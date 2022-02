Claves para detectar si alguien está frente a una estafa piramidal

1. Estafas piramidales. Basta ver lo que muestra Google Trends para comprobar que hay un creciente interés por saber sobre estafas piramidales. La incertidumbre ante una posible inversión de alto rendimiento se incrementa. Hoy en la Argentina se está gestando el principio del fin de una nueva estafa piramidal. ¿Por qué se conoce a estas estafas con ese nombre? Porque la consigna principal que se esconde detrás del negocio es la de comprometerse a conseguir más adeptos que se involucren y aporten su propia “inversión”, con la promesa de que así ganarán más y recuperaran más rápido sus aportes. Es una operación que necesariamente implica abonar a los viejos inversores los intereses obtenidos del dinero de nuevos inversores

2. Ponzi. El otro nombre con el que se conoce a las estafas piramidales es el de “esquema Ponzi”, por el italiano Carlo Ponzi. Nacido en 1882 en una familia de bajos recursos de Italia y sin grandes resultados universitarios, su familia lo envió a los 21 años a Boston a probar suerte en el mundo laboral. Pero tampoco allí fue exitoso. Años más tarde, por la crisis europea, muchísimas personas que migraron a EE.UU. enviaban cada mes dinero a sus países de origen. Ponzi pensó que se podía aprovechar de la situación y empezó a comprar bonos en Italia y a venderlos a dos o tres veces su valor en EE.UU. Hasta aquí, todo legal, un simple intermediario. Al sumar cada vez más clientes que confiaban en él, descubrió que si le daba el dinero prometido a la gente, ellos invitarían a más personas. Por eso su estafa funcionó, pues no te invitaba el estafador sino alguien cercano, con la promesa de que te tocaba un porcentaje de las ganancias de la persona que invitaras. El problema fue que ese dinero nunca se invirtió y cuando el caudal de personas que ingresaban fue bajando, el dinero que había para pagar intereses era cada vez menor. Los clientes empezaron a sospechar y el rumor de que habían sido estafados empezó a circular por la ciudad; varios fueron a buscarlo y, al no encontrarlo, confirmaron la estafa. Luego fue preso.

3. Damnificados. Conversando sobre el caso argentino, hace pocos días un amigo me decía: “Aún no hay damnificados, así que no sabemos si es una estafa piramidal”. Justamente, es necesario que esto suceda. Para que la estafa dure y cada vez se involucre a más personas, los que primero ingresaron al sistema tienen que cobrar y, a su vez, seguir aportando y buscando aportantes, sino la estafa se derrumbaría en pocos días. Es necesario que algunos ganen para que el sistema se sostenga, no que solo gane el creador. El gran problema surge cuando los últimos en entrar no consiguen nuevos aportantes. Estos serán calificados por los propios miembros como los que derrumbaron la posibilidad de seguir haciendo crecer el sistema.

4. Razones. Un estudio hecho en 2020 en Indonesia analizó porque la gente es propensa a caer en esquemas Ponzi. Entre las hipótesis se planteaba el estar influenciados por el optimismo y el sesgo de confirmación, ignorando las opiniones que contrastan al negocio. También el sesgo de representatividad, ya que se confía en una figura influyente que promete seguridad. En cuarto lugar, el sesgo de manada, que lleva a imitar acciones y, por último, el exceso de confianza, por considera que quienes llevan adelante las “inversiones” son superiores a la media del mercado.

5. Red flags. Hay señales para detectar una estafa piramidal. Que se ofrezcan ganancias elevadas, seguras y periódicas; que la compañía o el “líder” no esté registrado en el ente regulatorio que lo habilite a manejar inversiones; que tu entrada al negocio implique involucrar a más gente que aporte capital; que te inviten a eventos donde te contarán lo bien que le va a alguien y jugarán con tus emociones; que cambien las condiciones por problemas “ajenos”.