Los depósitos en dólares del Gobierno en el BCRA tocaron un piso, pero la entidad sigue comprando reservas

El Banco Central (BCRA) cerró la semana corta adquiriendo, mediante intervenciones de mercado, otros US$40 millones para sus reservas internacionales, que en la jornada mostraron además una recuperación por US$516 millones al cerrar en US$49.594 millones.

El dato del día

La entidad aprovechó otra rueda con el billete cerrando el día ofrecido (tras haber estado algo presionado por la demanda y tocar un máximo intradiario de $1549) para sostener su nueva racha compradora y alzarse con un equivalente al 6,4% del volumen operado de US$626 millones al contado.

Esa tendencia se reflejó en la baja final de $2 (0,13%) del dólar mayorista que quedó a $1543,50 por unidad para la venta. “El mercado pasó a ser claramente oferente recién desde las 14 hs en adelante, al punto que el billete hizo piso en $1543 antes de rebotar para la clasura final”, explicó Nicolás Merino, de ABC Mercado de Cambios.

Lo concreto es que de este modo -y tras cinco días de compras consecutivas luego de un parate a comienzos de mes-, la entidad adquiririó US$172 millones esta semana, US$223 millones en lo que va de noviembre, y a la vez acumula compras por US$16.186 millones en lo que va del año.

La compra de reservas es seguida cada vez con mayor atención por el mercado por una simple y muy concreta razón: sin acceso a los mercados de deuda voluntaria en dólares (global y local), se descuenta que el Gobierno deberá adquirirle al BCRA buena parte de las divisas que tendrá que usar para honrar los pagos de deuda en moneda extranjera que se vienen.

Depósitos oficiales en dólares en mínimos

Esto luce irreversible porque, tras el pago hace una semana de US$881 millones en cargos e intereses trimestrales al FMI, los depósitos en dólares del Tesoro Nacional en el BCRA quedaron en apenas US$59 millones.

“Es una suma que contrasta con los pagos por aproximadamente US$1600 millones que todavía debe afrontar en lo que resta del año y sugiere que deberá volver a recurrir al BCRA para cubrir parte de sus obligaciones. Si bien está pendiente el desembolso del FMI correspondiente a la tercera revisión del programa (US$860 millones) y otros US$1000 millones de organismos internacionales, no hay que olvidar que a poco de comenzar enero hay que pagar unos US$4500 millones de Bonares y Globales”, observaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Todo en un contexto en el que, además los depósitos en pesos del Tesoro en el BCRA (liquidez a la que apela al comprarle dólares) cayeron a $7,1 billones, menor nivel en cinco meses, y cuando en los próximos dos meses y medio el Gobierno enfrenta además vencimientos de deuda local en pesos por $103 billones.

De allí la atención con que el mercado vuelve a aguardar ese dato cada jornada, dado que el Gobierno no hizo aún una reformulación pública de su programa financiero, que incluía emisiones de deuda en dólares por poco menos de US$800 millones localmente en lo que queda del año y contemplaba además la captación por esta misma vía de otros US$5000 millones durante el 2027, año electoral.