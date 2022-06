“Destrabar conflictos”: Daniel Scioli desembarca en “modo gestión” y apuesta a un equipo

El hasta hoy embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, aterrizará en la Argentina mañana a la noche, y entre el lunes y el miércoles, dicen fuentes cercanas al reemplazante de Matías Kulfas, se convertirá en el ministro de Desarrollo Productivo. Su administración tendrá un pilar inconmovible: la gestión.

Tanto fuentes vinculadas al ex motonauta, como quienes integran esa cartera y empresarios con los que mantendrá contacto aseguraron a LA NACION que Scioli sostendrá, a grandes rasgos, el equipo de secretarios y subsecretarios de Kulfas. No es un dato menor en medio de la incertidumbre por el faltante de dólares en el Banco Central (BCRA), que genera limitaciones productivas vía trabas a las importaciones.

En los últimos tiempos, el contacto directo de los hombres de negocios con Kulfas y su equipo era una manera de destrabar las llamadas SIMI (permisos de importación), y de negociar la rígida planificación del comercio exterior. Este trabajo es compartido con la gestión en el Banco Central (BCRA) a cargo de Miguel Pesce. Scioli ya se habría comunicado con Pesce en las últimas horas para coordinar esa gestión.

Ariel Schale, secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, se mantendrá -ratificaron- en su cargo. Schale es uno de los encargados de “trabajar” empresa por empresa, la planificación de importaciones en el año en base a planillas de producción, inversiones, y ventas.

Cuando esas métricas en un Excel no se cumplían por alguna razón, las compañías podían levantar el teléfono y hablar con el secretario. Esa posibilidad, cuando se trababa el proceso productivo, era vital. Schale era un viejo conocido de Scioli, contaron, quien valora su trabajo. “Nos dicen que Schale y Merediz siguen”, se esperanzaron, por caso, fuentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) que recibieron a Scioli hace menos de un mes.

Guillermo Merediz, secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, que también había mantenido contactos con Scioli en el pasado, se mantendrá en su puesto. Lo mismo ocurrirá con María Apólito, quien iba a pasar, según los planes de Kulfas, de subsecretaría de Economía del Conocimiento a secretaria de la misma área. También se quedará en el cargo quien hasta ahora ocupó la Secretaria de Minería, Fernanda Ávila, quien había llegado de la mano de Raúl Jalil, gobernador de Catamarca.

Con Scioli llegará un pequeño núcleo de hombres de confianza que se ocupará de la gestión cotidiana y que se sumarán a su gabinete. Ninguno será, dijeron, de perfil político sino más bien técnico. Por ahora, no lo acompañarán en esa gestión personas de su círculo político como gobernador bonaerense como Silvina Batakis, Alberto Pérez o Alejandro Collia, entre otros, que seguirán siendo referencias de consulta.

Foco en la gestión y las pymes

“Va a arrancar fuerte con una agenda vinculada a las pymes”, destacaron quienes lo conocen. “Él siempre recuerda que su padre fue uno de los creadores de CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa)”, agregaron. Esto no será una novedad para Scioli, quien ya le había dado un “perfil productivo” a la embajada argentina en Brasil. De hecho, en su paso por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción semanas atrás había dicho que no era una opción volver a la Argentina. “Lo que tengo es un superministerio”, bromeó cuando LA NACION lo consultó por su posible retorno al país.

Pero el mismo sábado que Kulfas fue despedido por Alberto Fernández, a eso de las 8 de la noche y mientras jugaba a las cartas con amigos, el Presidente lo llamó y le pidió que se haga cargo de Desarrollo Productivo. Scioli aceptó. En su despedida con el canciller y el vicecanciller brasileño fue condecorado por su trabajo y se mencionó, precisaron sus cercanos, su trabajo para destrabar “49 controversias comerciales”. La más importante, contaron, la que incluyó a langostinos y la merluza.

Fue en ese encuentro con empresarios en el Alvear donde terminó de sellar una alianza con ministro de Economía, Martín Guzmán, cuestionado por sectores ultracristinistas. Con Guzmán la relación es buena, sobre todo luego de que el ex motonauta acompañara al ministro en su última gira por Brasil para destrabar la provisión de gas a la Argentina. Pero, como buen equilibrista, hace tres semanas Scioli visitó a Cristina Kirchner en el Senado. “Le contó de su trabajo en Brasil”, dijeron.

Por otro lado, para hacer buena letra con la trinidad del Frente de Todos, tiene previsto reunirse con Sergio Massa para destrabar los proyectos legislativos (electromovilidad y agroindustria) en el Congreso impulsados por su área, pero que seguían cajoneados por los cuestionamientos de la vice a Kulfas.

Pese a los rumores, el gasoducto Néstor Kirchner quedará bajo la órbita de la Secretaría de Energía, que conduce Darío Martínez. Scioli había trabajado con las autoridades brasileñas para que esa obra llegara al país de Jair Bolsonaro y así sumar exportaciones (y divisas). Pero ese “cable pelado” será un tema que, por ahora, tocará de costado.

Scioli buscará además trabajar de cerca un problema vinculado a la falta de dólares y que incluye también a Brasil, como es el comercio automotor. Días atrás se juntó con los directivos de Anfavea (la entidad empresaria que nuclea a las terminales del lado brasileño) por ese motivo. Es un tema que le preocupa, como también el faltante de gasoil para la producción, sobre todo en el interior del país, al que espera darle un trato particular con una visión focalizada en las economías regionales.

“Quiere darle transversalidad al ministerio”, indicaron, por lo que además multiplicar los contactos empresarios y con gobernadores, sumará puntos con los ministros encargados de Educación, Ciencia y tecnología, Trabajo, Desarrollo Social y, claro, Turismo y deporte. Para impulsar este formato una opción que maneja es agudizar las misiones comerciales, algo que ya trabajaba en la embajada argentina en Brasil.

En el nuevo camino que emprenderá, Scioli intentará sortear la furiosa interna que vive el Frente de Todos en el Gobierno y se enfocará sólo en la gestión. “Tratará de solucionar problemas”, explicaron sobre el ex candidato presidencial, a quien definieron como un “especialista en destrabar conflictos”. Será una misión hercúlea en medio de un grave crisis política y económica que enfrentan Alberto Fernández y Cristina Kirchner.