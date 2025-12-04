El más alto de la historia: por la supercosecha de trigo ya fue récord el ingreso de camiones a los puertos y seguirá a pleno

La Argentina se encuentra en medio de una cosecha de trigo que promete ser récord, con una producción proyectada de 25,5 millones de toneladas. Ese hito también se refleja en el ingreso de camiones, que fue el más alto de la historia para un mes de noviembre: al complejo agroexportador del Gran Rosario y puertos cercanos llegaron aproximadamente 64.289 camiones, un incremento del 73% frente a los 37.204 de 2024.

“En noviembre el ingreso de trigo por camión para descargar a los puertos fue un récord histórico”, confirmó la economista Emilce Terre, de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). “En total, para todos los granos, fueron 4,94 millones de toneladas en noviembre, el segundo mayor volumen para un noviembre en la historia. Solo en 2019 fue más alto, porque el ingreso del trigo coincidió con un ingreso récord de maíz”, agregó.

Hoy fue muy fuerte el movimiento de camiones en Rosario, como se observó en una playa de descarga cercana Marcelo Manera - LA NACION

En el caso puntual del cereal, la economista precisó que este noviembre se descargaron 1,98 millones de toneladas de trigo, el nivel más alto registrado. El récord anterior había sido en 2019, con 1,76 millones de toneladas. Todas estas cifras corresponden a estimaciones propias de la BCR.

Según las proyecciones más recientes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la cosecha de trigo 2025/2026 alcanzará los 25,5 millones de toneladas —un 37% más que el año pasado y un 13,8% por encima del anterior máximo (22,4 millones). Ese volumen generaría exportaciones por unos US$3572 millones y una recaudación fiscal de unos US$948 millones.

Fernando Turín, gerente de Agroentregas, también destacó que “noviembre fue récord en movimiento de camiones, tanto en trigo como en el total general”. Según registros operativos de la firma, hasta el corte de las 6 de la mañana de todos los días se contabilizaron 35.716 camiones, muy por encima de los 20.669 de 2024 y los 12.350 de 2023 en los puertos del Gran Rosario y alrededores. Turín aclaró que estos valores crecen durante cada jornada: “Al final del día termina descargando un 80% más de esas cantidades”.

Puntualmente hoy, según Agroentregas, llegaron 2456 camiones con el cereal, una cifra bien por encima de los 1963 de igual época del año pasado.

En noviembre pasado al complejo agroexportador del Gran Rosario y puertos cercanos llegaron aproximadamente 64.289 camiones, un incremento del 73% frente a los 37.204 de 2024 Marcelo Manera

Más allá del volumen excepcional, explicó que el flujo se mantiene sin mayores complicaciones operativas. “El sistema está funcionando bien y solo hubo un retraso puntual en Puerto Rosario por la demora de dos barcos”.

Si bien pueden verse filas en horarios pico, aseguró que “no hay horas y horas de camiones parados en las rutas”.

Turín consideró que todavía hay margen para que el ingreso diario sea aún mayor. “Aún no estamos en la cresta de la ola de la cosecha de trigo. Estimo que eso se va a ver dentro de unos diez días”, afirmó. Sin embargo, aseguró que el movimiento podría ser mayor, pero está frenado por la baja oferta de cupos de descarga de la mercadería. “El tema de los cupos sigue complicado. No se están otorgando en la cantidad que demanda el mercado.”

Esa situación llevó a que una parte importante de la mercadería no avance hacia los puertos y se quede en el campo. “Se está embolsando o acopiando mucho en origen”, afirmó.

Otra postal de una larga fila de camiones para descargar el cereal Marcelo Manera - LA NACION

La semana pasada este medio contó que operadores del Gran Rosario señalaban que algunas exportadoras entregaban cupos con cuentagotas o condicionados a renegociaciones, incluso en operaciones ya cerradas. En esos casos, denunciaban que solo se habilita ingreso inmediato si el vendedor acepta descuentos de entre US$5 y US$20 por tonelada sobre el precio pactado. Consultados nuevamente en el sector, señalaron que la situación sigue “prácticamente igual” y que pese a los reclamos públicos que se hicieron “no mejoró casi nada”.

Esto ocurrió después de que la semana pasada el Centro de Corredores de Cereales de Rosario emitiera un comunicado expresando su preocupación. Advirtieron que estas prácticas “afectan la transparencia y previsibilidad del mercado” y remarcaron que la situación se volvió “particularmente compleja” con la llegada de la nueva cosecha.

Desde las firmas exportadoras negaron una acción coordinada o una maniobra para restringir cupos. Aseguraron que cada empresa define la asignación según embarques programados, demanda operativa y disponibilidad logística, y que los casos señalados responden a ajustes propios de esta etapa.

Según Turín, este factor explica por qué, incluso con récord de movimiento, el flujo podría haber sido mayor. “Hay muchos negocios esperando cupo. Si eso se habilita, el movimiento podría ser aún mayor”, señaló.

Y, mientras el flujo hacia los puertos marca récords, los precios no acompañan al cereal. Matías Amorosi, director de AZ-Group, dijo que quienes se anticiparon y tomaron coberturas lograron capturar valores superiores a US$200 por tonelada para la posición enero 2026. Con la confirmación de rindes altos en casi todas las zonas —salvo en sectores del centro bonaerense— y la proyección final de 25,5 millones de toneladas, el mercado corrigió a la baja y hoy esos valores se ubican por debajo de US$180.

La cosecha está proyectada en 25,5 millones de toneladas, lo que demandará un mayor movimiento de camiones como el observado hoy Marcelo Manera

Para Amorosi, quienes necesitan vender ahora para cubrir costos o compromisos financieros “no tienen demasiadas alternativas más que comercializar a estos precios”, algo que compromete la rentabilidad, especialmente en campos arrendados.

En cambio, los productores con menos urgencias financieras y grano de buena calidad podrían esperar mejores condiciones. Hoy el mercado muestra referencias diferenciales: la posición marzo cotiza a US$184,8 por tonelada y julio ronda los US$189, niveles que, según el analista, podrían ampliarse hacia mitad de año si mejora el ritmo de embarques y la demanda externa acompaña.