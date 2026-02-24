Ciudadanía italiana: Hito Mundial, el Estudio De.Martin & Asociados gana el primer juicio luego de la entrada en vigor de la Ley 74/2025 y rescata a millones de descendientes a nivel global

En un escenario atravesado por cambios normativos y creciente incertidumbre para quienes buscan el reconocimiento de la ciudadanía italiana, el Estudio De.Martin & Asociados logró lo que especialistas consideran un hito de alcance internacional: la primera sentencia favorable para una familia de bisnietos y tataranietos luego de la entrada en vigor de la Ley 74/2025.

El fallo, dictado el 12 de febrero de 2026, reconoció judicialmente la ciudadanía italiana al linaje Boveri y establece un precedente que podría impactar en miles de expedientes similares en Argentina y en otros países con fuerte presencia de descendientes italianos.

La familia Boveri: primeros argentinos, descendientes de italianos (bisnieto y tataranietos), en obtener una sentencia favorable bajo el nuevo régimen, con alcance internacional.

El eje del éxito: estrategia y análisis documental

Desde el Estudio explican que el resultado no radica únicamente en la instancia judicial, sino en la etapa previa de auditoría técnica. El análisis exhaustivo de cada acta (nacimientos, matrimonios y defunciones) permitió estructurar una presentación sólida ante los tribunales italianos, incluso frente a las restricciones impuestas por la normativa vigente.

La combinación entre investigación genealógica y estrategia constitucional fue determinante para sostener la defensa del derecho a la identidad y al reconocimiento de la ciudadanía por vía judicial.

El caso Boveri: cronología de un proceso complejo

El expediente de Ricardo Boveri y su grupo familiar ingresó formalmente el 28 de marzo de 2025. La primera audiencia fue fijada para el 27 de mayo del mismo año. Posteriormente, el proceso atravesó reprogramaciones el 22 de octubre y el 26 de noviembre, hasta arribar a la audiencia decisiva del 14 de enero de 2026.

Finalmente, el 12 de febrero de 2026 se dictó sentencia favorable, reconociendo la ciudadanía italiana a bisnieto y tataranietos pese al nuevo marco normativo.

Próxima instancia clave: la Corte Constitucional

El próximo 11 de marzo de 2026 se celebrará una audiencia ante la Corte Constitucional italiana, en la que se abordarán aspectos centrales vinculados a la validez y el alcance de la Ley 74/2025. La resolución que surja de esa instancia podría tener un impacto determinante en la consolidación o eventual redefinición del criterio aplicado hasta el momento por distintos tribunales. No obstante, la fecha fijada podría ser modificada por la propia Corte Constitucional, en caso de que se disponga una prórroga.

La expectativa en la comunidad jurídica es significativa, dado que el pronunciamiento podría incidir en la interpretación constitucional del derecho a la ciudadanía por descendencia.

Escenarios posibles y responsabilidad profesional

Desde el Estudio De.Martin & Asociados subrayan que cada expediente presenta particularidades propias. Según el tribunal competente y el criterio del juez interviniente, pueden darse escenarios diversos, incluyendo resoluciones parciales o divididas que habiliten la interposición de recursos y el avance hacia una segunda instancia.

Informar con claridad a los descendientes sobre todos los escenarios posibles, favorables o adversos, forma parte de una práctica jurídica responsable, especialmente en un contexto de evolución normativa.

En ese sentido, remarcan que no es posible garantizar la decisión de un magistrado, ya que cada sentencia depende del análisis soberano del tribunal. Lo que sí puede asegurarse es la utilización de todos los recursos jurídicos disponibles y una defensa técnica sostenida hasta las últimas instancias del orden judicial por parte del equipo de abogados del Estudio, bajo una estrategia procesal integral coordinada institucionalmente por su Representante Legal, Mariel Bartolomeo.

Proyección internacional

En un contexto donde millones de descendientes italianos residen en América Latina, Europa y Estados Unidos, el precedente adquiere una dimensión global. Especialistas consideran que este fallo podría marcar el inicio de una nueva etapa jurisprudencial en materia de ciudadanía iure sanguinis para generaciones más lejanas.

Sobre el Estudio De.Martin & Asociados

De.Martin & Asociados es una firma internacional especializada en ciudadanía italiana por vía judicial, con un enfoque integral que combina análisis documental, estrategia constitucional y litigio ante tribunales italianos.

Representante Legal del Estudio De.Martin & Asociados SRL: Mariel Bartolomeo.

Para quienes deseen comunicarse con el Estudio De.Martin & Asociados, pueden hacerlo vía WhatsApp. También pueden seguir sus novedades y contenidos en Instagram (@ciudadaniaitalianadmartin), visitar su sitio web oficial, suscribirse a su canal de YouTube y encontrar más información en TikTok.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.