Cuáles son las mejores 50 playas del mundo para visitar este 2026
La revista de turismo Time Out analizó todas las costas del mundo a partir de ocho factores y definió las preferidas para disfrutar de una escapada ideal este año
- 4 minutos de lectura'
La revista especializada en viajes Time Out lanzó su ranking anual de las 50 mejores playas del mundo. El análisis consideró ocho factores distintos y seleccionó a Entalula Beach, ubicada en la provincia de Palawan, Filipinas, como el destino más destacado de 2026.
Más de 1.000 profesionales de la industria nominaron sus playas favoritas, que luego fueron evaluadas (y muchas vetadas) por el equipo de World’s 50 Beaches, en colaboración con el grupo dedicado a este tipo de destinos, “Beach Ambassadors”.
La nómina incluye opciones diversas, desde pequeñas islas en el sudeste asiático hasta extensiones de arena rosada en el Caribe y calas frecuentadas por fauna marina en Oceanía.
El proceso de clasificación se basó en ocho parámetros específicos para determinar la posición de cada sitio: los expertos analizaron la singularidad del paisaje, la presencia de vida silvestre, el estado de la naturaleza virgen y la banda sonora natural del entorno.
También calificaron la facilidad para ingresar al agua, la calma del oleaje, la ausencia de multitudes y las probabilidades de encontrar condiciones climáticas óptimas.
Las 10 mejores playas del mundo
1. Entalula Beach, Filipinas
La playa ganadora, Entalula Beach, obtuvo la primera posición debido a su ubicación aislada en una isla pequeña a la que solo se accede mediante embarcaciones. El jurado resaltó su franja de arena blanca protegida por acantilados de piedra caliza y palmeras, además de la claridad del agua.
2. Fteri Beach, Grecia
El segundo puesto correspondió a Fteri Beach, situada en la isla de Cefalonia, Grecia. Este destino recibió una alta calificación por su combinación de guijarros blancos y formaciones rocosas prominentes.
3. Wharton Beach, Australia
En tercer lugar se ubicó Wharton Beach, en el oeste de Australia, reconocida por el avistamiento de delfines y la práctica de surf.
4. Nosy Iranja, Madagascar
Nosy Iranja, en Madagascar, ocupó la cuarta posición del escalafón. Este sitio se caracteriza por dos islotes unidos por un banco de arena de dos kilómetros de largo que queda sumergido durante la marea alta.
5. East Beach, Fiji
La lista de los primeros cinco lugares se completó con East Beach, en la isla Vomo, Fiji.
Como continúa el ranking según los expertos relevados por la revista Time Out:
6 - Shoal Bay East, Anguila
7 - Dhigurah, Maldivas
8 - Playa Balandra, México
9 - Koh Rong, Camboya
10 - Donald Duck Bay, Tailandia
11 - Cayo De Agua, Venezuela
12 - Cala Macarella, España
13 - One Foot Island, Islas Cook
14 - Princess Diana Beach, Barbuda
15 - Turquoise Bay, Australia
16 - PK 9 Beach, Polinesia Francesa
17 - Grace Bay, Turcas y Caicos
18 - Cala Dei Gabbiani, Italia
19 - Saadiyat Beach, Emiratos Árabes Unidos
20 - Canto De La Playa, República Dominicana
21 - Wineglass Bay, Australia
22 - Pink Beach, Indonesia
23 - Paradise Beach, Tailandia
24 - Anse Sourse d’Argent, Seychelles
25 - Kalanggaman, Filipinas
26 - Seven Mile Beach, Islas Caimán
27 - Freedom Beach, Tailandia
28 - Siesta Beach, Estados Unidos
29 - Kaputas Beach, Turquía
30 - Cayo Zapatilla, Panamá
31 - The Baths, Islas Vírgenes Británicas
32 - Cabo San Juan Del Guia, Colombia
33 - Baia Do Sancho, Brasil
34 - Porto Katsiki, Grecia
35 - Santa Giulia, Francia
36 - Blue Lagoon, Fiji
37 - Playa Xpu Ha, México
38 - Ofu Beach, Samoa Americana
39 - Playa Cofete, España
40 - Le Morne Beach, Mauricio
41 - Flamenco Beach, Puerto Rico
42 - Grand Anse, Granada
43 - Praia Da Falesia, Portugal
44 - Pontal Do Atalaia, Brasil
45 - Boulder Beach, Sudáfrica
46 - Porto Timoni, Grecia
47 - Paje Beach, Zanzíbar
48 - La Pelosa, Italia
49 - Cas Abao, Curazao
50 - Keem Beach, Irlanda
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