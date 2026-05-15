Dólar hoy y dólar blue, en vivo: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este viernes 15 de mayo, minuto a minuto

Luego de 10 meses consecutivos sin descender, la inflación fue de 2,6% en abril pasado, un número que trajo algo de alivio al Gobierno en un primer trimestre “complejo” para la economía y en el que se desató un frente político intenso debido a las sospechas de corrupción que enfrenta la cúpula de la Casa Rosada.

Pese a la desaceleración que registró el mes pasado, la suba generalizada de los precios superó en el primer cuatrimestre la meta fijada en el presupuesto 2026 por el Ministerio de Economía para todo el año. La inflación acumulada en el primer cuatrimestre fue de 12,3%, por encima de la proyección oficial para todo 2026 (10,1%).