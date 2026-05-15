Dólar hoy y dólar blue, en vivo: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este viernes 15 de mayo, minuto a minuto
Ayer la divisa oficial operó a $1415 para la venta en el Banco Nación; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1420 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1365,00Venta$1415,00
Dólar blue
Compra$1400,00Venta$1420,00
Dólar tarjeta
Venta$1839,50
Dólar CCL
Venta$1478,33
Dólar MEP
Venta$1422,69
Dólar mayorista
Venta$1391,00
Euro
Compra$1570,00Venta$1670,00
El dólar oficial minorista se posicionó en $1415 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, eldólar blue se ubicó en los $1420 para la misma operación. La inflación de abril fue del 2,6%.
De cuánto fue la inflación de abril
Luego de 10 meses consecutivos sin descender, la inflación fue de 2,6% en abril pasado, un número que trajo algo de alivio al Gobierno en un primer trimestre “complejo” para la economía y en el que se desató un frente político intenso debido a las sospechas de corrupción que enfrenta la cúpula de la Casa Rosada.
Pese a la desaceleración que registró el mes pasado, la suba generalizada de los precios superó en el primer cuatrimestre la meta fijada en el presupuesto 2026 por el Ministerio de Economía para todo el año. La inflación acumulada en el primer cuatrimestre fue de 12,3%, por encima de la proyección oficial para todo 2026 (10,1%).
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró el jueves 14 de mayo a $1365 para la compra y $1415 para la venta.
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