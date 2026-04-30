Cuáles son las provincias a las que las grandes inversiones le dan la espalda

Con un mapa laboral ya alterado —por caso, durante la gestión de Javier Milei, solo Neuquén y Río Negro lograron generar empleo mientras el resto de las provincias registró caídas—, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se suma como un nuevo factor de reconfiguración territorial. El esquema tiende a reforzar ese patrón: beneficiará a distritos con recursos naturales, mientras que otro grupo quedará al margen de las inversiones directas y dependerá del eventual efecto derrame.

Según datos del Ministerio de Economía incluidos en el informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, —que contabilizan 12 proyectos aprobados y 21 en análisis—, el ranking RIGI es encabezado por San Juan, con una proyección de 56.989 empleos directos e indirectos y US$25.085 millones en inversiones a partir de los proyectos Vicuña, El Pachón, Los Azules, Gualcamayo y Veladero. En segundo lugar se ubica Catamarca, que sumaría unos 18.127 puestos de trabajo y US$9854 millones en inversiones por iniciativas como Agua Rica, Salterra Lithium, Sal de Oro II, Sal de Vida, Hombre Muerto Oeste, Fénix y Diablillos.

El tercero corresponde a Neuquén, con 14.468 empleos proyectados y US$12.498 millones en inversiones. Río Negro, en tanto, recibiría un monto superior —alrededor de US$18.944 millones— pero generaría menos empleo: unos 6478 puestos. Más atrás aparecen Salta (12.114 empleos y US$8519 millones), Santa Fe (10.178 empleos y US$327 millones), La Pampa (7799 empleos y US$672 millones), Mendoza (6684 empleos y US$841 millones), Buenos Aires (5252 empleos y US$831 millones), Jujuy (4667 empleos y US$2392 millones), Entre Ríos (1025 empleos y US$116 millones), Chaco (478 empleos y US$50 millones) y Santiago del Estero (478 empleos y US$50 millones).

Sin inversiones —y, por lo tanto, sin previsión de creación de empleo a través del RIGI— figuran la Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Formosa, La Rioja, Misiones, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Consultado por LA NACION, Jorge Colina, presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), señaló que los proyectos del RIGI son intensivos en recursos naturales y capital, por lo que generan relativamente poco empleo, aunque de alta remuneración.

“Su principal finalidad es la generación de divisas. Lo deseable sería que esas divisas permitan equilibrar la balanza de pagos, terminar de salir del cepo cambiario y, a partir de allí, impulsar inversiones más intensivas en mano de obra en los grandes centros urbanos”, explicó.

En la misma línea, Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de la consultora Equilibra, destacó que estos proyectos incrementarán la capacidad exportadora del país y, en consecuencia, la oferta genuina de divisas. Advirtió que su impacto macro será más acotado.

“Los proyectos se concentran principalmente en minería y, en menor medida, en energía —petróleo, gas e infraestructura asociada a Vaca Muerta—, con alguna excepción industrial como el caso de Sidersa. Este esquema genera un ‘microclima’ en esos sectores: crea empleo, pero en una magnitud limitada frente a la pérdida de puestos en el sector privado formal”, sostuvo.

De acuerdo con estimaciones oficiales, los proyectos podrían generar en total unos 144.737 empleos directos e indirectos. La cifra contrasta con los 290.123 puestos de trabajo perdidos durante la actual gestión, según registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.