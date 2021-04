Carlos Melconian: las críticas al Gobierno por su gestión “desastrosa” y los lotos que permitieron que no volara “todo por el aire”

Carlos Melconian arremetió con dureza contra el Gobierno que conduce Alberto Fernández al que acusó de politizar el manejo de la economía en medio de la pandemia. En declaraciones a Radio con Vos, el economista calificó la gestión económica del oficialismo como “desastrosa” y opinó que faltan líderes dentro del partido que tomen decisiones propias y ayuden al presidente.

Para el economista, el problema principal es la emisión monetaria descontrolada sin que haya un programa económico de fondo.

“El año pasado, lo único que les interesaba era descubrir que emitían al 100% anual y la inflación de abril, mayo y junio, con todos encerrados, daba un 1,5% por mes. Esa era la discusión”, dijo.

Las críticas del expresidente del Banco Nación apuntaron principalmente al ministro de Economía, Martín GUzmán “Era el mago de Columbia, más la política de dar subsidios para pagar los sueldos y que íbamos camino a un 20% de inflación. ¿Y cómo terminó el año? Como lo enseña la teoría económica: emitís y vas a tener más inflación”, dijo y luego agregó: “No es emitir y sentarte en la reposera y sin tener un programa, una solución para la deuda, el Fondo, volver a los mercados, financiarte genuinamente, hacer testeos, tener vacunas y no asustar a la gente”, opinó Melconian.

Sobre la posibilidad de que la economía pueda sostener un nuevo cierre por el aumento de contagios en la segunda ola del coronavirus refirió: “Como no tenés Reserva Federal, ni un fondo anticíclico, ni los fondos de pensión que tiene Piñera en Chile que se viene financiando sacando el 10% adelantado de lo que vienen acumulando hace 25 años. En la Argentina se lo fumaron en 2008 y 2009. Honrar las deuda sirve para colocar poder colocar hoy bonos al 3%, a la peruana, la paraguaya, y cuando venga algo así no tengas que pensar en emitir moneda”, agregó.

“La provincia de Buenos Aires tiene razón en que tenemos un quilombo médico, pero no lo desenganchen de la pésima gestión. No asusten. Tenés que laburar para solucionar este tema. La politización de la gestión no puede ser más así”, dijo Melconian.

Para el economista el manejo de la economía es “un desastre” en manos del Gobierno y la cartera que dirige Guzmán y habló del “loto de la soja”, por el precio internacional en el que se encuentra. “Dios te dio 10.000 millones de dólares más en lo que era 50.000 o 53.000 millones. Es guita. Te dio 20% de ingresos en dólares antes que el fisco. ¿Para qué lo usa la Argentina? Es al revés de lo que pasó en los 2000, que era un país que crecía. Esto ahora te sirve para que no te vuele todo por el aire. Si no venía este loto, volaba todo por el aire y en el verano la Argentina devaluaba, saltaba, porque ya viene devaluando”, sostuvo.

También opinó sobre las cualidades que considera que son necesarias para gobernar en la crisis que desató el coronavirus. “El primero que tiene que mirar para adelante es el estadista que gobierna, que es como el padre de todos nosotros. Cuando te quedás un año y pico encerrado, empieza a resquebrajarse el ánimo de cada uno de la familia y alguien se pone al frente, va temperando, aliviando y gestionando la casa. Acá lo mismo. Acá tenés 55 errores de la gestión, ideológicos, de que dormís enroscado en un árbol y lo querés mezclar con el grave problema de la pandemia”, concluyó.

Por último se refirió al entorno de funcionarios y políticos que rodean al presidente. “En vez de pelearse por candidaturas, me gustaría que haya 3 o 4 líderes de primera magnitud a los cuales los rodeen media decena de personas que puedan ser candidatos a ministros, con peso propio y que empiecen a pensar la Argentina”, dijo.

LA NACION