Guillermo Francos dijo que Sergio Massa “trabaja para generar inestabilidad en el Gobierno”

Escuchar

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, planteó que el exministro de Economía Sergio Massa “ está trabajando para generar inestabilidad en el Gobierno ” con la intención de sacar un rédito político. Además, detalló que el Ejecutivo espera que Federico Sturzenegger pueda sumarse al gabinete ministerial el viernes y no descartó la posibilidad de proponer expandir el número de la Corte Suprema.

En un adelanto de la entrevista realizada por Luis Novaresio, que se emitirá a la medianoche por LN+, Francos criticó las actitudes del excandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa. “ Está haciendo mantenimiento del helicóptero ”, dijo y especuló con que la oposición necesita que el Gobierno se equivoque.

“Creo que hay actitudes que llevan a pensar que el excandidato está trabajando para generar inestabilidad en el Gobierno porque le conviene en términos políticos”, evaluó en una semana clave que inició con aumento del dólar blue, suba del riesgo país y la caída de bonos y acciones argentinas.

En ese sentido, argumentó que tanto la inflación como el valor del dólar actuales son producto, en parte, de las medidas que ejecutó Massa en su paso por Hacienda durante la administración de Alberto Fernández: “A Massa le diría que tome conciencia de la realidad, que lo que vive la Argentina es producto de su gobierno y muchas medidas que tomó. Que guarde las herramientas y espere otra oportunidad”.

Por otro lado, se refirió a las especulaciones en torno a la designación del hasta ahora asesor presidencial Federico Sturzenegger al frente de un nuevo ministerio. Francos indicó que ya está definido cuál será la cartera que comandará el economista y que esta semana debería estar resuelto el tema, pero que falta realizar un paso oficial previo.

“Espero que pueda jurar el viernes. Esto está acordado con Federico y el Presidente”, dijo y aclaró: “Para hacer eso, tiene que salir un DNU generando el ministerio y dándole las misiones que tenemos ya absolutamente claras. Tiene que redactarse, salir el DNU y, en ese caso, estaría jurando el viernes”.

En otro adelanto exclusivo de LN+, Novaresio le consultó acerca de los rumores surgidos en los últimos días en torno a la posibilidad de que el Gobierno quite el pliego de García-Mansilla para la Corte Suprema y en cambio se postule a una mujer. “No está previsto cambiar el pliego de Mansilla por una mujer”, dijo el jefe de Gabinete.

“ Lo que creo que sí hay es la posibilidad de ampliar el número de ministros de la Corte ”, reconoció. “Alguna vez fue de cinco, de siete o de nueve. La inclusión de la mujer en la Corte es importante. Hay muchos valores en la justicia, la profesión y la academia, con mujeres con mucha capacidad para integrar la Corte. Si existe la posibilidad, es un tema que tiene que evaluar el Presidente. Ha habido conversaciones, pero no hay una decisión tomada. Pero si Milei la toma, no me parecería mal”, enfatizó.

LA NACION