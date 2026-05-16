Cómo será el proyecto de YPF en Vaca Muerta que anunció una inversión de US$25.000 millones

YPF anunció el viernes una inversión de US$25.000 millones para el desarrollo de Vaca Muerta. La compañía petrolera con participación estatal lo informó cuando presentó su solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto LLL Oil.

La inversión se proyecta para los próximos 15 años y es posible gracias a la expansión de los beneficios del RIGI a otros sectores que se estableció en febrero de este año y cuyo objetivo fue la aceleración de las inversiones en Vaca Muerta y la exploración offshore.

Se incorporaron la explotación y producción de nuevos desarrollos con un monto mínimo de inversión de US$200 millones para los proyectos offshore y de US$600 millones para los desarrollos en Vaca Muerta y otras cuencas no marítimas. El cambio, establecido a través del decreto 105/2026, fue bien recibido por empresas internacionales que continúan explorando el mar argentino.

YPF en Buenos Aires LUIS ROBAYO - AFP

Hasta el domingo pasado, había 36 iniciativas presentadas en el RIGI por un monto de US$93.000 millones y se habían aprobado trece propuestas por US$27.000 millones.

En diálogo con LA NACION, el director de YPF, Horacio Marín, celebró la nueva inversión. “Este RIGI es fundamental para el crecimiento y el programa de YPF, de Vaca Muerta, y de las exportaciones argentinas. En este momento estamos juntando todas las áreas que tenemos al 100%, que nos permiten subir y crecer muy rápidamente la producción, así que estamos muy contentos de que pudimos armarlo”, expresó.

El director de YPF, Horacio Marín Soledad Aznarez

Los detalles del proyecto

La inversión en petróleo y gas prevé la perforación de 1152 pozos y llegará a un plateau de producción de 240.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032. El proyecto contempla el desarrollo integrado del potencial productivo en áreas geográficamente contiguas de Vaca Muerta. La producción estará destinada 100% al mercado de exportación.

Además, será evacuada a través del Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), un proyecto integrado por YPF, Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Tecpetrol y Shell. En tanto, el gas natural producido irá al abastecimiento del mercado local.

Desde la compañía estiman que LLL Oil generará exportaciones por alrededor de US$6000 millones anuales hacia 2032 y creará aproximadamente 6000 puestos de trabajo directos durante su desarrollo.

Una inversión de US$25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta X.com

Las áreas que formarán parte del proyecto compartirán superficie, equipos de perforación, sets de fractura y la logística asociada al suministro de arena y agua, entre otros recursos estratégicos.

A través de X, Marín sostuvo que en toda la vida del proyecto va a generar “más de US$100.000 millones en exportaciones”. “Se trata del programa de exportación de petróleo más importante de la Argentina y el mayor presentado bajo el RIGI. Pero esto es mucho más que una inversión. Es el inicio de una nueva etapa. Todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años”, publicó.

Y sumó: “Lo vamos a lograr con pasión, con la milla extra y con ejecución de excelencia. Estamos construyendo una compañía y una industria de clase mundial”.