De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en marzo de 2026
El beneficio se acredita de forma automática según la cantidad de integrantes del grupo familiar; enterate de todos los detalles en la nota
- 3 minutos de lectura'
El Ministerio de Capital Humano confirmó la escala de pagos de la Tarjeta Alimentar que rige para el tercer mes del año. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mantiene los valores del ciclo previo para los beneficiarios de asignaciones sociales en todo el país.
De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en marzo de 2026
El monto de la Prestación Alimentar para el mes de marzo de 2026 es de $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para quienes tienen dos hijos y $108.062 para los hogares con tres o más hijos. Los titulares de la Asignación Universal por Embarazo perciben el valor básico de $52.250. Estas cifras coinciden con los valores liquidados durante el mes de febrero.
Fuentes del Ministerio de Capital Humano explicaron a LA NACION que la Prestación Alimentar de este mes es “la misma que la de febrero”. Los recursos ingresan a las cuentas de los titulares de forma automática. El organismo previsional realiza una evaluación de las condiciones de cada beneficiario todos los meses antes de habilitar el pago y deposita el dinero el mismo día del cobro de la prestación principal.
Quiénes acceden al cobro de la Tarjeta Alimentar
La asistencia alcanza a diversos grupos que ya cuentan con apoyo estatal previo. Los padres con hijos de hasta 14 años inclusive que perciben la Asignación Universal por Hijo integran el padrón principal. Las mujeres embarazadas con tres meses de gestación bajo el régimen de la asignación por embarazo también reciben el beneficio.
El programa contempla a las personas con discapacidad que cobran la asistencia universal por hijo sin límite de edad. Las madres con siete o más hijos que reciben Pensiones No Contributivas forman parte del esquema de pagos de este mes. El dinero sirve para la adquisición de todo tipo de productos alimenticios y prohíbe de forma expresa la compra de bebidas alcohólicas con estos fondos.
Requisitos para el cobro automático de la asistencia
El acceso al beneficio no requiere la realización de trámites especiales o gestiones presenciales. La Anses otorga la prestación de manera automática tras procesar la información de sus registros internos. El organismo cruza los datos de los usuarios para verificar si cumplen con las condiciones de edad y vulnerabilidad.
La actualización de la nómina de beneficiarios ocurre de forma mensual. El sistema simplifica la entrada de nuevos titulares desde que rige la modificación en el límite de edad de los hijos que se aplicó en octubre de 2024. Los usuarios deben mantener sus datos personales actualizados en la plataforma oficial del organismo.
La información de contacto, los números de teléfono móvil y las direcciones de correo electrónico resultan fundamentales para la comunicación de novedades. Los beneficiarios pueden revisar su situación en la sección de información personal dentro del portal Mi Anses con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Los interesados en revisar su situación deben ingresar al apartado de hijos y seleccionar la opción de sus asignaciones personales. Allí el sistema despliega el detalle de todos los conceptos que el Estado liquida a favor del usuario. La consulta por la fecha de pago resulta esencial para confirmar la disponibilidad del dinero en las cuentas bancarias de los beneficiarios.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Otras noticias de Audiencia
En vivo. Qué se sabe de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán hoy: las últimas noticias sobre la tensión en Medio Oriente
A qué hora y cómo verlo. Conferencia de prensa de Nahuel Gallo, en vivo: habla el gendarme que estuvo detenido en Venezuela por el régimen de Maduro
“Potencial riesgo estructural”. Qué pasó en el derrumbe del estacionamiento de Parque Patricios
- 1
Casi la mitad de los que compran electrodomésticos en cuotas tiene problemas para pagar
- 2
Desde y cuando quieras: la universidad que plantea una educación sin límites ya abrió las inscripciones 2026
- 3
En el Silicon Valley porteño: la ciudad de Buenos Aires lanzó una fuerte apuesta por las startups
- 4
Inesperado: la empresa brasileña que compite por la millonaria operación de la Hidrovía