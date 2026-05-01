Promociones y ofertas de Cuenta DNI: todos los beneficios para mayo 2026

Los usuarios de la billetera virtual Cuenta DNI, que pertenece al Banco Provincia, ya pueden utilizar los beneficios que la entidad bancaria estableció para el mes de mayo de 2026 y consultar los porcentajes de descuento que pueden obtener en cada rubro.

Los descuentos con Cuenta DNI vigentes en mayo de 2026 Banco Provincia

Tal como venía ocurriendo, en el quinto mes del año los titulares de Cuenta DNI tendrán acceso a descuentos que se extenderán de lunes a viernes. De esta manera las promociones en comercios de barrio que incluye carnicerías, granjas y pescaderías estarán disponible cinco días, con un tope semanal de $5000.

La novedad del mes es que los titulares de Cuenta DNI pueden acceder a compras con tarjeta de crédito en tres pagos sin interés, de acuerdo a las condiciones determinadas por el banco, que se pueden consultar en el sitio oficial.

Todos los beneficios de Cuenta DNI en mayo 2026

Los titulares de Cuenta DNI que precisen consultar los detalles de cada promoción y todos los comercios adheridos, pueden hacerlo ingresando en el sitio oficial, donde se puede realizar la búsqueda por rubro o localización.

Rubro Descuento Días Tope de reintegro Consumo máximo sugerido Comercios de cercanía (inc. Carnicerías) 20% Lunes a Viernes $5.000 por semana $25.000 Gastronomía 25% Sábados y Domingos $8.000 por semana $32.000 FULL YPF 25% Sábados y Domingos $8.000 por semana $32.000 Ferias y Mercados 40% Todos los días $6.000 por semana $15.000 Universidades 40% Todos los días $6.000 por semana $15.000 Librerías 10% Lunes y Martes Sin tope Sin límite Farmacias y Perfumerías 10% Miércoles y Jueves Sin tope Sin límite Supermercados Varios Todos los días Según cadena - Feria del Libro Stand Provincia de Buenos Aires Hasta el 11 de mayo $8000 por persona

Todos los beneficios de mayo con Cuenta DNI

Cómo descargar Cuenta DNI en el celular

La aplicación de Cuenta DNI puede descargarse desde las tiendas de Android e iOS. Una vez que se instala, hay que seguir una serie de pasos de autentificación:

Colocar el DNI dentro del recuadro en pantalla, capturar la parte de adelante y luego la parte de atrás.

dentro del recuadro en pantalla, capturar la parte de adelante y luego la parte de atrás. Validar la identidad, posicionando el teléfono hacia el centro del rostro. La identidad es validada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) .

. Completar los datos personales , asociar la cuenta.

, asociar la cuenta. Elegir el método de protección de la cuenta, que puede ser a través de contraseña, huella o reconocimiento facial.

¿Cómo darse de alta en Cuenta DNI?

Desde la plataforma aclaran que, en caso de no completar los datos personales, en 72 horas hábiles, la plataforma habilita la posibilidad de repetir el proceso. Cuenta DNI puede configurarse en un solo celular a la vez.