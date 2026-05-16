Las figuritas del Mundial generan una insoportable tensión

Reclamos de pibes a padres, tíos y abuelos; indignación por las dificultades en conseguir álbumes y figuritas referidas al próximo Mundial de Fútbol; sesudos comentarios periodísticos demandando la acción del Estado; múltiples anécdotas referidas a quienes dicen haber conseguido, y quienes todavía no, esos preciados bienes. “Fiesta total”, en mi opinión, como todo lo referido al Mundial, excepto la violencia. ¿Qué dicen los principios básicos del análisis económico, que pueda ayudar a entender lo que está ocurriendo y lo que cabe esperar que pase?

Al respecto, consulté al filipino José Encarnación (1928 - 1998), quien estudió en la universidad de Filipinas (UP) y en la de Princeton, enseñando en la primera. John Maynard Keynes dijo que cada departamento de economía debería tener un teórico de primer nivel para mantener en el rumbo a estudiantes e investigadores, tanto desde el punto de vista analítico como metodológico. Según Richard Holley, Encarnación cumplió ese rol en la UP. José, dijo, era un demócrata convencido, permanente crítico de los regímenes totalitarios, tanto locales como internacionales, lo cual le costó durante los 14 años en que rigió la ley marcial en su país, a partir de 1972. En 1996, Emmanuel S. De Dios y Raúl V. Fabella publicaron un libro de ensayos en su honor.

– ¿Por qué los economistas se acuerdan de usted?

– Mi principal trabajo teórico se centró en el análisis de las implicancias del comportamiento del consumidor basado en preferencias lexicográficas, como se denomina por ejemplo al ordenamiento alfabético (cualquier apellido que comience con A aparece antes de cualquier apellido que comienza con B, no importa cuáles letras sigan a la A y a la B). Como al respecto dijo el profesor Day, en el referido volumen de ensayos publicado en mi honor, casi por sí solo mantuve vivo este campo de estudio importante, relevante y prácticamente ignorado por la profesión. En total escribí más de 70 monografías, dedicadas a micro y macroeconomía, econometría, población, planeamiento macroeconómico, moneda y finanzas, educación y empleo. Fui el primer economista filipino cuyos trabajos fueron publicados en revistas técnicas de categoría internacional.

– ¿Estamos delante de un evento que sólo se plantea en la Argentina, o de un fenómeno mundial?

– Seguramente que la realidad se ubica en alguna posición intermedia. Por una parte, probablemente en países como Brasil, Japón y México, los niños juntan figuritas; pero no estoy seguro de que en todos los países ocurra lo mismo. En todo caso, el análisis se replica en cada uno de los países donde “la vida” parece depender de conseguir, y eventualmente intercambiar, figuritas.

– Adelante.

– Comencemos por la demanda. Se trata de un fenómeno transitorio, porque el interés por las figuritas caerá a pique cuando termine el Mundial. El problema es la intensidad de la demanda. ¿Cuántos álbumes y figuritas se terminarán comprando? Difícil saber.

– Hay una historia, hay que prestarle atención a lo que pasó en los anteriores mundiales, pero también al hecho de que en 2026 participan más países, lo cual quiere decir más figuritas y también más pibes queriendo coleccionarlas.

– Es cierto, pero de ahí a tener una idea más o menos precisa de la demanda hay mucha distancia. Para la toma de decisiones, por parte del oferente, la clave está en combinar demanda con tecnología.

– ¿Qué quiere decir?

– La producción de álbumes y figuritas, ¿se tiene que hacer toda de golpe, o se puede ir realizando en función de la demanda? No lo sé, pero claramente que los riesgos son diferentes. Ejemplo: el panadero calcula lo que piensa vender en cada día, y por consiguiente puede corregir rápido las pifiadas de la demanda. Es más, no descarto que dentro del mismo día pueda seguir produciendo, frente a un aumento súbito de la demanda. Otro ejemplo: el fabricante de zapatos no tiene tanta flexibilidad. ¿A qué se parece más el caso de las figuritas, al de las facturas o al de los zapatos?

– Junto a lo cual está la cuestión del “timing” del comienzo de las ventas.

– Al respecto cabe hacer la siguiente reflexión: la frustración que produce no encontrar el producto que desea un demandante en el local en que ingresó, ¿aumenta su pasión por volver al mismo lugar, para ver si llegó la mercadería? Me atrevería a responder que, en la enorme mayoría de los casos, no; y que esto lo tienen muy en cuenta los oferentes, pendientes del stock de productos que tienen disponibles para la venta.

– La suya es una respuesta general, pero hoy quiero que se ocupe exclusivamente del caso de las figuritas.

– Lo dije expresamente de esa manera para ver si usted estaba atento. Porque de repente, en el caso de las figuritas, las dificultades en conseguirlas aumente la demanda. Al respecto un consejo a las personas mayores. Si usted consiguió, digamos, 10 paquetes, no se los dé todos juntos a sus hijos, nietos, sobrinos, porque en este caso parte de la felicidad tiene que ver con la ansiedad de si en el próximo paquete aparecerá la figurita difícil. Déselos de a uno, con los ya abiertos terminó el misterio, pero queda la expectativa de los que se están por abrir.

– Hablamos de demanda y de la tecnología para fabricarlas. Falta plantear la cuestión de la oferta.

– Cuando uno piensa en figuritas automáticamente piensa en Panini. Ocurre que desde hace más de 60 años los hermanos Benito y Giuseppe Panini son “el” productor mundial de álbumes y figuritas. De manera que conocen su negocio y saben mejor que nadie cuál será el momento óptimo para “inundar” el mercado.

– Un solo oferente. ¿Tan difícil es producir y distribuir figuritas?

– Probablemente sea más difícil de lo que parece, aunque uno imagina que es más fácil que producir satélites o drones. Panini firmó un acuerdo con la FIFA por el cual, muy probablemente, ellos le pagan algo a ésta, como ocurría en el pasado con algunos privilegios otorgados por los reyes con algunos productores, para poder distribuir las ganancias monopólicas en base al conocido principio “vamos y vamos”. Pero, ¿por qué no se falsifican álbumes y figuritas, y se venden más baratos o donde todavía no llegaron los originales? De repente está ocurriendo, no lo sé; pero también podríamos estar delante de un monopolio que no surge de algún favoritismo sino, según el enfoque planteado por William Jack Baumol, de una operatoria tan eficiente que desanima el ingreso de nuevos oferentes. Aunque, según informó LA NACION, el acuerdo entre FIFA y Panini terminará en 2031, porque la FIFA firmó otro con Fanatics, lo cual implica que seguiremos con el monopolio.

– Lo tengo que dejar porque me voy a ver si consigo figuritas. Don José, muchas gracias.