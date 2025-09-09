Qué dijo el FMI sobre la economía argentina tras las elecciones de Buenos Aires

El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió este martes una señal de respaldo al programa económico del gobierno de Javier Milei. La manifestación del organismo sucede en un contexto de turbulencias financieras, tras el revés electoral que sufrió el oficialismo el domingo en la provincia de Buenos Aires. La directora de comunicaciones del Fondo, Julie Kozack, publicó el mensaje de apoyo, que tanto el Presidente como Luis Caputo replicaron en sus redes sociales.

¿Cuál fue el mensaje del Fondo Monetario Internacional?

La directora de comunicaciones del FMI, Julie Kozack, señaló que el equipo técnico del organismo trabaja de forma cercana con el gobierno argentino para consolidar la estabilidad. A través de un posteo en la red social X, la funcionaria manifestó el respaldo del FMI al compromiso de la administración libertaria con el ancla fiscal y el marco monetario y cambiario.

La directora de comunicaciones del FMI, Julie Kozack, manifestó el respaldo del organismo al ancla fiscal del Gobierno

El mensaje completo de Kozack fue el siguiente: “El staff del FMI colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país”.

“Apoyamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación”, agregó. El ministro de Economía, Luis Caputo, compartió la publicación de manera inmediata.

El ministro de Economía, Luis Caputo, compartió de forma inmediata la publicación de la funcionaria del FMI Rodrigo Nespolo

La respuesta de Javier Milei

Minutos después del respaldo del FMI, el presidente Javier Milei se hizo eco de la publicación y reafirmó la dirección de su plan económico. El mandatario citó el mensaje que había compartido Caputo y precisó los pilares de su gestión. Milei aseguró que mantendrá el esquema de bandas cambiarias pactado con el organismo multilateral.

“Tal como señalé el día domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico: (1) equilibrio fiscal; (2) mercado monetario ajustado; y (3) en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI. Además, seguiremos desregulando”, afirmó el Presidente en su cuenta de X. La declaración ratifica el rumbo tras el resultado de los comicios y la posterior reacción de los mercados.

El presidente Javier Milei aseguró que no se moverá “ni un milímetro” del programa económico

El contexto: impacto electoral y turbulencia en los mercados

El pronunciamiento del FMI llega en medio de un fuerte impacto en los activos argentinos. La derrota del oficialismo por una diferencia cercana a los 14 puntos en las elecciones de la provincia de Buenos Aires generó nerviosismo entre los inversores. El mercado consideró el resultado a favor de Fuerza Patria como un “cisne negro”, un evento inesperado por su amplitud.

La reacción fue inmediata el lunes. El dólar rozó el techo de la banda de flotación, que se ubica en 1468 pesos. Algunas acciones de empresas argentinas perdieron hasta un cuarto de su valor de mercado en una sola jornada. El riesgo país superó la barrera de los 1100 puntos básicos.

Los activos locales rebotaron este martes, pero no lograron recuperar la totalidad de las pérdidas del día anterior. El Gobierno ahora busca reajustar su estrategia política con la mira en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

La intervención cambiaria y el aval previo del organismo

Antes de las elecciones, el equipo económico decidió utilizar recursos del Tesoro para controlar el precio del dólar. La semana pasada, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, comunicó la medida. El Tesoro intervino dentro de las bandas de flotación para moderar la volatilidad cambiaria. Según estimaciones privadas, hasta el viernes vendió cerca de 500 millones de dólares.

Aunque el FMI mantuvo silencio público sobre esa decisión, fuentes del Ministerio de Economía señalaron a LA NACION que el organismo multilateral había dado su visto bueno. La comunicación entre las partes se produjo poco antes del anuncio oficial.

