. La política manda, la racionalidad económica impone soluciones. 1+1 es 2 para el centro, para la izquierda y para la derecha”.

Por último, Melconian se refirió a la crisis energética que padece el país y trazó una opinión sobre lo que se necesita para revertirla: “Acá hay que buscar cómo es un proceso transparente, sin judicialización, compartido entre los políticos. De esa manera, se llega a una revolución energética en Argentina”.