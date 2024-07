Carlos Melconian le respondió a Javier Milei y cuestionó el plan de Caputo: “Tenía fecha de vencimiento”

Escuchar

Luego de que el presidente Javier Milei lo llamara “fracasado”, el economista Carlos Melconian considero que ese tipo de dichos “no le hacen bien” al Presidente y aseguró que la opinión del mandatario cambió. “No pensaba eso de mí ni tampoco pensaba lo que piensa de su actual ministro de Economía”, sostuvo en referencia a Luis Caputo.

“Lo que me molesta es que esas agresiones le hacen mal a él. Parte de la desconfianza reinante, que no tiene que ver estrictamente con lo económico, le hace mal: lo que él dice no le cree nadie. Conozco a Milei del llano, y lo peor que le puede pasar es cambiar”, expresó en declaraciones a TN.

El comentario del extitular del Banco Nación se dio luego de que el jefe de estado lo descalificara por sus opiniones respecto de la Ley Bases. “El mismo que dice que esto es imposible es el mismo que dice que no se podía hacer un ajuste de más de un punto del PBI. Tipos que le pifiaron sistemáticamente. Nunca llegó a nada en la política. Hay que hablar de gente que tenga altura. No me podés poner una cuatro de copas”, había dicho el líder de La Libertad Avanza (LLA).

“Decir que tiene que madurar me parece cruzar un cerco y es algo que no voy a hacer.... Mientras no se pase del insulto, me entra por acá y sale por acá”, insistió Melconian mientras se señalaba las orejas.

Por otra parte, el especialista puso el foco en el plan económico del Gobierno y si bien destacó “el pacto en materia fiscal” puso en duda la sostenibilidad en el tiempo del programa impulsado por Caputo.

“Creo que lo que ocurrió en el primer semestre se trataba de un ingenioso plan financiero para atacar una herencia difícil. Lo que se percibe es que no era sostenible en el tiempo, era un plan financiero con fecha de vencimiento, el plan financiero que hasta acá se agotó”, evaluó.

En ese sentido, Melconian aseguró que sus cuestionamientos son parte de “una tarea profesional y con fundamentos” y que nada tienen que ver con cuestiones personales.

“Me he equivocado y acertado, despersonalizo. No hay una cuestión personal con este presidente. La única vez que fui funcionario en casi 40 años de carrera, cuando fui presidente del Banco Nación, y cada vez que tenía oportunidad y el presidente [Mauricio] Macri me consultaba algo yo le decía las cosas como eran”, recordó y admitió que eso incidió en su apartamento del cargo que tuvo durante la administración de Cambiemos.

En tanto, aludió también a los anuncios que hizo el viernes por la tarde el titular de Hacienda y señaló que “no dijo mucho”, pero estimó que el funcionario habló porque ese mismo día Milei había hecho declaraciones fuertes en cuanto al escenario económico.

“Se vio obligado a hacer una conferencia para estar en línea con el Presidente”, expresó sobre el informe que Caputo ofreció junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

“Más allá de lo que tuvo que hacer, el punto es si está en condiciones de sostenerlo. No va a tener más remedio que comprar dólares para sostener esto. La Argentina está entrando en un embudo”, indicó y se mostró con expectativas de que el Gobierno “no intente resolver dogmáticamente el entuerto”.

“De la misma manera que opinaba algo de mi y ahora piensa otra cosa, espero que a Milei no le tiemble el pulso si pensaba algo del régimen cambiario y ahora tiene que hacer otra cosa”, finalizó.

LA NACION