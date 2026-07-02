Cavallo cargó de nuevo contra el Gobierno y criticó al RIGI: “Discrimina a millones de empresas”

El exministro de Economía Domingo Cavallo cargó de nuevo contra el gobierno de Javier Milei y criticó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y su versión más reciente, el Súper RIGI: “Discriminan y ponen en desventaja a millones de empresas”.

Mediante un escrito en su blog personal, Cavallo explicó que el principal freno para el crecimiento económico sostenido son los sesgos “antiinversor” y “antiexportador” que considera que se generaron en el país luego del 2002. En ese sentido, indicó que los planes que impulsa el Gobierno para atraer nuevas inversiones no resolverá el problema.

Domingo Cavallo cuestionó el RIGI

“Eliminar estos sesgos es la clave del éxito de la estrategia de crecimiento económico. Y esto no se consigue con el RIGI y mucho menos con el Súper RIGI, porque ambos esquemas discriminan y ponen en desventaja a millones de empresas y emprendedores”, manifestó.

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