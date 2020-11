El costoso y gigantesco desafío para distribuir la vacuna contra el Covid-19

El embalaje es uno de las claves del éxito en el proceso

Logística. Se trata de un tema de interés para quienes están involucrados en el sector, pero que afecta a todas y cada una de las personas. La mayoría de los objetos que se compran tienen una cadena de producción y traslado que necesita del expertise de quienes están involucrados en el proceso. También, por supuesto, de vías aéreas y terrestres en forma. Algo particularmente débil en la Argentina, sobre todo en cuanto al estado de rutas nacionales, provinciales, caminos internos y los kilómetros incalculables de caminos de tierra que hacen muy difícil la llegada del progreso a todos los puntos habitables de la Argentina.

Unas 10.000 millones de dosis de vacunas en el mundo serán trasladadas en unos 15.000 vuelos, con desplazamientos en 200.000 contenedores y en 15.000.000 cajas refrigeradas. Hoy, este país se prepara para uno de los desafíos más grandes a la hora de luchar contra el Covid-19, y es cómo hacer para que la vacuna pueda llegar a todos los argentinos, ya que, para que no pierda sus propiedades, hay indicaciones, sobre todo en lo que respecta a la cadena de frío, que no se pueden obviar.

"Se están desarrollando vacunas, pero su capacidad de poner fin a esta pandemia dependerá del funcionamiento efectivo de la cadena de suministro, capaz de conectar los distintos centros de producción con el público", advierte Frank Appel, CEO de Deutsche Post DHL Group, al momento de presentar un informe de la compañía llamado "Aportando resiliencia ante la pandemia".

Una correcta planificación es la clave, e incluye, según DHL, la identificación de la demanda (¿cuánta gente se va a vacunar de manera voluntaria?), la contratación de los proveedores y su posterior adquisición, la logística interna, desde el punto de importación hasta el lugar de almacenamiento centralizado, la asignación a diferentes puntos del país y la distribución a las localidades.

El costo de distribuir decenas de millones de dosis de vacunas está emergiendo como una importante preocupación para todos los gobernantes del mundo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo ya se produjeron 50 millones de contagios, y hubo 1,2 millones de muertos por Covid-19. El costo de distribuir decenas de millones de dosis de vacunas está emergiendo como una importante preocupación para todos los gobernantes del mundo.

Más allá de lo económico, el estudio de DHL hace referencia, a nivel mundial, a la restricción de la capacidades de transporte, los complejos procesos en la aduana, regulaciones que aumentan las posibilidades de retrasos, las dificultades para almacenar los productos y hasta la falta de transparencia.

La cadena de frío

Las temperaturas que se barajan hasta ahora son desde -80°C hasta +2-8°C. La vacuna de Pfizer necesita temperaturas ultra bajas, la rusa llamada Sputnik se conserva en los-18 grados, mientras que la de Oxford con AstraZeneca, puede variar entre los 2 y los 8°. Obviamente es más difícil todo el proceso cuanto más frío se necesita. Por esto, la planificación exhaustiva es vital para que no se pierdan las propiedades de las vacunas: desde los datos de la demanda en tiempo real, como sugiere DHL, con herramientas informáticas que registren cambios de inventario minuto a minuto y el análisis de la futura demanda, hasta quiénes van a tomar decisiones en todos los ámbitos, desde el Presidente, hasta el empleado de un hospital que debe recibir y almacenar los productos.

Alejandro Bachs, director de Marketing y Ventas de DHL, confirma que la compañía va a tener participación en la distribución de las vacunas a nivel mundial. "Comenzamos hace mas de 6 meses analizando las opciones que iban a existir. El desafío para la Argentina es entregar las vacunas a todo el país, sobre todo las de -70°. Esto necesita de mucha trazabilidad y evaluación del riesgo. También de la infraestructura para mantener las cadenas de frío. Cuanto mas necesidad de frío, mas compleja la logística. Hay que definir como articular la distribución nacional, con el gobierno y con los sectores privados",

En el caso de las vacunas que necesitan ultrafeezers (de muy baja tempertura) pero que no los tienen, se debe ejecutar el proceso de vacunación dentro de los 5 días para que no pierda el efecto

Según el ejecutivo de DHL, el 99,99% de las vacunas van a llegar por vía aérea, en una combinación de vuelos charteados, y vuelos de pasajeros. También podría haber vuelos del ejército participando de las operaciones. Durante los vuelos, lo principal es el embalaje que se le da a la vacuna, con un alto nivel de refrigeración con hielo seco. En DHL tienen sistemas de seguimiento, con sensores que funcionan hasta que se entrega en el punto final. "Todo esto es una prueba gigante para las cadenas de logística y abastacimiento", analiza.

El factor local

¿Cuántas vacunas van a llegar al país, y cuándo? ¿Dónde se van a almacenar? ¿Hay capacidad ociosa como para poder contenerlas o hay que crear nuevas sucursales de almacenamiento?

En la Argentina se está trabajando para producir el principio activo de la vacuna de AstraZeneca, que se va a enviar a México para que luego vuelvan a la Argentina 22 millones de dosis del producto terminado. Además, hay otra compra similar de la vacuna rusa, la Sputnik V, que necesita más frío. Entonces, cómo se asegurará la cadena de frío, sobre todo en la última milla?

