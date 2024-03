Escuchar

El economista Carlos Melconian lamentó este jueves “la falta de una pata heterodoxa” en el programa económico del presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo. “Ahí hay un tema con lo que viene, con el nivel de actividad”, afirmó en LN+ y sostuvo que en el caso de los planes de estabilización y salida de la inflación de Brasil e Israel “que salieron bien... no le hicieron asco a la heterodoxia”, apuntó.

Melconian sostuvo la importancia de la “institucionalidad y las reglas claras” y también el rol fundamental de la comunicación del área económica del Gobierno con la sociedad.

En ese sentido, recordó que durante la campaña electoral en la que fue candidato a ministro de Economía si triunfaba la candidatura de Patricia Bullrich, habló con el exmandatario brasileño Fernando Henrique Cardoso, quien se desempeñó como ministro de Economía antes de llegar al Ejecutivo. “Le pedí [a Cardoso] que me contara cómo fue su período de ministro, no de presidente. Me dijo ‘preparate para comunicar, armate un equipo muy competente’. Entre la política y la comunicación tenés que tener seis tipos mejores que vos dentro del equipo. Que creas, confíes, sean talentosos”, dijo y deslizó que Caputo y su equipo tienen problemas de comunicación.

El economista mostró sus diferencias con la “política cambiaria, fiscal y monetaria”, pero insistió en que “todo eso lo tenés que anunciar”. “No podés pensar qué anunciás mañana o si a mediados de año ver si sacás el cepo”, aseguró y remarcó qué debería decir el ministro de Economía o su equipo. “Queremos hacer estos cambios, estamos en el paso previo a un plan de estabilidad. Va a haber plan de estabilidad, pero estamos yendo. Estoy haciendo esto para esto, esto y esto”, ensayó Melconian sobre la actitud que debería tomar el área económica.

El economista, no obstante, consideró: “Igual quiero ser justo con toda la audiencia. Nadie tiene la vaca atada”. Y criticó la “herencia” que recibió este Gobierno: “Quien asumiera se encontraba con reservas negativas, déficit fiscal, pesos por todos lados, tarifas contra atrasadas del 2003 a la fecha con un único esfuerzo en el medio del presidente [Mauricio] Macri que también era medio destartalado el tema”, enumeró.

Y continuó: “Quince [tipos de] dólares, cepo. Al que le tocara tenía un gran quilombo. ¿Cuántas veces he dicho que el Gobierno tenía un candidato [Sergio Massa] que quería autoheredar este quilombo”.

El economista, exresponsable económico de la Fundación Mediterránea, por otra parte, se diferenció del diagnóstico que, al menos de manera pública, sostiene el Gobierno, de que ya se estaba en una hiperinflación y Caputo la frenó. “Nunca dije que con el otro gobierno íbamos a una hiper. Era un cambalache, pero de ahí a hiper no”, afirmó.

“Dos preguntas”

Melconian, a pesar de las críticas, mostró una visión contemplativa con el Gobierno: “Su rumbo es salir de lo que estábamos y tener el objetivo de que los mercados funcionen y que la tabla del dos vuelva, yo diría entonces que el rumbo es impecable”. “De entrada ibas a las piñas en la macro”, añadió el economista en su particular estilo.

Luego, planteó dos preguntas cruciales en la actual coyuntura, según aseguró. “El consenso y la institucionalidad contra la piña; y contigo pan y cebolla. ¿Pero cuánto tiempo contigo pan y cebolla? El primer mes, segundo, tercero es todo amor. Vuelvo a repetir un ejemplo muy básico: un día uno de los dos se aburre y dice eras bárbaro pero hay que cambiar”, equiparó sobre lo que es una relación de enamoramiento entre dos personas. “Pan y cebolla, pero ¿Dónde estamos yendo? ¿Quién me explica donde vamos?”, preguntó.

“¿Qué está pulseando hoy en la Argentina? Una metodología que está avalada porque todo lo anterior fue trucho y fracasó. Entonces hay un 30% que no entra en razón [el que votó a Milei en primera vuelta]. Después se agregó un 26% [de Juntos por el Cambio] que es anti, no es pro. Es el que se quedó ahí y dijo esto no lo quiero mas entonces vengo acá”, valoró.

Melconian, por último, reiteró la importancia de la “institucionalidad” y afirmó que cuando YPF fue privatizada tuvo el aval del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial y que cuando fue reestatizada pasó lo mismo. “Algunos dirán que no sirve porque se terminó revirtiendo, pero palo y zanahoria también terminó mal”, concluyó.

LA NACION

Temas Carlos Melconian