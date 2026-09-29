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Coloquio de IDEA 2026: la grilla completa de políticos, empresarios y economistas, día por día

Estarán presentes el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo

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Coloquio de IDEA 2026: la grilla completa de políticos, empresarios y economistas, día por día.
Coloquio de IDEA 2026: la grilla completa de políticos, empresarios y economistas, día por día.Mauro V. Rizzi

El 62.° Coloquio IDEA de este año se llevará a cabo del 30 de septiembre al 2 de octubre en el Hotel Sheraton de la ciudad de Mar del Plata. Bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, el encuentro estará presidido por Fabián Kon (CEO del Grupo Galicia) y se estructurará a través de bloques temáticos enfocados en la estabilidad macroeconómica y el crecimiento de largo plazo. El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo tendrán una participación virtual: grabaron un video para la convocatoria, pues la cita coincide con la Argentina Week de París.

La grilla de los principales políticos, empresarios y economistas confirmados en la página web de IDEA

Día 1: miércoles 30 de septiembre

Megatendencias globales, cambios demográficos, la geopolítica y la inteligencia artificial.

  • Margaret Myers (Directora del Programa de Asia y América Latina en el Diálogo Interamericano).
  • Nicolás Aguzín (ex-CEO de la Bolsa de Hong Kong).
  • Guillermo Oliveto (especialista en consumo y tendencias de mercado, consultor de Almatrends).
  • Mark Esposito (profesor y especialista en economía global y tecnología).
  • Julen Baztarrica (referente en innovación y tecnología).
  • Hernán Kazah (cofundador de Kaszek Ventures y Mercado Libre).
  • Francisco Ortega (director de IDEA y Senior Partner de McKinsey & Company)
  • Gustavo Salinas (director de IDEA y presidente de Toyota Argentina)
  • Luis Lacalle Pou (expresidente de Uruguay)
  • Gustavo Manríquez (CEO de Banco Supervielle)
  • Javier Milei (la exposición grabada del Presidente está prevista para las 18.30)
  • Diego Sáenz (Director General de Popart Music)
Coloquio de IDEA 2026: la grilla completa de políticos, empresarios y economistas, día por día.
Coloquio de IDEA 2026: la grilla completa de políticos, empresarios y economistas, día por día.Mauro V. Rizzi - LA NACION

Día 2: jueves 1 de octubre

Esta jornada concentrará los debates sobre los pilares institucionales, la estabilidad macroeconómica, la justicia y las bases del desarrollo educativo.

  • Pablo Goldberg (especialista en mercados emergentes y finanzas globales)
  • Matías Surt (economista)
  • Andrea Castagnola (académica y especialista en calidad institucional)
  • Jimena de la Torre (integrante del Consejo de la Magistratura) y
  • Diego Luciani (fiscal general). Modera el Director de Contenidos de LA NACION, José del Rio.
  • Verónica Andreani (directora de IDEA, directora de Grupo Logístico Andreani y presidenta de HOP), Santiago Nicholson (director de IDEA, managing partner de Nicholson y Cano Abogados) y Claudio Rodriguez (director de IDEA y socio director de Sinteplast)
  • Verónica Cipriota (Directora ejecutiva de la organización Enseñar por Argentina)
  • José Goity (Ministro de Educación de Santa Fe)
  • Mariano Narodowski (académico y exministro de Educación)
  • Ricardo Torres (socio fundador de Pampa Energía y fundador de Argentinos por la Educación)
  • Luciana Paoletti (Directora Ejecutiva de IDEA)
  • Esteban Allasino (intendente de Luján de Cuyo), Leonel Chiarella (intendente de Venado Tuerto y Presidente de la UCR Nacional), Gastón Granados (intendente de Ezeiza), Juan Manuel López (abogado y exdiputado nacional por la Coalición Cívica) y Nicolás Pakgojz (legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el bloque LLA)
  • Patricia Bullrich (senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidenta del bloque de LLA)
Coloquio de IDEA 2026: la grilla completa de políticos, empresarios y economistas, día por día.
Coloquio de IDEA 2026: la grilla completa de políticos, empresarios y economistas, día por día.Mauro Rizzi

Día 3: viernes 2 de octubre

  • Santiago Bulat (economista jefe de IDEA y socio de Invecq Consulting)
  • Luciano Laspina (economista y diputado nacional)
  • Diego García (Director en el área de capital humano)
  • Alejandro Gorodisch (Presidente de Puerto Asís Inversiones)
  • Sofía Vago (CEO de Accenture Argentina)
  • Cristián Jerónimo (Secretario general de la SEIVARA y referente de la CGT)
  • María Migliore (exministra de Desarrollo Humano y referente social)
  • Diego Leuco (periodista y conductor, enfocado en nuevas formas de comunicación)
  • Charly Alberti (músico y ambientalista)
  • Esteban Klor (Profesor Catedrático en el Departamento de Economía de la Universidad Hebrea de Jerusalén e Investigador Principal, INSS)
  • Ryan McInerney (CEO global de Visa)
  • Esteban Domecq (Presidente de Invecq Consultora Económica y Docente UCEMA)
  • Rosana Cordero y Salvador Muñoz (especialistas en innovación y desarrollo corporativo), Ricardo Markous (CEO de Tecpetrol), Christian Otero (fundador de Lucciano’s) y María Eugenia Sampalione (Directora de Relaciones Institucionales de Newmont Argentina)
  • Luis Caputo (exposición grabada prevista para las 13)
  • Santiago Mignone (presidente de IDEA y socio de PwC Argentina)
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