El país tiene un déficit muy importante en infraestructura, con rutas de mas de 80 años que son muy angostas para el ancho de los camiones, lo que resulta un peligro porque hay que poner las ruedas en las banquinas

¿Cómo se va a identificar la demanda? La vacuna no será obligatoria, entonces cómo sabrá cada municipio cuánta gente se va a vacunar? Suponiendo que esto esté solucionado, ¿quién pagará algunos (cuantiosos) costos asociados, como el transporte hasta cada centro de vacunación, las heladeras para almacenar las vacunas hasta que se usen, los insumos para completar el proceso? ¿Cómo se van a analizar los datos de manera centralizada?, si es que esto está contemplado. En la Argentina, demasiados datos se llenan en planillas por escrito, demasiadas localidades tienen poco o nada de acceso a internet...Entonces, una vez más, los problemas de infraestructura se hacen evidentes.

Juan Aguilar, presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Bebidas (Cedab), afirma desde la experiencia que "el país tiene un déficit muy importante en infraestructura, con rutas de mas de 80 años que son muy angostas para el ancho de los camiones, lo que resulta un peligro porque hay que poner las ruedas en las banquinas. Agrega que "tenemos puentes que no soportan las toneladas que hoy transportan nuestros vehículos, por lo que se demoran y encarecen los tránsitos".

Paso a paso

Lucas Capuano, Director Comercial del Segmento Salud del Grupo Logístico Andreani, una empresa que tiene un rol muy importante en el almacenamiento y distribución de vacunas, explica que en la Argentina, todos los años, se distribuyen aproximadamente 50 millones de dosis de vacunas de distinto tipo, asociadas al calendario público y privado. Se canalizan a través de distintos operadores logísticos. "Las vacunas que distribuimos habitualmente deben conservarse entre los 2 y 8 grados. Los almacenes centrales (ubicados mayormente en el AMBA) deben contar con cámara de frío, con temperatura controlada en este rango. Por otro lado, cada gobierno provincial tiene cámaras en su jurisdicción".

¿Cómo llegan del exterior? Habitualmente en termopallets, con una funda térmica que las conserva. El operador logístico almacena la mercaderia en las cámaras de frío, donde luego se fraccionan y se distribuyen hacia todo el país. Esta distribución se realiza en conservadoras de frío o, en caso de entregas de gran volumen, se utilizan camiones refrigerados. De allí, van a droguerías, instituciones (públicas y privadas) y centros vacunatorios.

Las cámaras tienen particularidades para garantizar la estabilidad térmica de las vacunas: control de temperatura, sistema de alarmas y redundancia eléctrica para que no pierdan sus propiedades. "En la actualidad estamos usando distintos sistemas para refrigerarlas en el transporte, como por ejemplo, a través de conservadoras retornables que aportan mayor calidad y contribuyen con el medio ambiente al reducir el nivel de desperdicios", dice Capuano, que aclara que la empresa cuenta con certificaciones ISO 9001 en lo que respecta a la conservación de las cadenas de frío. "Todo se controla por medio de sistemas informáticos con trazabilidad de cada proceso", comenta.

¿Cuáles son los desafíos más importantes que tiene la Argentina? La posibilidad de sufrir demoras, como por ejemplo las trabas que todavía existen para circular por el país; el riesgo de que haya un almacenamiento inadecuado; las variaciones en la temperatura son solo algunos.

"Desde hace años, estamos haciendo la distribución de vacunas en termos criogénicos, que utilizan nitrógeno líquido, a temperaturas de -196 grados para el mundo de la salud animal, tenemos experiencia para adaptarnos a las necesidades de cada producto", dice Capuano.

Diferentes expertos en logística en la Argentina advierten que las comunicaciones hasta ahora hablan de la llegada de millones de vacunas (cifra que varía de un día a otro), pero hay que tener en cuenta que hay que almacenarlas. Hoy existen más dudas que certidumbres. El Estado debe tener un plan, dicen.

Capuano asegura que la Argentina tiene capacidad de almacenamiento para millones de dosis, y no va a recibir todas las vacunas al mismo tiempo, pero todavía hay incertidumbre sobre cuántas dosis llegarán al país y cuándo.

Las vacunas de - 75 grados se almacenan en ultrafreezers, que no son iguales a los freezers que se usan comúnmente que enfrían a aproximadamente -17°. Cuando llegan a destino, como disponer de ultrafeezers es muy relevante pero difícil de ejecutar, la jurisdicción se encarga de que las dosis lleguen al centro de vacunación utilizando conservadoras con hielo seco, y se debe ejecutar el proceso de vacunación dentro de los 5 días para que no pierda el efecto. Es un gran desafío porque en el mercado no hay camiones para - 75°, si lo hay para -20° y eso facilita las cosas para vacunas en ese rango térmico. "El suministro a la comunidad es la parte mas desafiante, hay que empadronar a la gente y garantizar que se apliquen las dosis", cierra Capuano..

