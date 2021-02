Hidrovía: los pliegos de licitación estarán a fines de abril

Primera reunión del Consejo Federal Hidrovía: de izquiera a derecha, Axel Kicillof, Omar Perotti, Mario Meoni y Jorge Capitanich Crédito: Ministerio de Transporte

Paula Urien 22 de febrero de 2021 • 12:54

Son tiempos de altas expectativas para saber cuándo se lanzarán los pliegos de la próxima licitación internacional de la Hidrovía Paraná-Paraguay, cuya licitación vence el próximo 30 de abril. Durante el primer encuentro del Consejo Federal Hidrovía (CFH), Pablo Barberi, titular de la Unidad Ejecutora Hidrovía, anunció que los pliegos estarán listos a fines de abril y que el proceso durará unos 180 días hábiles. También anunció que tendrá un 70% de capitales nacionales, y que será un régimen de concesión por peaje "a riesgo empresario, sin aval del Estado". El calado garantizado será de 40 pies.

No se extenderá la actual concesión de la vía por donde circula más del 80% del comercio exterior del país, por valor de unos 90.000 millones de dólares anuales.

Con comentarios como "estamos esperando que crezca el río" o "todos los que toman mate mientras esperan, pueden ir a cambiar la yerba sin problema" y más de 230 personas expectantes, los presentes online se impacientaron ante una demora de más de 90 minutos para el comienzo del encuentro, que se puso en marcha hoy en la ciudad de Rosario a través de su primera reunión plenaria.

Del encuentro, convocado por el ministro de Transporte, Mario Meoni, participaron funcionarios nacionales y de las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe, además de otras entidades como universidades, cámaras de productores y asociaciones civiles, más la AFIP y la UIF.

La concesión finaliza después de 25 años y está en manos de un consorcio integrado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina Emepa.

Arrancó en el encuentro Omar Perotti, gobernador de la provincia de Santa Fe, quien dijo que, "se van a analizar desde aquí la mejores propuestas". Se refirió al hecho de que la hidrovía es "una de las obras de impacto federal mas grande los últimos 30 años". También hizo referencia a que desarrolló una "explosión de la producción, de las cosechas y de la posibilidad de salir al mundo". Finalmente, destacó el buen funcionamiento de la hidrovía en 2020, cuando se produjo la histórica bajante del Paraná.

El futuro de la Hidrovía Paraná-Paraguay Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Meoni habló sobre la decisión del Presidente de que la Hidrovia Paraná-Paraguay fuera "federal". Agregó que "la concesión actual cumplió su cometido, pero es un ciclo concluido". Y añadió: "Hay que analizar qué sostener y qué rectificar".

Luego aclaró que se "va garantizar la navegación del Paraná en este proceso", aunque no se especificó cómo se hará. "No se corre el riesgo de que la vía navegable quede obstruida. En los próximos meses tenemos una cosecha gruesa que sale de nuestros puertos y vamos a garantizar la navegabilidad. También queremos desarrollar un comercio exterior que no esté concentrado solo en el sector agroindustrial", añadió, e hizo referencia a que se va a avanzar con las obras del canal Magdalena, que no se va a licitar junto al tramo de la hidrovía.

También destacó que en Santa Fe está concentrada la carga y que se buscará llegar también hasta el río Paraguay y la ciudad de Posadas. Además dijo que esta autopista tiene que estar preparada para recibir los vehículos que van a transitar, que crecen en volumen y en capacidad de carga. "Un objetivo es bajar todos los costos logísticos para que haya más zonas con rentabilidad", completó.

Habrá una licitación por etapas, donde primero se va a sostener la navegación para luego ir haciendo mejoras, como el calado, y habló de la necesidad de "recuperar la industria naval".

Por último, Meoni dijo: "Vamos a saldar la deuda de tener un organismo de control de la hidrovía. Se pone en vigencia partir de ahora mismo". Está integrado por el Estado Nacional y las provincias.

Por su parte, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo: "Es una cuestión de soberanía nacional. El 80% de la mercadería, 6000 buques por año y 100 millones de toneladas de carga pasan por esta vía". Y dijo que hay que fijar claramente los objetivos y que está la posibilidad de discutir la "vuelta de las dragas locales", si se ata a la discusión al canal Magdalena.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo se habló de "una gran oportunidad para el crecimiento de la industria naval" y de "evitar que se continúe su destrucción a través de la importación de buques usados". Se anunció también un "fondo de apoyo a la industria naval".

La hidrovía es una vía navegable que en su tramo argentino va desde el kilómetro 1238 del río Paraná y el kilómetro 239 del canal de Punta Indio, en el Río de la Plata, y lo que se concesiona son obras para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la vía navegable troncal. Hoy, la concesión gestiona 1200 kilómetros de la autopista fluvial.

En la Argentina, la vía es gestionada por el Gobierno nacional junto a las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe, que firmaron el Acuerdo Federal Hidrovía el 29 de agosto pasado.

Canal Magdalena

Desde el Ministerio de Transporte, informan que el Canal Magdalena es una nueva ruta que "permitirá acortar las distancias entre los puertos fluviales y los marítimos de nuestro país, sin tener que circular por el canal de Punta Indio. Además, el Canal Magdalena fomentará el desarrollo de actividades complementarias para el sector portuario en la Provincia de Buenos Aires como son los servicios de abastecimiento a los posibles barcos que fondearán en Magdalena desde el litoral fluvial de Buenos Aires".

Mediante la Resolución 33/2021 del Ministerio de Transporte, el Gobierno Nacional creó la Comisión Ejecutora Especial Temporaria "Canal Magdalena" para asistir y asesorar en todo lo vinculado al llamado y tramitación hasta la adjudicación y firma de contrato de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la ejecución de las tareas de dragado de apertura, señalización y mantenimiento del sistema en el denominado.

José Beni, a cargo de la Unidad Ejecutora del Canal Magdalena, dijo que el llamado a licitación podría concretarse en 2021.

