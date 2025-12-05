Cuándo se cobra el programa Volver al Trabajo en diciembre de 2025

Los beneficiarios del programa Volver al Trabajo, una de las líneas que derivan del exPotenciar Trabajo, ya cuentan con la fecha exacta de cobro de esta herramienta de ayuda estatal para diciembre, dado que las acreditaciones se realizan en una sola jornada, y no por terminación de DNI.

Debido a que Volver al Trabajo es una asistencia estatal que se actualiza de manera discrecional, es decir, únicamente cuando el Gobierno lo dispone con un anuncio específico, se mantiene sin modificaciones desde el último reajuste, realizado en 2023.

Cuándo se cobra el programa Volver al Trabajo en diciembre 2025

Volver al Trabajo es distribuido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), junto al ministerio que dirige Sandra Pettovello. Se abona el quinto día hábil de cada mes, por lo que el cobro en diciembre se concreta este viernes 5 de diciembre. Esta fecha es común tanto a quienes sean beneficiarios del programa Volver al Trabajo como del de Acompañamiento Social, las dos líneas en la que se dividió el plan original.

El monto de Volver al Trabajo en diciembre de 2025

Según confirmó LA NACION con fuentes del Ministerio de Capital Humano, los beneficiarios de exPotenciar Trabajo, que ahora pertenecen a las líneas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, mantienen la prestación sin modificaciones en diciembre de 2025.

En ese sentido, nuevamente el cobro de esta herramienta asistencial se ubica en los $78.000.

Programa Volver al Trabajo: $78.000

$78.000 Fecha de pago : viernes 5 de diciembre

Cómo saber si cobro Volver al Trabajo

Quienes deseen corroborar si les corresponde esta herramienta de asistencia estatal pueden hacerlo con un procedimiento sencillo y rápido. Para eso hay que seguir los siguientes pasos:

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Ingresar al sitio Mi Argentina o a Mi ANSES .

o a . Ingresar el número de CUIL

Tipear la Clave de Seguridad Social

Seleccionar el apartado “Mis cobros”

Corroborar las prestaciones señaladas para el mes en curso

La finalidad de esta ayuda estatal es “desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales para sus beneficiarios que les permita alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral”, según consta en el sitio oficial.

Cómo buscar empleo si recibo Volver al Trabajo

La plataforma Portal Empleo es pública y gratuita, y permite conectar a todas las personas que necesiten encontrar un empleo, capacitarse o mejorar sus competencias laborales. Allí, el interesado deberá ingresar al sitio y registrarse, para lo cual solo deberá tener a mano el DNI.

Los cursos que pueden recibir los beneficiarios de Volver al Trabajo LA NACION

Una vez registrado, el usuario podrá ingresar al apartado Mi perfil Laboral, cargar el curriculum vitae completo y luego postularse a Programas de Empleo.

En tanto, el programa Fomentar Empleo, que pertenece a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, está dirigido a personas de 18 a 64 años que no hayan tenido un empleo registrado en los últimos tres meses. “Los interesados podrán acceder a cursos de formación profesional, prácticas laborales en empresas y a ofertas de empleo disponibles”, señala el sitio oficial y aclara que “para acceder a las prestaciones del Fomentar Empleo es necesario estar registrado en el Portal Empleo”.