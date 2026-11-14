Ciclo económico de raíz política: ¿una idea relevante?

En economía la volatilidad es un mal. En fútbol no necesariamente. Usted qué prefiere: ¿100% de partidos aburridos, que todos terminan 0 a 0, o 100% de partidos excitantes, en los cuales su cuadro preferido la mitad de las veces gana y el resto pierde? Porque en economía la volatilidad es un mal, buena parte del análisis de los ciclos económicos pretende, vía políticas públicas, morigerarla. La excepción es el denominado ciclo económico de raíz política. ¿Cuál es la idea? ¿Es relevante?

Sobre el particular conversé con el norteamericano William Dawbney Nordhaus (1941 - 2026), quien estudió en la universidad Yale y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y enseñó en Yale. En tres oportunidades presidió el Consejo de Asesores Económicos del presidente de Estados Unidos. Coeditó las ediciones 12 a 19 de “Economía”, el célebre libro de texto escrito por Paul Anthony Samuelson. Compartió el Nobel en economía 2018 con Paul Michael Romer. Según el Comité Nobel, Romer generó nuevas herramientas para entender cómo el cambio tecnológico de largo plazo es determinado en una economía de mercado, mientras que Nordhaus fue pionero en crear un esquema para entender la interacción existente entre la economía y el clima. Ambos modificaron el modelo neoclásico de crecimiento planteado por Robert Merton Solow y Trevor Winchester Swan en 1956.

– ¿Cuál fue su aporte específico?

– Extendí el modelo Solow-Swan incorporándole tres mecanismos: 1) cómo la concentración de carbono en la atmósfera depende de la actividad económica; 2) cómo la temperatura global depende de las concentraciones de carbono; y 3) cómo tanto la actividad económica como el bienestar humano dependen de la temperatura global. Técnicamente inventé el modelo dinámico integrado del clima y la economía (en inglés, DICE), luego perfeccionado en las versiones RICE, PRICE y R&DICE.

– Además formuló una propuesta.

– No es fácil lograr un acuerdo internacional referido a la reducción significativa de las emisiones de carbono, porque existen fuertes incentivos para burlarlo. La teoría de los clubes, expuesta por James Mc Gill Buchanan, puede ser la semilla para encontrarle la solución al problema. Un club demanda a sus socios conductas y disciplina. La idea es penalizar a los que no son socios. Ejemplo: que los países que integran el club le cobren un derecho de importación uniforme a los bienes producidos en los países que no lo integran. Los ejercicios de simulación sugieren que un modesto derecho de importación (de por lo menos 2%) puede generar resultados significativos.

– A comienzos de la década de 1970 usted planteó la idea del ciclo económico de raíz política. ¿De qué se trata?

– Aclaremos que no fui el primero ni el único. La idea básica es que quienes tienen poder para influir sobre la política económica lo pueden usar en su provecho. En 1943 Michal Kalecki lo planteó para explicar cómo algunos integrantes del sector privado usan al sector público para beneficiarse a costa de otros integrantes del sector privado. Concretamente planteó que los empresarios presionan a las autoridades para frenar la reactivación, y de esta manera impedir la suba de los salarios derivada del aumento de la demanda de servicios laborales. Mi enfoque fue diferente.

– Explíquese.

– Simultáneamente, pero trabajando por separado, con Cecil Duncan Mac Rae planteamos la siguiente situación: si la población se olvida rápido del pasado, entonces al Poder Ejecutivo que tiene que enfrentar una elección le conviene prometer “el oro y el moro” (aumentos salariales, atraso tarifario, reducción de la jornada laboral, etc.), vence en las urnas, luego de lo cual o se olvida de lo que prometió durante la campaña electoral, o introduce un programa de ajuste para financiar los mayores gastos público. El enojo que produce esto en el momento en que se implementa se evapora con el tiempo, y cuando llega la próxima elección comienza una nueva etapa del ciclo.

– Ustedes dos se pusieron a modelar comportamientos políticos deleznables.

– Los modelos sirven para entender, la calificación de los comportamientos corre por cuenta de cada uno de los seres humanos.

– Entendí la idea. ¿Es relevante?

– El interrogante es muy entendible, a la luz de lo que acaba de ocurrir con las elecciones celebradas en Brasil y en Estados Unidos (el caso de Israel parece ser diferente).

– Siga, por favor.

– No hay nada más difícil que explicar, en el plano causal, el resultado electoral, tanto por parte de los ganadores como por parte de los derrotados. Y lo único que falta es que me convierta en asesor de campaña para futuros candidatos. Pero sigamos con su pregunta. El caso es que Brasil y Estados Unidos muestran, desde la misma óptica, resultados diferentes.

– ¿Es así?

– En efecto, en días previos a la elección, el presidente Lula anunció medidas que en la Argentina ustedes denominarían variedades del “plan platita”, y transformó la derrota sufrida en la primera vuelta el 4 de octubre pasado en la victoria lograda el 25 de octubre. ¿Fue por las medidas o por alguna otra razón? Enorme problema de identificación, diría cualquier econometrista. A propósito: como consecuencia del resultado electoral ahora Lula tiene que hacerse cargo de la “autoherencia” recibida.

– Brasil apunta a la relevancia del ciclo económico de raíz política. ¿Qué pasó en Estados Unidos?

– Entre el segundo y el tercer trimestre de 2026, desestacionalizado y anualizado, el PBI subió 3,4%, las importaciones 19,7%, el consumo privado 3,8%, la inversión fija 9,4% y -sobre todo- el gasto del gobierno federal ¡en rubros civiles, no en defensa! la friolera de 22,2%, en tanto que las exportaciones cayeron 5,7%. No me gusta hacer una teoría de un solo período, pero si fuera el resultado deliberado de la política económica, claramente estamos delante de la versión americana del “plan platita”.

– ¿Y?

– No parece haber funcionado. Tal como era de esperar, el partido del presidente Trump perdió la elección de medio período, pero sorprendió por la cuantía de la derrota. El partido Demócrata tiene mayoría absoluta en ambas Cámaras, obligando al titular del Poder Ejecutivo a negociar. Veremos cuán “pato rengo” resultará en los dos años que le quedan del gobierno.

– ¿Qué enseñanzas surgen para la Argentina 2027?

– La primera es que la idea del ciclo económico de raíz política puede resultar intelectualmente atractiva, pero en la práctica está lejos de comprobarse. Más importante todavía, el Poder Ejecutivo de su país tiene en claro que la flexibilización de la política económica, que aparentemente le reclaman algunos de los suyos, no ocurrirá por una elemental cuestión de deterioro de las expectativas.

– Don William, muchas gracias.