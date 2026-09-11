Cuáles son y cuánto cuestan los planes que permiten refinanciar deudas de créditos y tarjetas

Los altos niveles de morosidad llevaron a que una variedad de bancos públicos y privados empezara a ofrecer opciones de refinanciamiento para cancelar deudas. Las tasas de interés de estos planes van del 29% a 41% para la mora temprana o atrasos en tarjetas de crédito, y suelen ser más atenuadas para los casos más avanzados.

Esta semana, el Banco Nación (BNA) informó la baja de la tasa de interés para refinanciar deudas del 35% al 29%, lo que implica “una cuota menor y mayor margen para que los clientes logren su sustentabilidad económica”.

Durante 2026, la entidad lleva refinanciadas 109.507 operaciones ―correspondientes a 95.626 usuarios― por un total de $503.300 millones.

El BNA ofrece varias líneas de préstamos para refinanciamiento de deudas

Se trata de un esquema de financiación para saldar atrasos recientes en tarjetas de crédito (entre uno y 85 días), que puede alcanzar los $30 millones y abonarse en un plazo de entre 24 y 60 meses.

Según el sitio oficial, la Tasa Efectiva Anual (TEA) es del 33,19% y el Costo Financiero Total (CFT) asciende al 41,32%. Al acceder al plan, se aplica una reducción del 85% sobre el límite de compra del plástico durante la vigencia de la asistencia.

Otra línea es la consolidación de deudas, que unifica obligaciones dentro del BNA y otros bancos con financiación UVA. Para quienes perciben su sueldo en la entidad, la Tasa Nominal Anual (TNA) es del 12% (situación regular) o del 14% (irregular no judicializada), más ajuste por inflación.

Este plan permite solicitar hasta $100.000.000 a un plazo de entre 12 y 120 meses. El costo final no es único, sino que depende del cumplimiento previo del deudor y si este decide pagar un “seguro” (prima) para que la cuota no aumente más que los salarios.

<b>Categoría de deuda</b> <b>Opción Topeo CVS</b> <b>TNA fija (UVA)</b> <b>TEA</b> <b>CFT (TNA)</b> <b>CFT (TEA)</b> Situación regular Sin prima 12% 12,69% 14,52% 15,53% Situación regular Con prima por topeo CVS 12% 12,69% 15,59% 16,76% Situación irregular Sin prima 14% 14,94% 16,94% 18,32% Situación irregular Con prima por topeo CVS 14% 14,94% 18% 19,56%

En tanto, la línea de Consolidación General a Tasa Fija en Pesos posee el interés más elevado: 65% TNA fija. Por este medio, se pueden solicitar hasta $100 millones a 72 meses.

En el mismo sentido, el Banco Provincia también informó que redujo la tasa al 39% anual, pero para casos de mora temprana de personas que cuentan con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos ($1.535.200, dado que en septiembre se ubica en $383.800). En tanto, quienes cobran su salario, jubilación o pensión en la entidad acceden al 50%.

En mora avanzada, ofrece tasas especiales del 31%. El Bapro señaló que es “una de las condiciones más competitivas del mercado para este tipo de operaciones”. Además, quienes necesitan refinanciar exclusivamente consumos de tarjetas de crédito cuentan con una línea específica a 60 cuotas y una tasa del 41% anual, con la posibilidad de mantener operativa la tarjeta por el margen disponible remanente.

El programa “Ponete al Día” alcanzó las 110.000 operaciones en 2026 por más de $422.000 millones. Está destinado a clientes que registraban mora al 31 de mayo de 2026 y contemplan un máximo de hasta 72 meses.

El Bapro bajó la tasa a 31% para quienes quieran refinanciar deuda y ganen hasta cuatro salarios mínimos LUIS ROBAYO - AFP

En tanto, el gobierno porteño impulsa el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, que permite refinanciar o cancelar atrasos de entre 60 y 180 días para residentes de la Capital Federal mediante diez entidades financieras que se adhirieron a la medida, con un plazo mínimo de devolución de 24 meses y una TNA fija topeada en el 35% anual.

Sobre esta base, cada entidad puede ofrecer condiciones más favorables para los tomadores. La inscripción es hasta el 13 de octubre.

Fuentes del Banco Ciudad indicaron a LA NACION que trabajan dentro de los parámetros que establece la ley 6959, norma que puso en marcha el Programa tras su sanción en la Legislatura. No obstante, atienden cada caso y, según la situación, pueden ofrecer una tasa menor o un período más extendido.

“Se van haciendo las refinanciaciones que están siempre dentro de ese esquema”, detallaron y precisaron que depende también de las condiciones que los solicitantes están dispuestos a aceptar. Desde la entidad estimaron que llevan concretadas cerca de 15.000 refinanciaciones por este medio.

Banco Piano, Supervielle, Galicia y Comafi confirmaron a este medio que se manejan con las condiciones que establece el Programa, es decir, una tasa de interés del 35% y un mínimo de 24 meses. Pueden variar los plazos máximos: Supervielle ofrece hasta 48 meses, mientras que en Galicia se extienden hasta 60.

Las opciones disponibles para restructurar deuda dentro del Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal de CABA Freepik

Desde Comafi puntualizaron que aplican un CFT con IVA de 52,42% y cuotas promedio cercanas a $62.050 por cada $1.000.000 en el período determinado por la normativa. También incorporaron otras alternativas: “Recientemente hemos implementado una línea de Refinanciaciones UVA con una tasa del 10%, con plazo a convenir, que disminuye sensiblemente el valor inicial de las cuotas”.

Por su parte, del Banco Macro ―que también está adherido al Programa porteño― detallaron que ofrece una TNA del 25% hasta 36 meses para clientes que tienen mora mayor a 90 días de atraso, condiciones que se aplican a todo el territorio argentino. Para quienes tienen atrasos entre 30 y 90 días, la institución permite reestructurar la deuda con tasas de 48% a 12 meses a 62% en 72 meses.