Casi el 40% de los argentinos de entre 25 y 34 años no logra independizarse

Los jóvenes argentinos pasan por una crisis habitacional: el 52% de los hogares de jefes entre los de 25 a 34 años sufre algún déficit, debido a carencias estructurales y de acceso de servicios. Además, 2,5 millones de ellos —el 37% del total— no están emancipados, es decir, continúan viviendo en el hogar de origen en calidad de hijo, yerno o nuera.

El dato surge del último Monitor de calidad del acceso a la vivienda, elaborado por el Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda Argentina (Ofava), y se basó en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec. El documento detalló que entre 2016 y 2025 el déficit habitacional osciló entre el 39% y el 44%. Actualmente, se ubica en el 40,3%, lo que equivale a 5.983.241 hogares. “Cuatro de cada diez enfrentan al menos una dimensión deficitaria en su hábitat”, precisó.

Cuatro de cada diez argentinos padecen alguna deficiencia en su hogar LUIS ROBAYO - AFP

También señaló que el déficit es menor entre quienes alquilan (34%) que entre quienes son propietarios (40%), debido a que los alquileres suelen ubicarse en zonas con mejor infraestructura y servicios. Sin embargo, la tasa de allegamiento —la acción de compartir vivienda para dividir gastos— trepa al 7% entre los inquilinos.

Al desagregar por edades, los jóvenes de 25 a 34 años registran la tasa de déficit más alta. Superan a los hogares cuyos jefes tienen entre 18 y 24 años (46%) y entre 35 y 44 (44%), y se ubican muy por encima de los mayores de 65 (31%), quienes presentan una situación comparativamente más holgada.

Entre los más jóvenes, surgen dos problemas diferentes. Los jefes entre 18 y 24 años enfrentan como barrera principal tener que compartir techo con otros, puesto que el allegamiento llega al 13%, el más alto entre los grupos etarios. En tanto, quienes logran independizarse entre los 25 y 34 años suelen acceder a viviendas con hacinamiento crítico —tres o más personas por dormitorio— o con materiales precarios que requieren refacción.

El déficit habitacional, según cada grupo etario Ofava

A su vez, el 46% de ellos convive en hogares con déficit habitacional, que alcanza a 1,2 millones de personas. “Implica que no solo no lograron independizarse, sino que lo hacen en condiciones de precariedad”, explicó el documento.

Otro punto que destacó Ofava es una marcada heterogeneidad territorial. Las mayores proporciones de jóvenes que no han podido emanciparse se concentran en el norte del país: Tucumán (56%), Santiago del Estero (53%), Jujuy (53%), Salta (52%) y Catamarca (49%). No obstante, la provincia de Buenos Aires concentra a más de un millón de jóvenes no independizados, es decir, cerca del 40% del total nacional. En contraste, la ciudad de Buenos Aires (CABA) presenta el nivel más bajo (24%).

“La problemática de la emancipación sigue una lógica similar a la del mercado de alquileres. En donde hay mercados laborales dinámicos, sector privado pujante y población que migra por algún motivo (educativo o laboral, principalmente), las tasas de alquiler tienden a ser mayores y las de no emancipación, menores. A su vez, el déficit también resulta más bajo”, evaluó el informe al respecto.

Por otro lado, el 54% restante de jóvenes no independizados reside en hogares sin déficit. Sin embargo, la falta de emancipación responde a restricciones económicas o de acceso al mercado inmobiliario, lo que configura una “demanda habitacional latente” ante la posibilidad de que aspiren a mudarse en el mediano plazo.

Ofava estimó que que hacen falta 2,5 millones de viviendas nuevas aproximadamente

Ante este escenario Ofava calculó que hacen falta aproximadamente 2,5 millones de viviendas nuevas. Esta cifra se compone de cerca de 1,5 millones de unidades requeridas para solucionar el déficit cuantitativo, a las que se suman unas 430.000 destinadas a resolver el allegamiento y un piso de 500.000 viviendas correspondientes a la demanda potencial de los jóvenes que hoy continúan esperando su emancipación.