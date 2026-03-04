El Ministerio de Capital Humano confirmó la escala de pagos de la Tarjeta Alimentar que rige para el tercer mes del año. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mantiene los valores del ciclo previo para los beneficiarios de asignaciones sociales en todo el país.

De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en marzo de 2026

El monto de la Prestación Alimentar para el mes de marzo de 2026 es de $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para quienes tienen dos hijos y $108.062 para los hogares con tres o más hijos. Los titulares de la Asignación Universal por Embarazo perciben el valor básico de $52.250. Estas cifras coinciden con los valores liquidados durante el mes de febrero.

Las familias con un solo hijo perciben una suma de 52.250 pesos durante este período Télam

Fuentes del Ministerio de Capital Humano explicaron a LA NACION que la Prestación Alimentar de este mes es “la misma que la de febrero”. Los recursos ingresan a las cuentas de los titulares de forma automática. El organismo previsional realiza una evaluación de las condiciones de cada beneficiario todos los meses antes de habilitar el pago y deposita el dinero el mismo día del cobro de la prestación principal.

Quiénes acceden al cobro de la Tarjeta Alimentar

La asistencia alcanza a diversos grupos que ya cuentan con apoyo estatal previo. Los padres con hijos de hasta 14 años inclusive que perciben la Asignación Universal por Hijo integran el padrón principal. Las mujeres embarazadas con tres meses de gestación bajo el régimen de la asignación por embarazo también reciben el beneficio.

El programa contempla a las personas con discapacidad que cobran la asistencia universal por hijo sin límite de edad. Las madres con siete o más hijos que reciben Pensiones No Contributivas forman parte del esquema de pagos de este mes. El dinero sirve para la adquisición de todo tipo de productos alimenticios y prohíbe de forma expresa la compra de bebidas alcohólicas con estos fondos.

El beneficio de 108.062 pesos corresponde a los hogares con tres o más integrantes menores Ignacio Sánchez - LA NACION

Requisitos para el cobro automático de la asistencia

El acceso al beneficio no requiere la realización de trámites especiales o gestiones presenciales. La Anses otorga la prestación de manera automática tras procesar la información de sus registros internos. El organismo cruza los datos de los usuarios para verificar si cumplen con las condiciones de edad y vulnerabilidad.

La actualización de la nómina de beneficiarios ocurre de forma mensual. El sistema simplifica la entrada de nuevos titulares desde que rige la modificación en el límite de edad de los hijos que se aplicó en octubre de 2024. Los usuarios deben mantener sus datos personales actualizados en la plataforma oficial del organismo.

La información de contacto, los números de teléfono móvil y las direcciones de correo electrónico resultan fundamentales para la comunicación de novedades. Los beneficiarios pueden revisar su situación en la sección de información personal dentro del portal Mi Anses con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Los interesados en revisar su situación deben ingresar al apartado de hijos y seleccionar la opción de sus asignaciones personales. Allí el sistema despliega el detalle de todos los conceptos que el Estado liquida a favor del usuario. La consulta por la fecha de pago resulta esencial para confirmar la disponibilidad del dinero en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.