10 de julio de 2019

"Si el problema en el sistema de salud argentino explota, a la explosión la tienen todos los argentinos". Con esa frase Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical Group y presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud del sector privado, introdujo el problema que, a su juicio, enfrenta el sector en su totalidad: el peligro de quiebra de las prepagas y las obras sociales sindicales.

La Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS) nuclea a la mayoría de las cámaras de entidades de salud que trabajan en la Argentina, como los prestadores de internación, las cooperativas, las mutuales, las empresas de medicina prepaga y las compañías de emergencias médicas, entre otras. "Reúne al 90% de los actores del sistema que le brindan salud al 70% de los argentinos", resaltó Belocopitt.

El problema del sistema de salud privado empieza por las políticas públicas, para el presidente de la UAS. "Esto es consecuencia de un Estado que ha delegado la atención de la salud en las obras sociales y la medicina prepaga, pero al delegarla no se ha ocupado: ha sido la mejor forma de hacer política sin pagar los costos y ha deteriorado al sistema", describió. Esto no es responsabilidad de este gobierno ni del anterior, detalló, sino que es histórico.

"Esto no solo incluye a las instituciones privadas solamente: también están incluidas las obras sociales sindicales y basta mirar las solicitadas que publicaron en las últimas semanas que muestran la preocupación por su situación", aclaró luego.

El aumento de las prepagas

Desde el punto de vista del afiliado, lo que se ven son los aumentos de las prepagas, le dijo José Del Rio, conductor de Comunidad de Negocios (LN+). "Lo más fácil es decir que son los empresarios a los que no les importa nada. Por más que le guste o no a la sociedad entender el problema, está. Y si el problema explota, a la explosión la tienen los argentinos", detalló.

"No se entiende el valor -continuó-. Entren a mirar coberturas y precios de los sistemas de salud en el mundo y se van a dar cuenta de que acá algo pasa y no está bien".

Luego, se quejó de las prestaciones sociales que hoy tienen que afrontar las compañías de medicina privada y las obras sociales sindicales. "No está en discusión que un discapacitado tenga que cobrar una prestación social, la discusión es quién debe financiarla, porque hoy lo hacen las empresas de medicina privada y las obras sociales, y en ningún momento esta cuestión fue calculada en el sistema de costos", resaltó.

Más adelante, señaló que la Argentina tiene "uno de los sistemas de cobertura de salud más completos del mundo". "No pasa lo mismo con el sistema jubilatorio. No hay que ser demasiado inteligente para entender que el sistema jubilatorio está a cargo del Estado y que el sistema de salud está a cargo de las prepagas y las obras sociales sindicales", destacó.

¿Y cuál es el riesgo para el sistema de salud? "Que las compañías se van a quedar sin caja, no van a poder hacer frente a sus gatos corrientes y van a quebrar. Es simple y sencillo, y yo le he dicho al Gobierno que vengan a hacer estudios técnicos para comprobarlo", resumió. Explicó que esos estudios no se hacen porque implican una reforma grande y mucho costo.

"Por ahora se ve que vamos bien, pero esto es como el que viene cayendo desde el piso 43. Va por el 22 y por ahora va bien, pero la política tiene la obligación de mirar el futuro y de anticiparse a los hechos antes de que sea demasiado tarde", concluyó Belocopitt.