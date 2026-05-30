Ciudadanía española: crece la ola migratoria de una generación atrapada económicamente

Un salario de $1.000.000 en Argentina ya no garantiza independencia. Para gran parte de los jóvenes, alquilar, pagar estudios, viáticos, alimentos y tener una vida recreativa mínima se volvió prácticamente imposible. Frente a este escenario, emigrar dejó de ser una idea lejana y pasó a convertirse en un verdadero proyecto de supervivencia, crecimiento y estabilidad.

España continúa siendo el principal destino elegido por argentinos que buscan estudiar, trabajar o regularizar su situación migratoria. Visas de estudio, residencias para familiares de ciudadanos europeos, permisos para nómadas digitales y nacionalidad española por residencia aparecen entre los trámites más solicitados durante los últimos meses.

Desde De.Martin & Asociados | Law Firm, firma especializada en ciudadanías, extranjería y relocation internacional, sostienen que el crecimiento de consultas se aceleró notablemente en jóvenes profesionales, estudiantes universitarios y trabajadores remotos que buscan desarrollar un proyecto de vida sostenible fuera de Argentina.

España se consolidó como uno de los principales destinos elegidos por argentinos que buscan estabilidad, calidad de vida y nuevas oportunidades laborales.

Los motivos que impulsan a los jóvenes a emigrar

Mariel Bartolomeo, representante legal de De.Martin & Asociados, explicó que actualmente muchas personas ya no emigran únicamente por una cuestión económica inmediata, sino también por agotamiento emocional, falta de previsibilidad y dificultades para proyectar un futuro estable.

En ese contexto, crecieron significativamente las consultas vinculadas a ciudadanía española, residencias en Europa y trámites migratorios para jóvenes argentinos que buscan estudiar, trabajar o desarrollar un proyecto de vida en el exterior.

Otros destinos elegidos: Italia y Australia

En paralelo, comienza a crecer el interés por otros destinos internacionales, especialmente Australia, elegido principalmente por jóvenes menores de 35 años que buscan experiencias laborales, educativas y de intercambio cultural.

Australia gana terreno entre menores de 35 años interesados en experiencias de estudio, trabajo y movilidad internacional.

También crece el interés de argentinos descendientes de italianos por iniciar los trámites de reconocimiento de ciudadanía italiana, una herramienta que además permite trabajar y residir legalmente en distintos países de la Unión Europea.

Desde De.Martin & Asociados advierten que actualmente existe preocupación por una posible saturación del sistema judicial italiano debido al incremento exponencial de demandas vinculadas al reconocimiento de ciudadanía. Por ese motivo, recomiendan que quienes tengan ascendencia italiana comiencen el reclamo judicial cuanto antes para evitar futuras demoras o complicaciones en los procesos.

El aumento de consultas por ciudadanía italiana genera preocupación por posibles demoras y saturación judicial en Italia.

Cómo contactarse con el estudio

Quienes deseen recibir asesoramiento sobre ciudadanía española, ciudadanía italiana, extranjería o relocation internacional pueden comunicarse con De.Martin & Asociados | Law Firm vía WhatsApp.

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