Javier Milei llamó “fracasados” a Melconian y a López Murphy, y aseguró que enviará el pliego de Lijo al Senado: 20 frases del Presidente

Escuchar

El presidente Javier Milei habló por primera vez del caso Loan, respaldó a Patricia Bullrich y aseguró que brindó asistencia “hasta donde la dejaron”. Además, valoró la aprobación de la Ley Bases y adelantó algunos de los próximos proyectos del Gobierno, como la baja en la edad de imputabilidad. “Delito de adulto, pena de adulto”, dijo. Pero también fustigó contra diferentes economistas críticos de su administración, como Carlos Melconian y Ricardo López Murphy.

Al exministro de Defensa y Economía y actual diputado nacional López Murphy lo calificó como “fracasado” y desacreditó sus dichos respecto a la necesidad de levantar el cepo cambiario. “Escuché a uno que dice que el cepo se puede sacar ya... y le pegaron una patada a los 15 días cuando hizo los anuncios”, dijo y agregó: “ Que antes se fije cómo le fue a él en la historia. Si quiere tomar esas decisiones, que vaya y gane las elecciones para sentarse en este sillón ”.

Por otro lado, respondió a las recientes declaraciones de Melconian en donde sostuvo que la Ley Bases “no sirve para nada”. Lo trató también de “fracasado”. “El mismo que dice que esto es imposible es el mismo que dice que no se podía hacer un ajuste de más de un punto del PBI, jamás dio una opinión de cómo se resuelve el problema de los pasivos remunerados. Tipos que le pifiaron sistemáticamente. Nunca llegó a nada en la política. Hay que hablar de gente que tenga altura. No me podés poner una cuatro de copas”.

“Hay algunos que viven en Narnia y proponen estupideces. Ni es cierto lo que dice el fracasado de López Murphy y tampoco es cierto lo que dice el resentido fracasado de Melconian. Son parte de la decadencia argentina. Son parte del fracaso argentino, los dos. ¿Acaso López Murphy no fue parte de la Alianza? Y Melconian se quedó en boxers. Terminó yendo al Banco Nación y se fue. Son gente que estuvo todo el tiempo en la economía. Que me vengan a hablar tipos que fracasaron rotundamente... Que digan lo que quieran”, opinó el jefe de Estado en diálogo con TN.

Otras 20 frases destacadas de Milei

Caso Loan: “Cuando se nos llamó, la doctora [Patricia] Bullrich fue y brindó asistencias. Brindó asistencia hasta donde la dejaron”.

“Delito de adulto, pena de adulto. Estamos convencidos de que es por ahí. El que las hace las paga. Si tiene conciencia para cometer delito”.

“Si yo metiera una mano en la Justicia, dirían que soy un autoritario, todas las estupideces falsas que tengo que soportar a diario. Bregamos por una Justicia independiente”.

Sobre Ariel Lijo: “Estoy convencido de enviar el pliego. Las presiones mediáticas me tienen sin cuidado. Todos tienen algo para decir”.

“Yo si encuentro alguien con las manos en la lata, no tengo ningún problema en pegarle un cañonazo en la cabeza”.

“Denuncias pueden existir contra los funcionarios, pero no voy a cubrir a ninguno. Mi compromiso es con los argentinos”.

“Cada vez que hubo una sospecha de corrupción sobre algún miembro del Gobierno fue eyectado absolutamente”.

“No podemos fijar una fecha para salir del cepo”.

“Se siguen haciendo trampa jugando al solitario. Quiero representar a una Argentina que decidió ponerse los pantalones largos”.

“Kicillof está enamorado del modelo soviético”.

“Estoy feliz con mi equipo. No hay cambios. Yo no bajaría las banderas de la corrupción. No la bajo a Pettovello”.

“Todavía no le pusimos nombre al ministerio, pero Sturzenegger se va a dedicar a todo lo que tenga que ver con una economía más libre”.

“Creo que estamos para hacer muy grandes cosas con el PRO. Vamos camino a una fusión de las fuerzas. En una elección funcionados sacaríamos el 57% de los votos”.

“Con Mauricio Macri nos entendemos muy Bien. No tengo conflictos con él. No tenemos una visión ególatra de las cosas”.

“Yo he decidido que Estados Unidos sea un aliado. Estoy del lado de la democracia, no de los autócratas”.

“Con siete senadores y 38 diputados, hicimos la reforma estructural más grande de la Argentina, algún mérito debe tener”.

“Ni es cierto lo que dice el fracasado de López Murphy y tampoco es cierto lo que dice el resentido fracasado de Melconian. Son parte de la decadencia argentina”.

“A Macri le tiraron 14 toneladas de piedras. Ahora quisieron hacer un golpe y no pudieron”.

“Queremos empezar a bajar los impuestos. Pero para eso hay que achicar el gasto público. No tengan duda que va a haber más motosierras”.

“La seguridad, la salud y la educación en un país federal dependen de las provincias”.

LA NACION

Temas Javier Milei