Quién es el acusado de haber hackeado el sistema de Aerolíneas Argentinas para viajar por todo el mundo

Después de que se hiciera público el caso de un hombre que vulneró el sistema de compra de millas del programa de fidelización de Aerolíneas Argentinas para viajar por distintos destinos internacionales por una suma significativamente inferior a la correspondiente, fuentes judiciales confirmaron que el acusado es un desarrollador de software con antecedentes laborales en empresas del sector tecnológico.

De acuerdo con la información disponible en su currículum en línea, Juan Ignacio Veltri se desempeñó en distintas posiciones en Mercado Libre entre octubre de 2017 y enero de 2022. Posteriormente, trabajó en la billetera virtual Lemon desde febrero de 2022 hasta diciembre de 2024. En el último año integraba el equipo de la firma Strike.

Veltri fue detenido acusado de defraudación contra la administración pública y lavado de dinero tras presuntamente haber alterado de manera indebida tanto el monto a abonar como la cantidad de millas acreditadas en el sistema AR Plus. Desde la compañía aérea indicaron que se trató de “la explotación de una vulnerabilidad en el sistema producida a partir de una actualización”.

Según estimaciones de la empresa, el perjuicio económico ascendería a US$493.800. La investigación sostiene que se acreditaron 16.595.000 millas por las que se abonaron $205.680, aunque el acusado no habría llegado a utilizar la totalidad de ese saldo.

Juan Veltri

En redes sociales, el programador publicó imágenes de viajes a destinos como Dubái, Cancún y Punta Cana. Sin embargo, la pesquisa —a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°7 y de la Fiscalía Federal N°9— apunta a determinar si las millas obtenidas estaban destinadas exclusivamente a su uso personal o si formaban parte de un esquema más amplio.

En ese marco, la Justicia mantiene bajo análisis la situación de unas 50 personas para establecer si actuaron como coautores, partícipes necesarios o beneficiarios de la maniobra.

La causa se encuentra en etapa de instrucción. Peritos técnicos trabajan en la trazabilidad de las operaciones con el objetivo de precisar el alcance del daño económico y determinar las responsabilidades penales individuales.

Antecedentes

Desde Aerolíneas Argentinas señalaron que los intentos de fraude vinculados con la compra de pasajes o millas no son infrecuentes, aunque subrayaron que el caso actual presenta una magnitud inusual.

Un antecedente que tomó estado público hace una década fue el de Martín Alejandro Fumarola, quien adquirió en alrededor de 30 oportunidades pasajes sin costo a destinos nacionales e internacionales mediante el uso de tarjetas de crédito de terceros.

Para evitar el juicio oral, Fumarola acordó con la fiscalía la suspensión del proceso a prueba: debió resarcir el monto defraudado con intereses y cumplir reglas de conducta durante un año.

Según la investigación, la maniobra consistía en ingresar al sitio web de la compañía durante fines de semana o en horarios nocturnos, cuando el control operativo era menor, y emitir los primeros pasajes del día para concretar el vuelo antes de que el titular de la tarjeta desconociera el consumo.

En ese contexto, y por su condición de viajero frecuente, había sido incorporado como socio del programa AR Plus, lo que le permitía acumular millas. La reiteración de pagos rechazados y contracargos generó alertas internas: fue incluido en una lista de pasajeros restringidos y posteriormente denunciado ante la Justicia.