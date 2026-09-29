El 62.° Coloquio IDEA de este año se llevará a cabo del 30 de septiembre al 2 de octubre en el Hotel Sheraton de la ciudad de Mar del Plata. Bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, el encuentro estará presidido por Fabián Kon (CEO del Grupo Galicia) y se estructurará a través de bloques temáticos enfocados en la estabilidad macroeconómica y el crecimiento de largo plazo. El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo tendrán una participación virtual: grabaron un video para la convocatoria, pues la cita coincide con la Argentina Week de París.

La grilla de los principales políticos, empresarios y economistas confirmados en la página web de IDEA

Día 1: miércoles 30 de septiembre

Megatendencias globales, cambios demográficos, la geopolítica y la inteligencia artificial.

Margaret Myers (Directora del Programa de Asia y América Latina en el Diálogo Interamericano).

Nicolás Aguzín (ex-CEO de la Bolsa de Hong Kong).

Guillermo Oliveto (especialista en consumo y tendencias de mercado, consultor de Almatrends).

Mark Esposito (profesor y especialista en economía global y tecnología).

Julen Baztarrica (referente en innovación y tecnología).

Hernán Kazah (cofundador de Kaszek Ventures y Mercado Libre).

Francisco Ortega (director de IDEA y Senior Partner de McKinsey & Company)

Gustavo Salinas (director de IDEA y presidente de Toyota Argentina)

Luis Lacalle Pou (expresidente de Uruguay)

Gustavo Manríquez (CEO de Banco Supervielle)

Javier Milei (la exposición grabada del Presidente está prevista para las 18.30)

Diego Sáenz (Director General de Popart Music)

Coloquio de IDEA 2026: la grilla completa de políticos, empresarios y economistas, día por día. Mauro V. Rizzi - LA NACION

Día 2: jueves 1 de octubre

Esta jornada concentrará los debates sobre los pilares institucionales, la estabilidad macroeconómica, la justicia y las bases del desarrollo educativo.

Pablo Goldberg (especialista en mercados emergentes y finanzas globales)

Matías Surt (economista)

Andrea Castagnola (académica y especialista en calidad institucional)

Jimena de la Torre (integrante del Consejo de la Magistratura) y

Diego Luciani (fiscal general). Modera el Director de Contenidos de LA NACION, José del Rio.

Verónica Andreani (directora de IDEA, directora de Grupo Logístico Andreani y presidenta de HOP), Santiago Nicholson (director de IDEA, managing partner de Nicholson y Cano Abogados) y Claudio Rodriguez (director de IDEA y socio director de Sinteplast)

Verónica Cipriota (Directora ejecutiva de la organización Enseñar por Argentina)

José Goity (Ministro de Educación de Santa Fe)

Mariano Narodowski (académico y exministro de Educación)

Ricardo Torres (socio fundador de Pampa Energía y fundador de Argentinos por la Educación)

Luciana Paoletti (Directora Ejecutiva de IDEA)

Esteban Allasino (intendente de Luján de Cuyo), Leonel Chiarella (intendente de Venado Tuerto y Presidente de la UCR Nacional), Gastón Granados (intendente de Ezeiza), Juan Manuel López (abogado y exdiputado nacional por la Coalición Cívica) y Nicolás Pakgojz (legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el bloque LLA)

Patricia Bullrich (senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidenta del bloque de LLA)

Coloquio de IDEA 2026: la grilla completa de políticos, empresarios y economistas, día por día. Mauro Rizzi

Día 3: viernes 2 de octubre