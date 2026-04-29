Cuáles son las mejores 50 playas del mundo para visitar este 2026

La revista especializada en viajes Time Out lanzó su ranking anual de las 50 mejores playas del mundo. El análisis consideró ocho factores distintos y seleccionó a Entalula Beach, ubicada en la provincia de Palawan, Filipinas, como el destino más destacado de 2026.

Más de 1.000 profesionales de la industria nominaron sus playas favoritas, que luego fueron evaluadas (y muchas vetadas) por el equipo de World’s 50 Beaches, en colaboración con el grupo dedicado a este tipo de destinos, “Beach Ambassadors”.

La nómina incluye opciones diversas, desde pequeñas islas en el sudeste asiático hasta extensiones de arena rosada en el Caribe y calas frecuentadas por fauna marina en Oceanía.

El estudio presenta distintas opciones de destinos, que se adaptan a diversos modos de vacacionar LUIS ROBAYO - AFP

El proceso de clasificación se basó en ocho parámetros específicos para determinar la posición de cada sitio: los expertos analizaron la singularidad del paisaje, la presencia de vida silvestre, el estado de la naturaleza virgen y la banda sonora natural del entorno.

También calificaron la facilidad para ingresar al agua, la calma del oleaje, la ausencia de multitudes y las probabilidades de encontrar condiciones climáticas óptimas.

Las 10 mejores playas del mundo

1. Entalula Beach, Filipinas

La playa ganadora, Entalula Beach, obtuvo la primera posición debido a su ubicación aislada en una isla pequeña a la que solo se accede mediante embarcaciones. El jurado resaltó su franja de arena blanca protegida por acantilados de piedra caliza y palmeras, además de la claridad del agua.

Entalula Beach, en Filipinas - World Best Beaches

2. Fteri Beach, Grecia

El segundo puesto correspondió a Fteri Beach, situada en la isla de Cefalonia, Grecia. Este destino recibió una alta calificación por su combinación de guijarros blancos y formaciones rocosas prominentes.

Fteri Beach, en Grecia - World Best Beaches

3. Wharton Beach, Australia

En tercer lugar se ubicó Wharton Beach, en el oeste de Australia, reconocida por el avistamiento de delfines y la práctica de surf.

Wharton Beach, en Australia - World Best Beaches

4. Nosy Iranja, Madagascar

Nosy Iranja, en Madagascar, ocupó la cuarta posición del escalafón. Este sitio se caracteriza por dos islotes unidos por un banco de arena de dos kilómetros de largo que queda sumergido durante la marea alta.

Nosy Iranja, en Madagascar - World Best Beaches

5. East Beach, Fiji

La lista de los primeros cinco lugares se completó con East Beach, en la isla Vomo, Fiji.

East Beach, en Fiji - World Best Beaches

Como continúa el ranking según los expertos relevados por la revista Time Out:

6 - Shoal Bay East, Anguila

7 - Dhigurah, Maldivas

8 - Playa Balandra, México

9 - Koh Rong, Camboya

10 - Donald Duck Bay, Tailandia

11 - Cayo De Agua, Venezuela

12 - Cala Macarella, España

13 - One Foot Island, Islas Cook

14 - Princess Diana Beach, Barbuda

15 - Turquoise Bay, Australia

16 - PK 9 Beach, Polinesia Francesa

17 - Grace Bay, Turcas y Caicos

18 - Cala Dei Gabbiani, Italia

19 - Saadiyat Beach, Emiratos Árabes Unidos

20 - Canto De La Playa, República Dominicana

21 - Wineglass Bay, Australia

22 - Pink Beach, Indonesia

23 - Paradise Beach, Tailandia

24 - Anse Sourse d’Argent, Seychelles

25 - Kalanggaman, Filipinas

26 - Seven Mile Beach, Islas Caimán

27 - Freedom Beach, Tailandia

28 - Siesta Beach, Estados Unidos

29 - Kaputas Beach, Turquía

30 - Cayo Zapatilla, Panamá

31 - The Baths, Islas Vírgenes Británicas

32 - Cabo San Juan Del Guia, Colombia

33 - Baia Do Sancho, Brasil

34 - Porto Katsiki, Grecia

35 - Santa Giulia, Francia

36 - Blue Lagoon, Fiji

37 - Playa Xpu Ha, México

38 - Ofu Beach, Samoa Americana

39 - Playa Cofete, España

40 - Le Morne Beach, Mauricio

41 - Flamenco Beach, Puerto Rico

42 - Grand Anse, Granada

43 - Praia Da Falesia, Portugal

44 - Pontal Do Atalaia, Brasil

45 - Boulder Beach, Sudáfrica

46 - Porto Timoni, Grecia

47 - Paje Beach, Zanzíbar

48 - La Pelosa, Italia

49 - Cas Abao, Curazao

50 - Keem Beach, Irlanda