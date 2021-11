Clima: qué dejó la conferencia de Glasgow y cuáles son las implicancias para la Argentina

La reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en Glasgow ha dejado más inquietudes que respuestas.

La demanda de “descarbonizar” propia de esta cumbre de Glasgow ha dejado insatisfechos a todos, tanto los que creen como los que no en el cambio climático. Para algunos es una necesidad imperiosa, para otros es un arma proteccionista que ni siquiera disimula los fenomenales costos que se impondrían sobre los países menos desarrollados. Con esos nuevos costos, les resultará aún más difícil lograr niveles competitivos internacionalmente.

Si la energía es más cara y las restricciones al comercio exterior son mayores, se sumarán temas a analizar a un listado que ya parece inagotable. Muchas de las soluciones que se habían encontrado se convirtieron en obsoletas, con o sin la COP26, porque el Covid-19 y las consecuencias sobre la cadena de aprovisionamiento ha sido notable y se han planteado grandes desafíos. Al mismo tiempo se generaron dudas sobre la resiliencia de la cadena de aprovisionamiento. Los precios de la logística han tenido una notable suba, hay escasez de contenedores y, en muchos casos, se ha llegado al desabastecimiento. Las empresas deberán adaptarse rápidamente para poder absorber mayores costos de energía.

Al mismo tiempo, la posibilidad de que con el blockchain puedan reducir costos burocráticos no está claro aún. Puede ser una panacea, pero aún no se han desarrollado los instrumentos que puedan agilizarse por este medio.

Para algunos analistas las recomendaciones de COP26 son geopolìticas, para otros es un sobrecosto y para todos es un dolor de cabeza porque es necesario reevaluar las cadenas de aprovisionamiento que toman gran visibilidad. Este ya no es un tema para jóvenes que quieren cambiar el mundo, sino un costo y un objetivo muy tangible para todas las empresas, y que impacta directo sobre toda la actividad económica ya que no existen sectores aislados de estos efectos. Por el contrario, intentar proteger algunos sectores con medidas arancelarias o para arancelarias, sólo desvía recursos entre sectores y reduce la calidad de vida de las personas.

Los estándares que se exigen para el “comercio sustentable” son cada vez mayores. Si los productores argentinos no los cumplen, sólo podrán vender a menores precios, afectando rentabilidad y eventualmente, su supervivencia. Es vital comprender cuáles son las regulaciones potenciales e intentar adaptarlas a la realidad argentina. En muchos casos las medidas recomendadas se basan en realidades sumamente distintas, y llevan a consecuencias indeseadas. Como ejemplo puede ser la consideración de bosques nativos que no tienen ni remotamente la biodiversidad ni capacidad de fotosíntesis que una selva. Otro ejemplo es la disponibilidad de agua dulce versus aquellos países que se ven obligados a desalinizar para consumir. Por ello no pueden tomarse literalmente las recomendaciones sino que deben ser analizadas desde la perspectiva local.

Ante cambios tan vertiginosos es necesario que la Argentina adapte su estructura y adopte las mejores prácticas en propiedad intelectual, el acceso a información de todo, la estructura impositiva y la infraestructura. Estamos lejos de que estos temas sean una prioridad. Por el contrario, se continúa gravando al sector exportador. Afortunadamente se han reducido los derechos de exportación para algunas industrias ante el riesgo de que desaparecieran. Mejor aún será que se reduzcan en general para que puedan crecer e innovar. La Argentina necesita de todos los sectores, que todos crezcan y puedan adaptarse a los cambios que ya han venido. No esperemos más.