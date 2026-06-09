Cedears: estas son las empresas internacionales que recomiendan los especialistas para invertir en pesos durante junio

Tras el inicio de junio, los ahorristas evalúan opciones para optimizar sus carteras. Una alternativa atractiva son los Cedears (Certificados de Depósito Argentinos), ya que permiten invertir desde el país en acciones internacionales en pesos, sin necesidad de una cuenta en el exterior. Estos instrumentos posibilitan dolarizar los ahorros y pueden generar rendimientos tanto por la apreciación de los activos como por el pago de dividendos.

“En un contexto donde las grandes tendencias globales ―inteligencia artificial, e-commerce y transformación digital― siguen generando valor a largo plazo, los Cedears se presentan como una herramienta clave para que el inversor argentino pueda participar de ese crecimiento desde el mercado local y en dólares”, observaron Sergio González, head de Asset Management en Cohen Aliados Financieros, y Martin Mejia, analista del mismo sector. Según los especialistas, la última ronda de balances dejó en evidencia oportunidades concretas en empresas líderes:

Las Cedears es una posibilidad de invertir en pesos y recibir ganancias en dólares Freepik

Alibaba : el gigante del e-commerce chino se posiciona como una potencia en IA y cloud computing. Su expansión de caja neta le otorga una “solidez financiera notable” y una ventaja competitiva difícil de replicar.

: el gigante del e-commerce chino se posiciona como una potencia en IA y cloud computing. Su expansión de caja neta le otorga una “solidez financiera notable” y una ventaja competitiva difícil de replicar. Mercado Libre : es la empresa de tecnología líder en la región. La reciente caída en sus márgenes es porque invirtió fuerte en logística, redujo el umbral de envío gratis y casi duplicó su cartera de créditos. Aunque el mercado castigó estas decisiones, presenta un punto de entrada atractivo porque “se trata de una decisión estratégica y no un deterioro del negocio”.

: es la empresa de tecnología líder en la región. La reciente caída en sus márgenes es porque invirtió fuerte en logística, redujo el umbral de envío gratis y casi duplicó su cartera de créditos. Aunque el mercado castigó estas decisiones, presenta un punto de entrada atractivo porque “se trata de una decisión estratégica y no un deterioro del negocio”. Nike : tras años de ajustes, la empresa busca retomar su camino de crecimiento bajo una nueva gestión. Mantiene un dominio global indiscutible y representa una oportunidad de “apostar por una marca icónica con potencial de recuperación”.

: tras años de ajustes, la empresa busca retomar su camino de crecimiento bajo una nueva gestión. Mantiene un dominio global indiscutible y representa una oportunidad de “apostar por una marca icónica con potencial de recuperación”. Microsoft: es la empresa mejor posicionada para liderar la era de la IA, con una demanda en su servicio de nube Azure que supera su capacidad actual. Combina “un crecimiento acelerado con una solidez financiera poco común”, lo que la convierte en una de las opciones más robustas del mercado.

El equipo de Research de Coco Gold también resaltó el desempeño de Mercado Libre y Microsoft. En el primer caso, evaluó que su reciente caída es un “tema contable y de timing más que operativo”: la agresiva política de créditos castiga el resultado actual, pero potencia el negocio futuro. En tanto, la clave de la solidez de la compañía de software es su “visibilidad”, que se da por un crecimiento de su nube e ingresos comprometidos de 627.000 millones de dólares, lo que le asegura un “ingreso plurianual que pocas compañías tienen”. A su vez, ofreció otras recomendaciones para tomar en cuenta a la hora de invertir en Cedears durante junio:

American Express : su modelo de circuito cerrado que le permite quedarse con la tarifa completa del comercio. Además, su negocio se apoya en clientes de alto poder adquisitivo y en ingresos recurrentes por cuotas anuales de tarjetas premium, por lo cual “la calidad crediticia se mantiene sólida” y un crecimiento constante, ideal para contextos de incertidumbre.

: su modelo de circuito cerrado que le permite quedarse con la tarifa completa del comercio. Además, su negocio se apoya en clientes de alto poder adquisitivo y en ingresos recurrentes por cuotas anuales de tarjetas premium, por lo cual “la calidad crediticia se mantiene sólida” y un crecimiento constante, ideal para contextos de incertidumbre. Nu Holdings: representa una opción de mayor riesgo. Es la matriz de Nubank, el banco digital más grande del mundo fuera de Asia, con más de 135 millones de clientes en Brasil, México y Colombia y aprobación condicional para operar en Estados Unidos. El mercado castiga su alta penetración en Brasil, pero el negocio sigue mostrando resiliencia. Aunque la salida de su CFO generó dudas y una caída en su cotización, “la debilidad de hoy parece más por ruido de transición que por deterioro del negocio”.

Los especialistas recomiendad apostar a empresas tecnológicas como Microsoft en junio (AP Foto/Thibault Camus, Archivo) Thibault Camus - AP

Alan Feldman, research strategist en Criteria, advirtió que las acciones tecnológicas parecen estar en niveles elevados. “Un inversor que apostó al ETF de tecnología (XLK) hace cinco años habría obtenido un retorno promedio del 22% anual en dólares. La pregunta inevitable es si llegamos a un techo o no”, reflexionó. En ese sentido, evaluó que “estamos frente a una revolución tecnológica real”, cuyo principal desafío es energético. “Entrenar modelos de IA demanda energía eléctrica sin precedentes. Los data centers compiten por capacidad de generación y las conexiones a la red tienen largas listas de espera. Esa restricción podría definir algunas de las oportunidades de inversión para los próximos años”, agregó.

Para los perfiles más conservadores, Feldman destacó a Microsoft y Meta, puesto que “combinarían poder de mercado, flujo de caja extraordinario y exposición directa al ciclo de IA, negocios probados con resultados concretos”. A ellas sumó Visa, que tiene “un margen de caja libre cercano al 50%, cotizando a 24 veces ganancias proyectadas (uno de sus niveles más bajos en una década) y un 15% por debajo del promedio histórico de ese mismo múltiplo”.

Para una estrategia más moderada, Feldman sugirió Oracle al ser una “apuesta fuerte al futuro, manteniendo su diversificación en negocios más probados”, puesto que si la demanda de IA se frenara, “podría sobrevivir con sus negocios de software empresarial y servicios, que generan un flujo de caja estable”. En cuanto a quienes tienen mayor tolerancia al riesgo, mencionó Vistra Corp (VST) y Constellation Energy (CEG), ambas ligadas a la generación de energía necesaria para los centros de datos.