César “Banana” Pueyrredón: “Hay gente separada que se volvió a juntar por canciones mías”

“Cuando amas a alguien, se te enciende la vida”, empieza el estribillo de una de las canciones de amor más icónicas de la Argentina. No hay radio del país que no haya transmitido a todo volumen alguno de los hits de César “Banana” Pueyrredón. En el cierre del evento Mujeres Líderes organizado por LA NACION, el artista hizo un recorrido por sus canciones más célebres y lo condimentó con anécdotas personales.

Para empezar, aclaró que cuando la inspiración lo encuentra, escribe sus canciones pensando en las mujeres y las relaciones. “A mi mujer le hice una que se llama `Mi mujer, mi mejor amiga´, que es lo que pienso que tiene que ser la mujer de uno. Canto `Mi querida desconocida´ porque siempre hay algo nuevo para descubrir en la mujer, uno nunca termina de conocerla”, admitió, haciendo referencia a la mujer con quien está casado hace 41 años.

Sus letras y sus melodías acompañaron a muchas generaciones en distintos momentos de su vida. Quienes eran jóvenes entre las décadas del ‘70 y el ‘90 habrán bailado “lentos” y escuchado sus canciones pensando en aquella persona que los hizo suspirar. Hoy en día, estos comparten las canciones con sus hijos y todos juntos van a ver los recitales del artista, ya que reconoció que sus temas “aplican a todas las épocas”.

El cantante de baladas románticas contó cómo compuso algunos de sus grandes éxitos Fabián Malavolta - LA NACION

“Banana Pueyrredón”, como le gusta llamar a su faceta artística, “es un romántico”, dijo. A partir de eso, admitió: “No compongo canciones herméticas que nadie entiende, compongo para que pase algo, para poder conmover a la persona, la reacción de la gente es la parte de la canción que hace falta para completar su ciclo”. El aplauso final después de cada último acorde, el cariño de la gente que lo para en la calle y de quienes le comparten cómo sus canciones marcaron sus vidas son parte de las grandes gratificaciones que siente el cantante gracias a sus obras.

“He encontrado gente que se casó con canciones mías, que se volvieron a encontrar después de separados con canciones mías y vi el momento en el que estaba sucediendo”, recordó, y detalló la historia que se remonta muchos años atrás. Haciendo un show en una disco del interior del país, recapituló cómo vino de la mano una pareja que se había separado hacía cinco años y el hombre me dijo: ‘Cantaste nadie podrá hacerme olvidar que fuiste mi gran amor. Nos agarramos de la mano, nos miramos a los ojos, nos corrió una electricidad por el cuerpo y lo vamos a volver a intentar´”. Según él, la canción dispara. “Siempre digo que la canción deja de ser mía cuando pasa a ser popular, se despersonaliza, deja el nido, vuela y se instala en el corazón de la gente”, resumió.

En su repertorio, hay canciones que nacieron de vivencias propias o se inspiraron en los amores de su vida. Su hit “Cuando amas a alguien” se lo escribió a su esposa cuando esperaba el nacimiento de su hija Juana, sentado en el piano de una quinta que había alquilado hasta que llegara el gran momento. “Fue lindísmo poder escribir esa canción que dice mucho lo que le pasa a uno cuando está fuertemente enamorado. Se te enciende la vida. Para mí, en mis letras cuando llega el amor o la mujer que te va a cambiar algo en la vida es siempre el sol, la luz, como en `Conociéndote´: `Y yo aprendí a ver el sol, Que nació cuando te vi´”, detalló en diálogo con José Del Rio, secretario general de redacción del LA NACION.

César "Banana" Pueyrredón (cantante) y José Del Rio (LA NACION) Fabián Malavolta - LA NACION

Después de dedicarles un sinfín de canciones, declaró sobre las mujeres que es mejor trabajar con ellas “porque son más ordenadas”, mientras que encuentra en el varón la capacidad de concentración y resolución ante la necesidad de improvisar.

Por otro lado, la canción que compuso durante la pandemia “Don´t Cry” encontró inspiración en su nieta mayor Aurora, quien desde Estados Unidos le decía a su hermano recién nacido que no llorara, que todo iba a estar bien. “Eso me encantó, dije ‘Tengo que cantar algo sobre eso’. Es casi una canción de cuna para dormir, pero tiene una reflexión aparte del mundo que les estamos dejando a ellos, con la certeza de que con ellos el mundo tiene un sentido”, compartió. Sin embargo, reconoció que también hay canciones de historias inventadas y otras que sí son de verdad pero que no vivió en carne propia, que toma prestadas de vivencias de otros.

A la hora de componer, intenta hacer canciones poéticas, que no sean trilladas ni vulgares. Después, depende de la expresividad del artista para que pueda “transmitir y traspasar la pantalla para que la canción llegue y conmueva”, reconoció. Quienes le llegan a él son artistas de todo el mundo de distintos géneros. Sting, uno de sus ídolos a quien tuvo el honor de abrir uno de sus shows en Montevideo, Whitney Houston, Phil Collins, Céline Dion, Diego Torres, Zas y hasta Juan Carlos Baglietto son algunos artistas que, contó, suenan en su auto.

César "Banana" Pueyrredón: "Compongo para que pase algo, para poder conmover a la persona" Fabián Malavolta - LA NACION

La cotidianeidad es su mayor fuente de inspiración. “Mi trabajo es rescatar ese ingrediente poético que está alrededor en todas las cosas. Estoy atento a todo. Me reúno con amigos y si alguno tira una frase y digo `uy qué lindo lo que dijo´, fuera de contexto sirve para disparar otra cosa ”, contó. Por ejemplo, su tema “Sólo apaguen las luces” nació gracias a una de las grandes mujeres de su vida: su mamá. Fue un día cuando adentrada la tarde se encontraba inspirado en el living de su casa y su mamá fue a prenderle las luces para que viera mejor. “Apagálas, está perfecto el clima para tocar”, le dijo, y así empezó “Apaguen las luces que queden así”, inventando una historia de amor que nunca existió para acompañar la frase que sí lo hizo.

Como broche de oro, el cantante cerró con su éxito “Cuando amas a alguien” el evento que agrupó a oradores de distintas empresas y fundaciones para conversar sobre la inclusión laboral de la mujer.