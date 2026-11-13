Las acciones argentinas rebotan hasta 9% en Wall Street, mientras que el riesgo país cierra la semana por encima de los 840 puntos

Este viernes, las acciones argentinas rebotan tras las caídas que registraron ayer: los papeles de las empresas locales que operan en Wall Street saltan hasta casi 9% y el Merval escala 2%. Por su parte, el riesgo país sube y supera los 840 puntos a partir de un contexto internacional desfavorable. De esa forma, abandona la tendencia bajista que tuvo las últimas cuatro ruedas, que le permitió perforar los 900.

Los ADR operan en territorio positivo, en contramano de los principales índices de Wall Street. Lidera el panel Cresud con una escalada de 8,8%, seguido de Central Puerto (+5,1%), Ternium (+5,8%) y Banco Supervielle (+4,3%).

La Bolsa porteña también se tiñe de verde: el MSCI Merval trepa 2% hasta las 84.167 unidades, lo que equivale a US$50 (+2,6%). Las principales subas son de Cresud (+8%), Transener (+5,4%) y Central Puerto (+5%).

Las acciones argentinas tienden al alza tanto en Wall Street como en la Bolsa de Buenos Aires EITAN ABRAMOVICH - AFP

En tanto, el riesgo país suma 12 unidades y se ubica en los 841 (+1,4%), de acuerdo a las pantallas de Rava. Si bien registró bajas esta semana, el indicador elaborado por JP Morgan escala 54 en las primeras semanas de noviembre (+6,9%) y 270 en el año (+47,3%).

Los bonos soberanos hoy operan mixtos tras registrar fuertes subas en la rueda anterior. Los títulos bajo ley local ascienden hasta 0,6% (AL35D), aunque el AL30D baja 0,4%. Los Globales caen hasta 0,5% (GD30D), pero el GD35D suma 0,2%.

Javier Giordano, economista de CFA, señaló en su cuenta de X que los “bonos argentinos cierran una muy buena semana con caídas” y evaluó que el “mercado internacional continúa complicado”. El fondo cotizado de países emergentes (EMB) cede 0,1%, mientras que la tasa de los títulos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años cotiza en 5,14%, cuando la semana pasada cerró en 4,86%.

“Luego de la recuperación de las últimas ruedas, los bonos en dólares intercalan un respiro”, observó Gustavo Ber, economista de Estudio Ber. Eso lleva a que el riesgo país se reacomode en la zona de los 840 puntos tras la importante compresión del riesgo país de unas 98 unidades desde los máximos recientes. “Todavía, obviamente, hay un nivel elevadísimo para aspirar a recuperar el acceso al financiamiento voluntario, incluso el doméstico”, evaluó.

Desde Max Capital señalaron que parte de la recuperación que tuvieron los bonos soberanos de ayer se explica por la convocatoria para debatir la eliminación o suspensión de las elecciones PASO en el Senado. Consideraron que “fue bien recibida por los inversores” ante la expectativa de un eventual consenso entre La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados para conformar coaliciones de cara a las elecciones. A su vez, afirmaron que “la posibilidad de una fractura dentro del peronismo o de que el espacio opte por un candidato menos popular para unificar al partido, lo que aumentaría las chances de Milei de imponerse en primera vuelta”.

Dólar hoy

La cotización del dólar este viernes 13 de noviembre Shutterstock

El mercado cambiario mantuvo la calma que predominó a lo largo de la semana corta. El dólar oficial mayorista cedió $2 (+0,1%) y cerró en los $1543,50. Con el techo del esquema de flotación de la cotización establecido hoy a $1968,01, mantuvo una distancia con el tipo de cambio de 27,5%.

En las pizarras del Banco Nación, el dólar al que accede el público se pudo encontrar a $1570 para la venta. De esa forma, se sostuvo en su valor nominal más alto del año, el que alcanzó el pasado 3 de noviembre. El precio promedio del mercado fue de $1571,82, según el Banco Central (BCRA).

El dólar MEP aparece en las pantallas a $1577,69, $3,74 más que el cierre anterior (+0,2%). El contado con liquidación (CCL) cede $6,37 y opera a $1672,82 (-0,4%).