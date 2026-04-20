“Sustitución progresiva de la realidad”: el papa León XIV volvió a advertir sobre los riesgos de la IA

En un escenario marcado por rápidos avances tecnológicos y transformación digital, el papa León XIV volvió a advertir sobre los riesgos de la inteligencia artificial (IA). Para el Sumo Pontífice, dicha tecnología está conduciendo a una propagación de “polarización, conflicto, miedo y violencia”.

“El desafío que plantean estos sistemas es más profundo de lo que parece, no se trata solo del uso de nuevas tecnologías, sino de la sustitución progresiva de la realidad por la simulación de esta”, señaló León XIV durante un discurso en la Universidad Católica de África Central, en Yaúnde, Camerún.

A su vez, sostuvo que los modelos de IA “organizan de manera cada vez más invasiva nuestros entornos sociales”.

Bajo esa línea, destacó la importancia de las universidades. “Mientras que muchos en el mundo parecen perder sus puntos de referencia espirituales y éticos, dejándose envolver por el individualismo, las apariencias y la hipocresía, la universidad es, por excelencia un lugar de amistad y cooperación, así como de introspección", profundizó.

Además, insistió que las universidades deben ser espacios para “una formación humanística capaz de revelar las lógicas económicas, los prejuicios incorporados y las formas de poder que moldean la percepción de la realidad”.

“Urge considerar la fe en el marco de los escenarios culturales y los retos actuales, para que así resalte su belleza y credibilidad en los diferentes contextos, especialmente en aquellos más marcados por la injusticia, las desigualdades, los conflictos y la degradación material y espiritual", completó.

Informar en tiempos de IA, según León XIV

No se trata de la primera vez que León XIV advierte sobre los peligros de la IA. De hecho, en la 39ª Conferencia de la Asociación Minds International, asociación de las principales agencias de prensa del mundo, que tuvo lugar en octubre pasado, el Sumo Pontífice recordó que “los algoritmos generan contenido y datos a una escala y velocidad nunca antes vistas”.

“Pero ¿quién los gobierna? La inteligencia artificial está cambiando la forma en que informamos y nos comunicamos, pero ¿quién la impulsa y con qué fines?”, preguntó. “Debemos estar atentos para garantizar que la tecnología no reemplace a los humanos y que la información y los algoritmos que la gobiernan hoy no estén en manos de unos pocos”, advirtió.

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ai partecipanti alla Conferenza dell’Associazione MINDS International

"Ogni giorno ci sono reporter che rischiano personalmente perché la gente possa sapere come stanno le cose" pic.twitter.com/DbyTPEkGJe — L'Osservatore Romano (@oss_romano) October 9, 2025

“El mundo necesita información libre, rigurosa y objetiva”, siguió, al citar luego palabras premonitorias de la filósofa Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo: ‘El sujeto ideal de un régimen totalitario no es el nazi convencido ni el comunista convencido, sino la persona para quien ya no existe diferencia entre la realidad y la ficción, entre la verdad y la falsedad’.

“La economía de las comunicaciones no puede ni debe separar su destino de compartir la verdad. La transparencia de las fuentes y la propiedad, la rendición de cuentas, la calidad y la objetividad son claves para restablecer el papel de los ciudadanos como actores clave del sistema, convenciéndolos de exigir información digna de tal nombre”, continuó. “¡Recuerden, no traicionen nunca su autoridad!”, pidió.