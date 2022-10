Mauricio Claver-Carone lanzó una dura crítica contra el Presidente: lo tildó de deshonesto y dijo que nunca quiso buscar trabajo para los argentinos

escuchar

El ex jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, se refirió este martes por la mañana al vínculo que mantuvo en estos tres años de gobierno con el presidente Alberto Fernández y lo acusó de no buscar el bien para los argentinos sino de concentrarse en poder ubicar en buenos puestos a las personas que tenía a su lado.

“En los años en que trabajé con Alberto Fernández, nunca tuve una conversación con él para ver cómo crear empleo en el país, siempre fue cómo conseguirle empleo a (Gustavo) Beliz… ¿Y si ponemos ese mismo empeño en crear empleo para los millones de argentinos?”, se preguntó el exfuncionario de la entidad en una entrevista con Eduardo Feinmann por Radio Mitre.

Claver-Carone dijo hoy que él siempre fue considerado “una persona inconveniente”. No obstante, advirtió: “A mi se me califica como ideologizado, que apoya el libre mercado, como si fuera de derecha, yo sí trabajé con [el ex presidente de Estados Unidos] Donald Trump, pero creo en la honestidad ideológica y yo respeto a la gente de izquierda y entiendo como piensa la gente de izquierda como Cristina Kirchner. Pero no entiendo a Alberto Fernández y a ese grupo porque son deshonestos”.

Además, dijo: “Yo era una persona inconveniente para ellos y desde el primer día en la Argentina hubo un empeño importante para sacarme”.

“Cuando salí elegido, quise nombrar a un argentino apolítico, una persona de finanzas muy capaz, en una posición importante. Pero ellos seguían empeñados con Béliz. Yo le dije a Fernández que nombraría a un argentino muy capaz que es apolitico y Alberto Fernández me dijo ´no voy a votar a nadie que no sea de los míos´. Eso no lo entendí. Me chocó mucho”, aseguró.

Por otra parte, destacó que el actual ministro de Economía, Sergio Massa, fue el primer funcionario argentino que le habló seriamente sobre cómo sacar adelante al país y aseguró que el anterior funcionario al frente de esa cartera, Martín Guzmán “fue canibalizado a propósito para dividir”.

“Sergio Massa fue la primera persona que hace unos meses se sentó conmigo como un adulto y me dijo ´tengo un plan para salvar a la Argentina´. No me habló de amiguismos, solo de su plan para intentar tener éxito y frenar la crisis abrumadora que venía”, afirmó Claver-Carone.

“Es mi deber apoyar a la Argentina si viene con un plan, aunque sea incoherente. Y yo respondí como debería ser. Pero no se puede [apoyar] si en dos años se la pasan jugando juegos políticos, trabajando para los tres amigos de la pandilla de Alberto Fernández y no para los millones de argentinos”, dijo.

Claver-Carone destacó los avances que se lograron en su gestión en el BID con financiamientos y ahorros récord, y concluyó: “Me di cuenta que para ellos los resultados no importan. Para algunos países es más importante tener un enchufe para el clientelismo que los resultados”.

La salida de Claver-Carone del BID

El proceso de desplazamiento de Mauricio Claver-Carone de la dirección de BID se desató en marzo último cuando una denuncia anónima al board lo acusó de haber violado el código de ética del banco por haber tenido una relación íntima con su jefa de gabinete. A eso se le sumaron, argumentan los especialistas, en que no cumplió con los objetivos de modernización del banco.

En septiembre, la Asamblea de Gobernadores del BID, donde están representados los 48 países miembros del banco –Estados Unidos, Canadá y América Latina, varios países europeos, Japón, Corea del Sur y China– votó a favor de poner punto final a la gestión del funcionario luego de que estuviera dos años al frente de ese organismo.

La vicepresidente Ejecutiva, Reina Irene Mejía Chacón, asumió la conducción del banco hasta la elección del nuevo presidente.

Claver-Carone había llegado a la presidencia del BID en octubre de 2020, impulsado por el entonces presidente norteamericano, Donald Trump. Su nominación y su elección dividió a la región y no contó con un respaldo unánime. Se lo considera un “halcón” con fuertes posturas ideológicas y fue el primer norteamericano en ocupar una silla que, por tradición, está reservada para América Latina. Claver-Carone había prometido reformar la institución, modernizarla y ampliar el capital, algo que nunca logró.

