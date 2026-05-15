LA NACION
en vivo

Dólar hoy y dólar blue, en vivo: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este viernes 15 de mayo, minuto a minuto

Ayer la divisa oficial operó a $1415 para la venta en el Banco Nación; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1420 para la misma operación

La cotización del dólar este viernes 15 de mayo
La cotización del dólar este viernes 15 de mayorafastockbr - Shutterstock

Cotización del dólar de hoy

El dólar oficial minorista se posicionó en $1415 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, eldólar blue se ubicó en los $1420 para la misma operación. La inflación de abril fue del 2,6%.

De cuánto fue la inflación de abril

Francisco Jueguen
Francisco Jueguen

Luego de 10 meses consecutivos sin descender, la inflación fue de 2,6% en abril pasado, un número que trajo algo de alivio al Gobierno en un primer trimestre “complejo” para la economía y en el que se desató un frente político intenso debido a las sospechas de corrupción que enfrenta la cúpula de la Casa Rosada.

Pese a la desaceleración que registró el mes pasado, la suba generalizada de los precios superó en el primer cuatrimestre la meta fijada en el presupuesto 2026 por el Ministerio de Economía para todo el año. La inflación acumulada en el primer cuatrimestre fue de 12,3%, por encima de la proyección oficial para todo 2026 (10,1%). 

¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?

La divisa minorista cerró el jueves 14 de mayo a $1365 para la compra y $1415 para la venta.

LA NACION
Más leídas
  1. Estalló Real Madrid: estruendosos silbidos para Vinícius y Mbappé y una pancarta contra el presidente
    1

    Real Madrid le ganó a Real Oviedo en un clima hostil: abucheos a sus estrellas y conflictos con el presidente Florentino Pérez

  2. El contratista de Adorni reconoció que le cobró en negro y en dólares
    2

    Habló Matías Tabar, el contratista de Manuel Adorni: “Acá todo el mundo trabaja en negro”

  3. Una explosiva columna del New York Times desata una crisis con Israel y Netanyahu anuncia acciones judiciales
    3

    Una explosiva columna del New York Times desata una crisis con Israel y Netanyahu anuncia acciones judiciales

  4. Milei defendió al diputado del Tesla y exigió que los periodistas presenten su patrimonio
    4

    En medio del caso Adorni, Milei defendió al diputado del Tesla y pidió que los periodistas presenten su patrimonio