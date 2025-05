Cerró el Mercado de los Carruajes y volverá a reconvertirse en un espacio para eventos

Un día de semana en abril, a las 2.30 de la tarde y en pleno horario de almuerzo para quienes trabajan en las oficinas del microcentro, el publicitado Mercado de Carruajes, al cual Horacio Rodríguez Larreta se refería como el Chelsea Market porteño, estaba casi vacío. Locales cerrados, unos pocos que sobrevivían y vendían pizzas, hamburguesas y quesos, no mucho más.

La escalera mecánica ya no funcionaba. El panorama era desolador para un proyecto nuevo, que transformó un edificio histórico en un mercado de alimentos con impronta europea.

Finalmente, hace una semana cerró y mutará en Mercado, que se muestra en la página web como un lugar para “eventos y experiencias”, como casamientos y eventos corporativos, entre otros.

Mercado de los Carruajes: cerró sus puertas, pero sigue en pie la cartelería que lo promocionaba como "los sabores del mundo gastronómico en el corazón de la ciudad".

El ex Mercado de los Carruajes, cuyo edificio fue inaugurado en 1900, está en Alem 852 y pasó por un profundo proceso de restauración. “Fue construido a pedido del presidente Julio Argentino Roca. Allí se alojaban los caballos y los carruajes de la Presidencia de la Nación y, más tarde, su flota de automóviles”, cuenta la licenciada María José Micale, quien participó en el equipo multidisciplinario que llevó a cabo los trabajos. “A partir de una investigación histórica se trabajó en la refuncionalización y restauración del inmueble. Se conservó la fachada y se pusieron en valor los vitrales, los marcos de madera de cedro, los bronces originales, su recova en bovedilla y los ladrillos típicos. También se repararon y volvieron a colocar las mayólicas originales del hall de entrada y el revoque en piedra París”, agrega.

Uno de los carruajes utilizados por presidencia AGN

Los más de 4200 metros cuadrados forman parte del Patrimonio Histórico de la Ciudad. De estilo italiano, fue un encargo al arquitecto Emilio Agrelo, que participó, entre otras obras de importancia, en la construcción del Jockey Club de Buenos Aires y también de Galerías Pacífico.

Una imagen de la caballeriza presidencial, del archivo de LA NACION

“El Mercado de los Carruajes significa muchísimo no sólo por su arquitectura, sino también por el valor de la inversión realizada en una zona de la Ciudad que sufrió mucho con la pandemia, como es el microcentro”, afirmó José Luis Giusti, ministro de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad el año de la inauguración del nuevo mercado. “Tiene, además, otro valor que es su amplia propuesta gastronómica, que lo ubican en el mismo nivel que otros mercados gourmet renombre internacional".

Sin embargo, “nunca funcionó”, comenta a LA NACION una persona que trabajó en el mercado. “Es una lástima. La cuarentena atrasó mucho la obra y después de la pandemia la zona cayó mucho”, se lamenta.

La empresa detrás del mercado

En 2017, el pliego de la licitación lanzado por el Gobierno de la Ciudad hacía referencia a que “se declaró de Interés Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el objeto de la propuesta presentada por la empresa “Athenée Groupe S.A.”... consistente en la construcción, desarrollo y explotación de un mercado minorista gourmet, ubicado en la Avenida Leandro N. Alem N° 852 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". El grupo obtuvo la licitación (fue el único que se presentó) y al año siguiente comenzaron la obra, que debía inaugurarse en 2020 o a lo sumo en 2021, pero se postergó por la pandemia. Finalmente, el público pudo entrar el 15 de febrero de 2022 y probar el menú de una variada oferta gastronómica.

Cocheras presidenciales AGN

Horacio Blanco fue hasta el año pasado el presidente en Mercado de los Carruajes S.A, la empresa a la que mutó Athenee Groupe, y que se encargaba del manejo del lugar y de la explotación y alquiler de los locales. En diálogo con LA NACION, dijo que la inversión rondó entre los 4 y 5 millones de dólares. Dijo, un mes antes de que cierre, “hoy el mercado tendría que estar cerrado”. El negocio no cumplió con las expectativas y, según sus palabras, se fue “cansado”. Renunció a la presidencia del directorio el año pasado y hoy quedó como socio. No quiso dar más precisiones.

La terraza, a poco tiempo de su inauguración Ignacio Sanchez

La terraza en la actualidad, un día de semana a las 2.30 de la tarde

La sociedad tiene un apellido conocido en la política y los negocios. El 7 de diciembre de 2018 se publicó en la página 61 del Boletín Oficial que, con fecha 26 de octubre de 2018, se resolvió con respecto a Mercado de Carruajes S.A: designar como director titular clase A y Presidente a Horacio Osvaldo Blanco; director titular clase B, Marcos Caputo; director suplente clase A, Eduardo Alberto Woodley y director suplente clase B, Sonia María Caputo, la hija de Nicolás Caputo.

El empresario cercano a Mauricio Macri, consultado por LA NACION, dijo: “Yo no tengo nada que ver con ese lugar. Y tampoco lo sigo.... Nunca participé. Siempre me mantuve ajeno”. Y que su hija y su sobrino, “son grandes, tienen más de 40 años”, en referencia al negocio que finalmente no prosperó.

Por otro lado, como en la Argentina nada es sencillo, en la legislatura porteña elevaron un pedido de restitución del inmueble porque “dicha concesión se encuentra funcionando de manera irregular porque fue producto de un convenio entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad en 2017, que nunca obtuvo aprobación definitiva en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires”.

Continúa sosteniendo que “la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado) cedió las ex cocheras presidenciales y el GCBA, un terreno sobre la calle Bouchard. Esta irregularidad motivó el inicio de una causa a cargo del juez federal Ariel Lijo, por el modo en que Nación le cedió a la Ciudad el predio", se lee en el escrito firmado por Juan Manuel Valdés, del Frente de Todos, en febrero de 2024.

Según fuentes del Gobierno de la Ciudad, la sociedad tiene la concesión hasta febrero de 2027.