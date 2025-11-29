Chau dólar, ¿bienvenida cuál?

El Esperanto es un idioma ideado por el polaco Luis Lázaro Zamenhof en 1887. Es una creación deliberada para facilitar su aprendizaje por personas nacidas en cualquier país del Mundo. Por ejemplo, no tiene excepciones a las reglas, que tanto cuestan cuando uno aprende otro idioma. ¿Por qué, si el Esperanto tiene tantas ventajas, la enorme mayoría de los seres humanos aprende inglés, además del vigente en su país natal? Con las monedas ocurre algo parecido. ¿Por qué, si el bitcoin (la criptomoneda más conocida) y el derecho especial de giro (la moneda creada por el Fondo Monetario Internacional) tienen tantas ventajas, la enorme mayoría de los seres humanos, y los estados, atesoran dólares o títulos denominados en dicha moneda?

Al respecto, conversé con el egipcio Victor Elie Argy (1929 - 1993), quien a los 20 años migró a Australia para reunirse con su hermano mayor. Estudió en la universidad de Sidney y enseñó en las de Auckland, Sidney y Macquarie. Según Warner Max Corden y Leslie Stein, “como amigo era grandioso. Tenía un aura de inocencia infantil, pero también una temperatura muy mercurial, y su enojo podía llegar al punto de ebullición en segundos. Se sentía invariablemente violentado frente a la injusticia social. Era muy sensible al sufrimiento del más débil, y en los últimos años de su vida se sentía particularmente afligido por la resurrección del antisemitismo clásico, tanto en Europa como en otros lugares del Mundo. Le encantaban el cine, la buena música y la cocina francesa. Leía sobre muchos temas, particularmente sobre el significado de la vida y la muerte”.

- En 1968 usted ingresó al departamento de investigaciones del FMI.

- Donde permanecí cinco años. Un período significativo en mi vida. Mi primer trabajo consistió en desarrollar de manera rigurosa el modelo planteado de Jacques Jacobus Polak. Dos de mis trabajos fueron luego reproducidos en El enfoque monetario de la balanza de pagos. Volví al Fondo en 1977, 1982 y 1990. Tuve un interés especial en Japón, de lo cual dejé una marca indeleble en Macquarie. También dinamicé el modelo Mundell-Fleming desde el punto de vista de las expectativas, aunque no tanto como en 1976 hiciera Rudiger Wilhelm Dornbusch. La crisis monetaria internacional de posguerra, que publiqué en 1981, fue un libro de texto popular, en tanto que Macroeconomía internacional: teoría y política, considerado mi opera magna, vio la luz en 1994.

- ¿Cuál es la historia, en materia de monedas emitidas por algunos bancos centrales, que fueron o son utilizadas como monedas internacionales, tanto por los integrantes del sector privado como los estados?

- En la época de Pericles, ignoro. En la era moderna, digamos, en el último par de siglos, es una historia muy sencilla. Pensando en monedas “universales” arranca con la libra esterlina, continuó con el dólar emitido por Estados Unidos, y se completa con el euro. Digo monedas universales, porque desde el punto de vista regional puede haber otros ejemplos.

- Las nuevas monedas, ¿sustituyen o complementan a las anteriores?

- En el caso de la libra esterlina y el dólar de Estados Unidos, en buena medida se trató de una sustitución; mientras que en el del dólar de Estados Unidos y el euro, por ahora se trata de una complementariedad.

- ¿Tiene sentido distinguir entre el uso por parte de los integrantes del sector privado, y la moneda de reserva por parte de los bancos centrales de los países?

- Tiene. El actual uso “universal” del dólar de Estados Unidos por parte de las personas y las empresas no surge de ninguna imposición por parte del estado norteamericano; en el caso de las tenencias de los bancos centrales, durante la década de 1960 el gobierno de Estados Unidos les “recomendó” a los países europeos que no convirtieran sus tenencias de dólares en oro, recomendación que siguieron todos los países excepto Francia.

- Tanto la incorporación, como el abandono de monedas nacionales que se usan como monedas internacionales, es un proceso paulatino.

- Efectivamente. La incorporación tiene que ver con los denominados usos y costumbres, relacionados con la facilidad de cambio entre una moneda y otras, la confianza en la política económica de los países que las emitieron, su reconocimiento por parte de las personas, etc. Pensemos en esto último. No se puede pensar en usar el yuan, la moneda china, como instrumento para atesorar, mientras los billetes no sean fácilmente identificables por parte de la población. Claro que se pueden falsificar dólares emitidos en Estados Unidos, pero, ¿cómo saber si el rectángulo de papel que me están entregando es un verdadero yuan o uno falsificado? Sin ir tan lejos, la pretensión de los gobiernos de Argentina y Brasil de que se usaran las monedas nacionales en las transacciones comerciales entre ambos países fue un fracaso rotundo.

- ¿Y en cuanto al abandono?

- También se registra de manera muy paulatina, salvo que alguna catástrofe ocurra en el país donde se emite la moneda utilizada internacionalmente. El estilo de conducción del presidente Donald Trump puede desconcertar, pero de ahí a que el resto del mundo quiera transformar sus tenencias de dólares, y de activos denominados en dólares, en otras monedas, hay una gran distancia.

- Sin embargo, tanto la relación euro/dólar, como el precio del oro, sugieren que algunos seres humanos están pensando algo al respecto.

- Así es, pero son suficientemente pocos como para que las cotizaciones se hayan modificado como usted indica, pero Estados Unidos no está actuando como si estuviera esperando el abandono masivo del dólar como moneda internacional.

- Mal que les pese a quienes razonan sobre la base de consideraciones ideológicas.

- Ocurre que desear no es sinónimo de razonar, al menos para fundamentar la toma de decisiones. El nacimiento de los BRICS les hizo pensar a más de uno que había comenzado el deterioro relativo del G7, pero la experiencia dice que las economías de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, por ahora, no ponen en jaque el funcionamiento de las de Estados Unidos, Alemania, Japón, Inglaterra y Francia, e Italia y Canadá.

- ¿Alguna vez…?

- Perdone que lo interrumpa De Pablo, pero “alguna vez…” no sirve para tomar decisiones. El billete apareció en la historia mucho después de que surgiera el dinero, reemplazando con ventaja otros objetos como el oro, la plata o la sal. Alguna vez va a desaparecer, siendo reemplazado por formas más eficientes para realizar las transacciones. Esto ya comenzó, por lo cual no hay que confundir la demanda de dinero con la demanda de billetes; pero éste es un muy buen ejemplo de la desaparición paulatina de un bien.

- Don Victor, muchas gracias.